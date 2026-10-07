'హోమ్ లోన్' తీసుకున్నారా? - వడ్డీ రేట్ల పెంపుతో మీ EMI ఎంత పెరగనుందంటే?
రెపో రేటు పెంపుతో లోన్ కస్టమర్లకు షాక్ - ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు బ్యాంకుల్లో పెరగనున్న ఈఎంఐ భారం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 5:00 PM IST
Repo Rate Hike Effect on Loans : బ్యాంకు రుణాలు తీసుకున్న ప్రతి సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పెట్టేలా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. దాదాపు మూడున్నరేళ్లుగా ఎలాంటి మార్పుల్లేకుండా ఉన్న వడ్డీ రేట్లను ఒక్కసారిగా 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచుతూ అక్టోబరు 7న కీలక ప్రకటన చేసింది ఆర్బీఐ. దాంతో రెపో రేటు 5.50 శాతానికి చేరింది. అంతేకాదు, సమీప భవిష్యత్తులో రేట్ల కోత చేపట్టే అవకాశం లేదని సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఆర్బీఐ తాజా నిర్ణయంతో ఈ వడ్డీరేటుతో ముడిపడి ఉన్న హోమ్, వెహికల్ లోన్స్ ప్రియం కానున్నాయి. మరి, ఈ రెపో రేటు పెంపుతో రుణగ్రహీతలపై ఎంత భారం పడనుంది? లోన్ ఈఎంఐలు ఎంత మేర పెరగనున్నాయో లెక్కలతో సహా ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఫ్లోటింగ్ రేటుతో లోన్స్ తీసుకున్న వారిపై ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్ల పెంపు ప్రభావం పడనుందని చెబుతున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. ఈ రెపో రేటు పెంపును బ్యాంకులు విభిన్న మార్గాల్లో రుణాలు తీసుకున్నవారికి బదిలీ చేస్తుంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో లోన్ EMI పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేదంటే నెలవారీ వాయిదా మొత్తం మారకుండా, లోన్ టైమ్ పీరియడ్ మరింత ఎక్కువ కాలం ఉండొచ్చంటున్నారు. లోన్ తీసుకున్న మొత్తం, వడ్డీ రేటు, కాలపరిమితి ఆధారంగా రుణగ్రహీతలపై ఈ ప్రభావం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
నెలవారీ భారం ఇలా :
- ఉదాహరణకు మీరు 30 సంవత్సరాల టైమ్ పీరియడ్తో రూ.50లక్షల హోమ్ లోన్ తీసుకున్నారనుకుందాం. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులో దీనికి 7.25 శాతం వడ్డీ ఉందనుకుంటే, తాజా ఆర్బీఐ నిర్ణయంతో ఆ వడ్డీరేటు 7.50శాతానికి పెరగనుంది. అప్పుడు నెలవారీ EMI రూ.34,109 నుంచి రూ.34,961కి పెరుగుతుంది. అంటే, నెల నెలా మీపై(రుణగ్రహీతపై) రూ.852 మేర ఆర్థిక భారం పడనుంది.
- ఒకవేళ మీరు ఇదే లోన్ మొత్తం, అంతే కాలావధికి ప్రైవేటు బ్యాంకులో లోన్ తీసుకున్నారనుకుందాం. అక్కడ ప్రస్తుత వడ్డీరేటు 7.75శాతంగా ఉందనుకుంటే, ఆర్బీఐ రెపో రేటు పెంపుతో అది 8 శాతానికి పెరగనుంది. అప్పుడు మీరు చెల్లించే నెలవారీ EMI రూ.35,821 నుంచి రూ.36,688కి మారుతుంది. అంటే, రుణగ్రహీత ఈ లోన్పై ప్రతి నెల రూ.867 మేర అదనంగా కట్టాల్సి రావొచ్చు.
- ఈఎంఐలో చెల్లించే పెరిగిన ఈ చిన్న మొత్తం నెలవారీగా చూసుకుంటే స్వల్పంగానే కన్పించినా దీర్ఘకాలంలో రుణగ్రహీతపై పడే భారం ఎక్కువే. ఉదాహరణకు లోన్ తీసుకుని సంవత్సరమే అయి ఉంటే, మరో 29 సంవత్సరాలకు EMI చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే, దాదాపు రూ.3 లక్షల మేర వడ్డీ పెరుగుతుందని గమనించాలి.
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రుణగ్రహీతలు ఏం చేయాలి?
మీరు తీసుకున్న లోన్ ఫ్లోటింట్ రేటుతో లింక్ అయి ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే, రెపో రేటు పెంపును బ్యాంకులు ఎలా బదిలీ చేశాయన్నది చూసుకోవాలి. ఈఎంఐలో సర్దుబాటు చేశారా? లేదా టైమ్ పీరియడ్ పెరిగిందా? అనేది పరిశీలించుకోవాలి. ఏమైనా తేడాలు ఉంటే వెంటనే బ్యాంకును సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
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