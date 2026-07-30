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డిజిటల్​ మోసాలు: డబ్బులు రికవరీ కావాలంటే కస్టమర్లు ఇలా చేయాలట!

- డబ్బు రికవరీ విషయంలో ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాలు - ఎంత త్వరగా ఫిర్యాదు చేస్తున్నారనే విషయంపై ఆధారపడి ఉంటుందట!

RBI Guideline for Digital Frauds
RBI Guideline for Digital Frauds (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 1:31 PM IST

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RBI Guidelines about Digital Frauds: నేటి రోజుల్లో టెక్నాలజీ ఎంత డెవలప్​ అయ్యిందో, డిజిటల్ మోసాలూ అదే స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయి. స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్​, యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్​ మన జీవితాన్ని సులభతరం చేయడంతో పాటు సైబర్​ నేరాలకూ కారణమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే సైబర్​ నేరస్థులు అమాయక ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకుని సొమ్ము కాజేస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటి మోసాలా బారిన పడినప్పుడు ఆందోళన చెందకుండా తక్షణమే స్పందించడం ముఖ్యమంటున్నారు. ఈ విషయంలో ప్రజలకు రక్షణ కల్పించేందుకు నష్టపోయినా సొమ్మును రికవరీ చేసేందుకు ఆర్​బీఐ స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసిందని చెబుతున్నారు. మరి, సైబర్​ మోసాలు జరిగినప్పుడు రికవరీ విషయంలో ఆర్​బీఐ మార్గదర్శకాలు ఏంటి? ప్రజలు చేయాల్సిన పనులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆర్​బీఐ మార్గదర్శకాలు ఏం చెబుతున్నాయి?: డిజిటల్ పేమెంట్స్​పై జరిగే మోసాలపై రిజర్వ్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా, బ్యాంక్ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు వినియోగదారులను అప్రమత్తం చేస్తూనే ఉంటారు. బ్యాంకు ఖాతా, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డుల వివరాలు, ఓటీపీలు, వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఎవరితో పంచుకోవద్దని హెచ్చరిస్తుంటారు. అయినప్పటికీ కొంతమంది సైబర్ నేరగాళ్ల వలలో పడి మోసపోతుంటారు.

పోగొట్టుకున్న సొమ్మును తిరిగి పొందేందుకు బ్యాంకులు, పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరుగుతుంటారు. ఇప్పటికే ఆర్బీఐ ఒక స్థాయి వరకు పోగొట్టుకున్న మొత్తాన్ని తిరిగి బాధితులకు చెల్లించే ఏర్పాట్లు చేసిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ మోసాల్లో వినియోగదారుల బాధ్యత, మోసపోయిన విషయాన్ని ఎంత త్వరగా ఫిర్యాదు చేస్తున్నారనే విషయంపై రికవరీ ఆధారపడి ఉంటుందని ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాలు చెబుతున్నట్లు వివరిస్తున్నారు. ఒకవేళ వినియోగదారులు ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత నష్టపోయిన మొత్తానికి ఆయా బ్యాంకులు బాధ్యత వహిస్తాయంటున్నారు.

మోసం ఎలా జరుగుతుంది? :

  • బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు తెలుసుకునేలా నకిలీ ఈమెయిల్స్​, ఎస్​ఎంఎస్​లు పంపిస్తారని, పొరపాటున వాటిని క్లిక్​ చేస్తే ఆ వివరాలు మొత్తం సైబర్​ నేరగాళ్ల చేతిలోకి వెళ్లిపోతాయంటున్నారు.
  • డూప్లికేట్​ సిమ్​లను ఉపయోగిస్తూ బ్యాంకు అకౌంట్​, ఓటీపీ వివరాలు తెలుసుకుని డబ్బు కాజేస్తారని చెబుతున్నారు.
  • అధిక డబ్బులు ఆశ చూపి నకిలీ యాప్​ల ద్వారా మోసం చేస్తారని పేర్కొంటున్నారు

మోసపోతే ఫిర్యాదు ఎలా చేయాలి? :

