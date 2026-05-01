ఒకటో తేదీన వినియోగదారులకు షాక్- రూ.993 పెరిగిన కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర
పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా పెరుగుతున్న చమురు ధరలు- భారీగా పెరిగిన 19 కిలోల ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర
Rise Of Commercial Cylinder Price (ANI)
Published : May 1, 2026 at 6:53 AM IST
Commercial Cylinder Price Hike : పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా పెరుగుతున్న చమురు ధరల ప్రభావం భారత్పై పడుతోంది. వాణిజ్య వినియోగానికి సంబంధించిన 19 కిలోల ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలను ప్రభుత్వ చమురు సంస్థలు భారీగా పెంచాయి. సిలిండర్పై రూ. 993 మేర పెంచాయి. ఫలితంగా దేశ రాజధాని దిల్లీలో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ. 3071.50కు పెరిగింది. పెరిగిన ధరలు శుక్రవారం నుంచే అమల్లోకి రానున్నట్లు వెల్లడించాయి. కాగా, 14.2 కేజీల గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధరలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పూ లేదని వివరించింది.