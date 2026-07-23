ఆన్లైన్లో "ఆరోగ్య బీమా" తీసుకుంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలియకపోతే క్లెయిం టైంలో ఇబ్బందులు!
'హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్' తీసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారా? - ఆన్లైన్లో అయితే ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 5:20 PM IST
Online Health Insurance : నేటి డిజిటల్ యుగంలో వినియోగదారులకు చాలా సేవలు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. అలాగే, బీమా రంగంలో కూడా ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల సాధారణ ప్రజలకు సమయం, డబ్బు రెండూ ఆదా అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పెరిగిన ఆన్లైన్ సేవల వల్ల ప్రీమియం, ఫీచర్స్ ఇతర పాలసీలతో సరిపోల్చి చూసుకోవచ్చు. ఏజెంట్లు లేదా బ్రోకర్ల నుంచి ఒత్తిడి ఉండదు. అయితే, ఆన్లైన్లో బీమా కొనుగోలు చేయడం సులభతరమైనప్పటికీ, మీరు దేనికోసం సైన్ అప్ చేస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం మార్గదర్శకత్వం అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆన్లైన్లో బెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ కొనుగోలుకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రీమియం :
ఆరోగ్య బీమా కొనుగోలులో కొన్నిసార్లు ఏజెంట్ పాత్ర కీలకం. వెయిటింగ్ పీరియడ్స్ లేదా సబ్-లిమిట్స్ వంటి విషయాలపై ఏజెంట్ సాధారణంగా ఇచ్చే సలహాలను తప్పక అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఆన్లైన్లో ఆరోగ్య బీమా కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ప్రీమియం విషయంలో ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్నారు. చాలా మంది వినియోగదారులు కేవలం తక్కువ ప్రీమియం ఆఫర్పై మాత్రమే దృష్టి పెడతారు. గది అద్దె గరిష్ఠ పరిమితులు, సహ-చెల్లింపులు(కో-పేమెంట్స్), కొన్ని అనారోగ్యాలకు సంబంధించిన పరిమితులు, నిరీక్షణ కాలవ్యవధులు వంటి ముఖ్యమైన వాటిని అంతగా పట్టించుకోరు. వాస్తవానికి కొంతమంది కవరేజ్ తమ ఫ్యామిలీ అవసరాలను తీరుస్తుందో లేదో చెక్ చేయకుండా, కేవలం ఆన్లైన్లో 'ప్రీమియం తక్కువగా కనిపించింది' అనే కారణంతో ఏదో ఒక పాలసీని తీసుకుంటుంటారు.
మరికొంతమంది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ను దీర్ఘకాలిక రక్షణ పథకంగా కాకుండా, పన్ను ఆదా చేసే సాధనంగా భావించి హాడావిడిగా కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే, కేవలం తక్కువ ప్రీమియం ప్లాన్లను మాత్రమే తీసుకోవడం మరో అంతరాన్ని సృష్టిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఈ పాలసీల్లో తరచుగా మరింత కఠినమైన గది అద్దె పరిమితులు, సహ-చెల్లింపులు, ఉప-పరిమితులు వంటివి ఉంటాయి. క్లెయిం టైమ్లో మాత్రమే ఇందులో లోపాలు అర్థమవుతాయని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, చాలా మంది పాలసీదారులు ఐచ్ఛిక యాడ్-ఆన్ కవర్లను తీసుకోరు. తర్వాత అవి ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయని తెలుసుకుని, విస్మరించినందుకు బాధపడుతుంటారు. ఎందుకంటే, అప్పటికే సమయం మించిపోతుంది.
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సాంకేతిక అంశాలు :
ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు ఆన్లైన్లో ఆరోగ్య బీమా తీసుకోవడం ఈజీ కాబట్టి, క్లెయిం ప్రక్రియ కూడా అంతే సులభంగా ఉంటుందనుకుంటారు. కానీ, క్లెయింలకు సంబంధించి నేరుగా ప్రభావితం చేసే సాంకేతిక అంశాల గురించి చాలా మంది కొనుగోలుదారులకు తెలిసి ఉండదు. ఉదాహరణకు, పాలసీలో తెలిపిన గరిష్ఠ అద్దె పరిమితులకు మించిన రూమ్ను ఎంచుకుంటే, క్లెయిం టైమ్లో పాలసీదారులు భారీగా డబ్బు చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది.
