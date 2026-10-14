జియో IPO తేదీలు వచ్చేశాయ్- దేశంలోనే అతిపెద్ద పబ్లిష్ ఇష్యూ- ఒక్క షేర్ విలువ ఎంతంటే?
అక్టోబర్ 21న సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 23 ముగుస్తుంది. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల బిడ్డింగ్ అక్టోబర్ 19 సోమవారం జరగనుంది.
Published : October 14, 2026 at 8:58 PM IST
Reliance Jio IPO : రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు చెందిన డిజిటల్, టెలికాం విభాగమైన జియో ప్లాట్ఫామ్స్ లిమిటెడ్ (జేపీఎల్) తొలి పబ్లిక్ ఇష్యూ తేదీలు ఖరారు చేసింది. ఈ ఆఫర్ అక్టోబర్ 21 బుధవారం సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 23 శుక్రవారం ముగుస్తుంది. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల బిడ్డింగ్ అక్టోబర్ 19 సోమవారం జరగనుంది. ఈ మేరకు రిలియన్స్ జియో 'రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్'ను రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కంపెనీస్కు బుధవారం దాఖలు చేసింది. ఇది భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా నిలుస్తుందని పలువురు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ ఐపీఓ (IPO) కోసం ఒక్కో షేరుకు రూ. 1,065 నుంచి రూ. 1,119 ధరల శ్రేణిని నిర్ణయించింది. ఈ ఐపీఓతో దాదాపు రూ. 30,000 కోట్లను సమీకరించాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. షేర్లు అక్టోబర్ 28న స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల్లో లిస్ట్ అవుతాయని అంచనా. ఫ్రెష్ ఇష్యూ రూపంలో ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ జరగనుంది. మొత్తంగా చూస్తే, 27 కోట్ల షేర్లను విక్రయించనున్నారు. అయితే, ఈ ఇష్యూలో రెండు ప్రత్యేక కేటాయింపులు ఉన్నాయి. అవి, అర్హులైన JPL ఉద్యోగుల కోసం రూ. 500 కోట్ల వరకు, అర్హులైన రిలయన్స్ వాటాదారుల కోసం రూ. 2,500 కోట్ల వరకు కంపెనీ రిజర్వ్ చేసింది. అక్టోబర్ 14 నాటికి రిలయన్స్ షేర్లను కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు దీనికి అర్హులు.
జూన్లో దాఖలు చేసిన ముసాయిదా పత్రం ప్రకారం, JPL నిర్వహణ ఆదాయం అంతకు ముందు ఏడాది ఉన్న రూ. 1,28,218 కోట్ల నుంచి 14.6 శాతం పెరిగి, 2026 మార్చితో ముగిసిన సంవత్సరానికి రూ. 1,46,885 కోట్లకు చేరింది. 2024-25లో నికర లాభం రూ. 26,109 కోట్ల నుంచి 15.1 శాతం పెరిగి 2025-26 సంవత్సరంలో రూ. 30,049 కోట్లకు చేరింది. FY24లో ఆదాయం రూ. 1,09,558 కోట్లుగా, లాభం రూ. 21,423 కోట్లుగా నమోదైంది.
Reliance Industries Limited has announced that Jio Platforms Limited (JPL), its subsidiary, has filed the Red Herring Prospectus (RHP) with the Registrar of Companies, Gujarat, at Ahmedabad, for its proposed Initial Public Offering (IPO). https://t.co/JxFFt9PT59— ANI (@ANI) October 14, 2026