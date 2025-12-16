Telangana Panchayat Elections Results2025

డాలర్ @ రూ.90.83- ఆల్ టైమ్ కనిష్ఠానికి చేరిన రూపాయి విలువ

రికార్డ్‌ స్థాయిలో పతనమైన రూపాయి విలువ

Rupee Value All Time Low
Rupee Value All Time Low (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 10:12 AM IST

Rupee Value All Time Low : అంతర్జాతీయ విపణిలో దేశీయ కరెన్సీ రూపాయి విలువ అంతకంతకూ పడిపోతుంది. మంగళవారం రూపాయి విలువ మరింత పతనమై ఆల్‌టైమ్‌ కనిష్ఠానికి చేరుకుంది. డాలర్‌తో పోలిస్తే మారకపు విలువ 5 పైసలు క్షీణించింది. 90.83కు చేరింది. భారత్‌-అమెరికా డీల్‌పై అనిశ్చితులు, విదేశీ పెట్టుబడులు తరలిపోవడం వంటి కారణాల వల్లే రూపాయి మారకం విలువ పడిపోతోందని నిపుణులు అంటున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

