ETV Bharat / business

ఒకటో తేదీన వినియోగదారులకు షాక్- రూ.993 పెరిగిన కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర

పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా పెరుగుతున్న చమురు ధరలు- భారీగా పెరిగిన 19 కిలోల ఎల్​పీజీ సిలిండర్ ధర

Rise Of Commercial Cylinder Price
Rise Of Commercial Cylinder Price (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 1, 2026 at 6:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Commercial Cylinder Price Hike : పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా పెరుగుతున్న చమురు ధరల ప్రభావం భారత్​పై పడుతోంది. వాణిజ్య వినియోగానికి సంబంధించిన 19 కిలోల ఎల్​పీజీ సిలిండర్ ధరలను ప్రభుత్వ చమురు సంస్థలు భారీగా పెంచాయి. సిలిండర్​పై రూ. 993 మేర పెంచాయి. ఫలితంగా దేశ రాజధాని దిల్లీలో కమర్షియల్‌ గ్యాస్ సిలిండర్‌ ధర రూ. 3071.50కు పెరిగింది. పెరిగిన ధరలు శుక్రవారం నుంచే అమల్లోకి రానున్నట్లు వెల్లడించాయి. కాగా, 14.2 కేజీల గృహ వినియోగ సిలిండర్‌ ధరలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పూ లేదని వివరించింది.

TAGGED:

COMMERCIAL CYLINDER PRICE
COMMERCIAL CYLINDER PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.