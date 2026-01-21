ETV Bharat / business

రూపాయి విలువ 91.74- ఆల్‌టైమ్‌ కనిష్ఠానికి పడిపోయిన భారత కరెన్సీ

బుధవారం ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్‌లో 77పైసలు తగ్గిన రూపాయి విలువ

Rupee Value Against Dollar
Rupee Value Against Dollar (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 21, 2026 at 3:20 PM IST

Choose ETV Bharat

Rupee Value Against Dollar : అమెరికా డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి మారకపు విలువ రికార్డు స్థాయిలో పతనమైంది. బంగారం, వెండి దిగుమతులు పెరగడం, దేశీయ మార్కెట్ల నుంచి FIIలు విక్రయాలను కొనసాగించడం వంటి పరిణామాల మధ్య రూపాయి విలువ భారీగా పడిపోయింది. బుధవారం ఒక దశలో 77 పైసలు మేర పడిపోయింది. మంగళవారం 90.97 వద్ద ముగిసిన రూపాయి మారకపు విలువు ఈ ఉదయం 91.05 వద్ద ప్రారంభమైంది. అమెరికా, ఐరోపా మధ్య వాణిజ్య యుద్ధ భయాలు., గ్రీన్‌లాండ్‌ను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అమెరికా యత్నాలు కొనసాగుతుండగా రూపాయి మారకపు విలువ ఒక దశలో అత్యల్ప స్థాయి అయిన 91.74కు పడిపోయింది. దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు ముగిసే సమయానికి 91.73వద్ద స్థిరపడింది. దేశీయ స్టాక్‌మార్కెట్లలో ప్రతికూల పరిస్థితులు కూడా రూపాయి పతనానికి దారితీశాయని మార్కెట్‌ వర్గాలు తెలిపాయి.

