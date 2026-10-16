'స్టార్లింక్'తో పోటీకి మేం సిద్ధమే- కానీ ఎవరైనా చట్టాలకు లోబడే పనిచేయాల్సిందే: రిలయన్స్ రియాక్షన్
స్టార్లింక్ను భారత్లోకి రాకుండా అడ్డుకుంటున్నారంటూ ఎలాన్ మస్క్ చేసిన ఆరోపణలపై రిలయన్స్ స్పందించింది. శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్ రంగంలోకి వచ్చే దేశీయ, విదేశీ సంస్థలన్నింటినీ స్వాగతిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
Published : October 16, 2026 at 9:53 AM IST
Elon Musk Reliance : భారత్లోకి స్టార్ లింక్ సేవల ఎంట్రీపై చర్చలు జరుగుతున్న వేళ, ముకేశ్ అంబానీకి చెందిన ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్ సంస్థ స్పందించింది. భారత శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్ రంగంలోకి ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్టార్లింక్ సహా ఏ సంస్థ వచ్చినా స్వాగతిస్తామని స్పష్టం చేసింది. అయితే, ఆ రంగంలో పోటీ పడే ప్రతి సంస్థ భారత చట్టాలు, నిబంధనలు, విధానాలకు కట్టుబడి పనిచేయాల్సిందేనని తేల్చిచెప్పింది. స్టార్లింక్ భారత్లోకి రాకుండా ముకేశ్ అంబానీ అడ్డుకుంటున్నారంటూ మస్క్ ఆరోపించిన నేపథ్యంలో రిలయన్స్ తాజాగా ప్రకటన చేసింది.
భారత్లో పెట్టుబడులు పెట్టే దేశీయ, విదేశీ సంస్థలన్నింటికీ ప్రభుత్వం ఒకే విధమైన ప్రక్రియను అమలు చేస్తోందని రిలయన్స్ తెలిపింది. ప్రభుత్వ విధానాలు, చట్టాలకు అనుగుణంగానే ప్రతి సంస్థకు అనుమతులు లభిస్తాయని పేర్కొంది. తమ సంస్థకు చెందిన జియో శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలకు ఇప్పటి వరకు ఇంకా ప్రభుత్వ అనుమతులు రాలేదని గుర్తుచేసింది. ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్ రంగంలోకి వచ్చే ప్రతి సంస్థకు ఒకే నిబంధనలు వర్తిస్తాయని స్పష్టం చేసింది.
'పోటీని ఎప్పుడూ వ్యతిరేకించలేదు'
పోటీ అంటే తాము ఎప్పుడూ భయపడలేదని, కాంపిటీషన్కు సిద్ధమని రిలయన్స్ పేర్కొంది. వినియోగదారులకు ఎవరు మెరుగైన సేవలు అందిస్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి పోటీనే సరైన పరీక్ష అని అభిప్రాయపడింది. భారత ప్రజలకు మేలు చేసే పెట్టుబడులు, కొత్త ఆవిష్కరణలను దేశం ఎప్పుడూ స్వాగతిస్తోందని తెలిపింది. అటువంటి వాతావరణంలోనే రిలయన్స్ కూడా అభివృద్ధి చెందిందని వివరించింది. 2016లో జియో టెలికాం రంగంలోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు అప్పటికే అనేక సంస్థలు పోటీలో ఉన్నాయని గుర్తుచేసింది.