చమురు సంస్థలకు రోజుకు రూ.1,700 కోట్ల నష్టం- ఇకపై పెట్రో బాదుడు తప్పదా?

భారత్‌లో సామాన్యులపై భారం పడకుండా అడ్డుగోడలా నిలబడ్డ చమురు సంస్థలు- గత రెండేళ్లుగా దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులేదు - రానున్న రోజుల్లో ఇంధన ధరల పెంపు అనివార్యమా?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 10, 2026 at 7:59 PM IST

Petrol Price Hike in India : ప్రపంచ ఇంధన సంక్షోభం సెగ సామాన్యుడికి తగలకుండా ఉండేందుకు భారత ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు భారీ మూల్యాన్నే చెల్లిస్తున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వల్ల ముడిచమురు ధరలు భగ్గుమంటున్నా భారత్‌లో మాత్రం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగలేదు. దీని వెనుక చమురు కంపెనీలు భరిస్తున్న నష్టం అక్షరాలా రోజుకు రూ.1,700 కోట్లు. 10 వారాల్లో లక్ష కోట్ల రూపాయల నష్టాన్ని చవిచూశాయి. మరి ఈ భారాన్ని చమురు సంస్థలు ఇంకెన్నాళ్లు మోయగలవు? ఇకపై పెట్రోల్, డిజిల్‌ ధరలు పెంపు అనివార్యమా?

'పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలతో ఆకాశాన్నంటిన చమురు ధరలు'
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు సరఫరా వ్యవస్థలు అతలాకుతలం అవుతున్నాయి. ఫలితంగా పెట్రోల్‌, డీజిల్‌, ఇంధనం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. జపాన్, బ్రిటన్ వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో సైతం గత పది వారాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు 30 శాతం మేర పెరిగాయి. కానీ, భారత్‌లో మాత్రం ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు సామాన్యులకు ఆ భారం పడకుండా అడ్డుగోడలా నిలబడ్డాయి. ముడి చమురు ధరలు 50 శాతం పెరిగినప్పటికీ ఇండియన్ ఆయిల్, భారత్ పెట్రోలియం, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం సంస్థలు రికార్డు స్థాయిలో నష్టాలను భరిస్తూ ఇంధనాన్ని సరఫరా చేస్తున్నాయి.

'గత రెండేళ్లుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులేదు'
మరోవైపు, గత రెండేళ్లుగా దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులేదు. ప్రస్తుతం లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.94.77, డీజిల్ రూ.87.67లుగా కొనసాగుతోంది. మార్చిలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్‌పై రూ.60 పెంచినా అది అసలు ఉత్పత్తి ఖర్చు కంటే చాలా తక్కువే. కొనుగోలు ధరకు, విక్రయించే ధరకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం కారణంగా చమురు సంస్థలు ప్రతిరోజూ రూ.1,600 కోట్ల నుంచి రూ.1,700 కోట్ల మేర నష్టపోతున్నాయి. గత పది వారాల్లోనే ఈ నష్టం ఏకంగా లక్ష కోట్ల రూపాయలు దాటినట్లు తెలుస్తోంది.

ఎక్సైజ్ డ్యూటీని తగ్గించిన కేంద్రం
చమురు కంపెనీలను ఆదుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తన వంతుగా ఎక్సైజ్ డ్యూటీని తగ్గించింది. పెట్రోల్‌పై ఎక్సైజ్ డ్యూటీని లీటరుకు రూ.13 నుంచి రూ.3లకు, డీజిల్‌పై పది రూపాయలు నుంచి పూర్తిగా సున్నాకు తగ్గించింది. దీనివల్ల కేంద్ర ఖజానాపై నెలకు రూ.14 వేల కోట్ల భారం పడుతోంది. అయితే, భవిష్యత్తులో రిఫైనరీల విస్తరణ, గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు చేపట్టాలంటే చమురు కంపెనీలు ఆర్థికంగా బలంగా ఉండటం ఎంతో కీలకం. ఇప్పుడు ఆ సంస్థలు రోజువారీ కార్యకలాపాల కోసమే అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

'పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే చమురు కంపెనీల మనుగడకే ప్రమాదం'
ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే చమురు కంపెనీల మనుగడకే ప్రమాదమని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దేశ ఇంధన భద్రత, ఆర్థిక స్థిరత్వం దృష్ట్యా రానున్న రోజుల్లో ఇంధన ధరల పెంపు అనివార్యంగా కనిపిస్తోంది. ఐతే, సామాన్యులపై భారం పడకుండా ఈ ధరల పెంపు ఎప్పుడు, ఎంత మేర ఉండాలనే దానిపై కేంద్రం త్వరలోనే ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

