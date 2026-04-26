ముకేశ్ అంబానీ ఇంట్లో పాప్ స్టార్ రిహానా సందడి- పూజలు, లంచ్, పూల హోలీ!

రిహానాకు స్వాగతం పలికిన అంబానీ ఫ్యామిలీ- ఇంట్లో ప్రత్యేక పూజలు, హారతి ఇచ్చిన ఫ్యాషన్ ఐకాన్- ఫెంటీ బ్యూటీ కోసమే రిహానా ముంబయి టూర్

Rihanna at Mukesh Ambani House
Rihanna at Mukesh Ambani House (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 26, 2026 at 2:50 PM IST

Rihanna at Mukesh Ambani House : ప్రముఖ సింగర్, ఫ్యాషన్ ఐకాన్ రిహానా మరోసారి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ కుటుంబ ఆత్మీయ ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించారు. రిలయన్స్ రిటైల్ భాగస్వామ్యంతో తన కాస్మెటిక్స్ (మేకప్) బ్రాండ్ ఫెంటీ బ్యూటీ మార్కెట్‌లోకి విడుదలైన సందర్భంగా ఆమె ఇప్పుడు భారత పర్యటనకు వచ్చారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం ముంబయిలోని ముకేశ్ అంబానీ నివాసం యాంటిలియాకు చేరుకోగానే రిహానాకు అనంత్ అంబానీ, ఇషా, శ్లోకా, రాధికా స్వాగతం పలికారు.

అనంతరం ముకేశ్ అంబానీ కుటుంబీకులు ఇంట్లోని గుడిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ పూజల్లోనూ రిహానా పాల్గొన్నారు. ఈశా అంబానీ, రాధికా మర్చంట్‌లతో కలిసి రిహానా హారతి ఇచ్చిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా పూల హోలీ వేడుకనూ నిర్వహించారు. ఒకరిపై ఒకరు పూల రెక్కలు చల్లుకునే ఈ వేడుకలో రిహానా ఎంతో ఎంజాయ్ చేశారు. అనంతరం అంబానీ కుటుంబీకులతో కలిసి ఆమె మధ్యాహ్న భోజనం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలను తిలకించారు. ఈ పర్యటనలో మనీష్ మల్హోత్రా డిజైన్ చేసిన సంప్రదాయ భారతీయ ఆభరణాలను ధరించి రిహానా ప్రత్యేకంగా కనిపించారు. ఆమె ధరించిన హాత్ ఫూల్, చెవి కమ్మలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. చార్ట్రూస్ (Chartreuse) రంగు డ్రెస్‌లో రిహానా మెరిసిపోయారు. లంచ్ అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన పార్టీలో నలుపు రంగు ఫిట్ అండ్ ఫ్లేర్ జెర్సీ డ్రెస్‌‌ను ధరించి ఆమె పాల్గొన్నారు. ఈ డ్రెస్‌కు హై టర్టిల్‌నెక్, ఫుల్ స్లీవ్స్, మొసలి చర్మం తరహా లెదర్ కటౌట్‌లు ఉన్నాయి. చివరిసారిగా 2024లో ముంబయికి రిహానా వచ్చారు. ఆ సమయంలో అనంత్ అంబానీ - రాధికా మర్చంట్‌ల వివాహ మహోత్సవంలో ఆమె పాల్గొన్నారు.

రిహానా టూర్ - బిజినెస్ కోసమే
వాస్తవానికి ఫ్యాషన్ ఐకాన్ రిహానా భారత పర్యటన ఏప్రిల్ 23నే మొదలైంది. ఆమె గురువారమే ముంబయికి చేరుకుంది. రిహానాకు చెందిన కాస్మెటిక్స్ (మేకప్) బ్రాండ్ పేరు ఫెంటీ బ్యూటీ. దీని ఉత్పత్తులను భారత్‌లో విక్రయించే హక్కులను రిలయన్స్ రిటైల్‌కు చెందిన టిరా(Tira), సెఫోరా (Sephora) బ్యూటీ, కాస్మెటిక్స్ స్టోర్లు దక్కించుకున్నాయి. నగరంలోని ఫీనిక్స్ పల్లాడియం వాణిజ్య భవన సముదాయంలో పెద్దసంఖ్యలో రిలయన్స్ రిటైల్ బ్రాండ్ స్టోర్లు ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ 24 నుంచి ఫీనిక్స్ పల్లాడియంలోని ప్రధాన ప్రాంగణం వేదికగా ఫెంటీ బ్యూటీ కాస్మెటిక్స్ (మేకప్) ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించే తాత్కాలిక స్టాల్ ప్రారంభమైంది. దీనికి ఫెంటీ బ్యూటీ కీ హవేలీ అని పేరు పెట్టారు. దీని ప్రారంభోత్సవంలో రిహానాతో పాటు రిలయన్స్ రిటైల్ వెంచర్స్ డైరెక్టర్ ఇషా అంబానీ పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ మేకప్ ఉత్పత్తులను చూడటానికి, ట్రై చేయడానికి ఏప్రిల్ 25 నుంచి సందర్శకులను అనుమతిస్తున్నారు. మే 4 వరకు ఈ స్టాల్ తెరిచి ఉంటుంది. మరోవైపు దేశవ్యాప్తంగా 16 నగరాల్లోని 50కిపైగా టిరా, సెఫోరా స్టోర్లలో ఫెంటీ బ్యూటీ ఉత్పత్తుల విక్రయాలు మొదలయ్యాయి. టిరా, సెఫోరా మొబైల్ యాప్స్, వెబ్‌సైట్లలోనూ ఈ ప్రోడక్ట్స్ లభిస్తాయి.

2017లో అలా మొదలైంది
ఎల్‌వీఎంహెచ్ అనేది ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన ప్రఖ్యాత బ్యూటీ, కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్స్ బ్రాండ్. ఈ కంపెనీ అధినేత పేరు బెర్నార్డ్ అర్నాల్ట్. ఎల్‌వీఎంహెచ్‌తో కలిసి 2017 సెప్టెంబరు 8న తన సొంత కాస్మెటిక్ బ్రాండ్ ఫెంటీ బ్యూటీని రిహానా ప్రారంభించారు. అది అనతి కాలంలోనే 24కుపైగా ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రముఖ కాస్మెటిక్ బ్రాండ్‌గా మారింది. ఇప్పుడు భారత్‌పై రిహానా ఫోకస్ పెట్టింది. ఈక్రమంలోనే రిలయన్స్ రిటైల్‌తో జట్టు కట్టింది. టిరా, సెఫోరా స్టోర్ల ద్వారా తన కాస్మెటిక్ ఉత్పత్తులను మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసింది.