అంతేకాకుండా, వారు వెయిటింగ్ పీరియడ్, ట్రీట్మెంట్స్పై ఉప-పరిమితులు, నో క్లెయిం బోనస్ ఎలా జమ అవుతుంది, పునరుద్ధరణ బెనిఫిట్స్, వారు ఇష్టపడే హాస్పిటల్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి సంబంధించిన నగదు రహిత నెట్వర్క్లో భాగమా కాదా అనే విషయాలను అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇవన్నీ ప్రవర్తనాపరమైన తప్పులు కావు, అవగాహన లోపాలు అని సూచిస్తున్నారు. కానీ, ఆన్లైన్లో ఎవరూ చెప్పని ఈ వివరాలే ఫ్యూచర్లో క్లెయిం ప్రక్రియ సజావుగా సాగుతుందా లేక ఒత్తిడితో కూడుకున్నదా అనే విషయాన్ని తేలుస్తాయంటున్నారు.
ఆరోగ్య బీమాను ఆన్లైన్లో తీసుకునే ముందు, ప్రపోజల్ ఫాంను త్వరగా పూర్తి చేయడం కూడా సాధారణమైన పొరపాటే అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. చాలా మంది గత వైద్య సలహాలు, కొనసాగుతున్న లక్షణాలు లేదా వైద్య పరీక్షలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా "ముందస్తు అనారోగ్య సమస్యలు లేవు" అని టిక్ చేస్తుంటారు. కానీ, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, మీ ఆరోగ్యం గురించి పూర్తిగా నిజాయితీగా ఉండడం ముఖ్యం అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పటికే ఉన్న అనారోగ్య సమస్యలు, వారు క్రమం తప్పకుండా తీసుకునే మందులు, గతంలో జరిగిన శస్త్రచికిత్సలు, ధూమపానం వంటి జీవనశైలి అలవాట్లు, ప్రస్తుతం చేయించుకుంటున్న పరీక్షల గురించి కూడా పాలసీదారుడు తప్పక తెలియజేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి :
మీరు తీసుకున్న ఆరోగ్య బీమా ప్లాన్ ఒక సాధారణ సింగిల్ ప్రైవేట్ గదిని అనుమతిస్తే, హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు డీలక్స్ లేదా సూట్ రూమ్ను ఎంచుకోవద్దు. మీ ఇష్టానికి కాకుండా, పాలసీకి సరిపోయే గదిని ఎంచుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డాక్టర్ ఫీజులు, సర్జన్ ఛార్జీలు, నర్సింగ్, ఐసీయు ఛార్జీలపై కూడా దామాషా ప్రకారం కోతలు విధించవచ్చని గుర్తుంచుకోవాలి. అలాగే, రీయింబర్స్మెంట్ ఇబ్బందులను నివారించడానికి హాస్పిటల్లో చేరడానికి ముందే మీరు చేరే ఆసుపత్రి బీమా సంస్థ నెట్వర్క్లో ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి.
అడ్మిషన్ అయిన 24 గంటలలోపు బీమా సంస్థకు లేదా TPAకు తెలియజేయాలి. ముందుగా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం వల్ల తదుపరి డాక్యుమెంటేషన్ సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. దానివల్ల నగదు రహిత ప్రాసెసింగ్ ఈజీ అవుతుందని చెబుతున్నారు. వీలైతే ముందుగా మీరు కొన్ని పాలసీలను పరిశీలించి వాటి గురించి ఏజెంట్తో చర్చించడం మంచిది. అనంతరం మీకు నచ్చిన పాలసీని ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేయడం బెటర్ అంటున్నారు. దీని వల్ల మీకు పాలసీపై అవగాహన రావడంతో పాటు ఆన్లైన్ కారణంగా ప్రీమియం కూడా తగ్గుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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