  • సైబర్​ నేరస్థుల చేతిలో మోసపోయినట్లు గుర్తించిన వెంటనే 3 రోజుల్లోగా ఫిర్యాదు చేస్తే వినియోగదారుడి బాధ్యత (వినియోగదారుడి తప్పు ఉండకూడదు) ఉండదంటున్నారు. ఈ టైమ్​ను గోల్డెన్​ అవర్స్​గా చెబుతుంటారు.
  • మోసపోయినట్లు భావించిన వెంటనే సైబర్​ క్రైమ్​ హెల్ప్​లైన్​ నెంబర్​ 1930ను సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయొచ్చని వివరిస్తున్నారు. అలాగే సైబర్​ క్రైమ్​ అధికారిక పోర్టల్​లో ద్వారా కూడా కంప్లైంట్​ ఇవ్వొచ్చని చెబుతున్నారు.
  • అనంతరం పోలీసుల నుంచి ఎఫ్​ఐఆర్​ ప్రతి, బ్యాంకు నుంచి ఫిర్యాదు చేసినట్లు రశీదు తీసుకోవాలంటున్నారు.

రికవరీ ఎలా ఉంటుంది :

  • మోసం జరిగినట్లు గుర్తించిన మూడు రోజుల్లోపు ఫిర్యాదు ఇచ్చినట్లైతే పూర్తి సొమ్ము చేతికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
  • అదే 4 నుంచి 7 రోజుల్లోపు ఫిర్యాదు చేస్తే రికవరీ సొమ్ము కొంత తగ్గిస్తారంటున్నారు.
  • మోసం జరిగిన 7 రోజుల తర్వాత కంప్లైంట్​ చేస్తే ఆయా బ్యాంకు విధానాల ప్రకారం సొమ్ము చెల్లింపులు ఉంటాయని తెలుపుతున్నారు.
  • ఇక ఫిర్యాదు చేసిన 10 రోజుల్లోగా నగదు తిరిగి వినియోగదారుడి బ్యాంకు ఖాతాలోకి బదిలీ కావాలి లేదా 90 రోజుల్లోగా బ్యాంకు ఫిర్యాదును పరిష్కరించాలంటున్నారు. ఒకవేళ 10 రోజుల్లోగా సొమ్ము రికవరీ కాకపోయినా, సంబంధిత బ్యాంకు పనితీరు సంతృప్తికరంగా లేకపోయినా ఆర్బీఐ అంబుడ్స్​మెన్స్​కు ఉచితంగానే ఫిర్యాదు చేయొచ్చని సూచిస్తున్నారు.

వినియోగదారులూ భరించాల్సిందే?: బ్యాంకుల తప్పు వల్ల కాకుండా ఇతర సందర్బాల్లో అంటే వినియోగదారుడి నిర్లక్ష్యం లేదా థర్డ్ పార్టీ లోపం జరిగి వినియోగదారుడు లేట్‌గా ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు జరిగే నష్టాన్ని పూర్తిగా బ్యాంక్ భరించదని, అందులో కొంత మొత్తాన్ని వినియోగదారుడే భరించాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. RBI జారీ చేసిన 'లిమిటెడ్ లయబిలిటీ' ప్రకారం బేసిక్ సేవింగ్స్ ఖాతాల్లో వినియోగదారుడి బాధ్యత గరిష్ఠంగా రూ.5,000 వరకు ఉంటుందని, సాధారణ సేవింగ్స్ అకౌంట్​ లేదా MSME అకౌంట్​లో రూ.10 వేలు, కరెంటు ఖాతా లేదా ఓడీ అకౌంట్స్​కు రూ.25 వేల వరకు ఉంటుందంటున్నారు.

ఇక రూ.5 లక్షల్లోపు క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా మోసపోతే రూ. 10 వేలు, రూ.5 లక్షలకు మించితే రూ.25 వేల వరకు భరించాలంటున్నారు. ఒకవేళ మోసపోయిన మొత్తం వినియోగదారుడి బాధ్యత కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆ సొమ్ము తిరిగి రాదని చెబుతున్నారు.

ఇక ఈ తిరిగి చెల్లింపులనేవి ఒక్కసారికి మాత్రమే పరిమితం అని, మళ్లీ మళ్లీ మోసపోతూ ఉంటే వర్తించవంటున్నారు. ఈ మార్గదర్శకాలు 2027 జనవరి దాకా వర్తిస్తాయని, అప్పటి నుంచి కొత్త విధానాలు అమల్లోకి రానున్నట్లు చెబుతున్నారు.

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TAGGED:

RBI GUIDELINE FOR DIGITAL FRAUDS
TIPS FOR MONEY RECOVERY IN FRAUDS
డిజిటల్​ మోసాల సమయంలో మనీ రికవరీ
HOW TO FILE CASE ABOUT FRAUD
RBI GUIDELINES ABOUT DIGITAL FRAUDS

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