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రిలయన్స్‌, రోల్స్‌ రాయిస్‌ ఒప్పందం- యుద్ధ విమానాలకు 'దేశీ' ఇంజిన్‌ తయారీ

యుద్ధ విమాన ఇంజిన్ తయారీకే పరిమితం కాకుండా భవిష్యత్తులో రక్షణ రంగం, సివిల్ ఏవియేషన్ రంగాలకు మార్గం సుగమం చేస్తుందని ఇరు కంపెనీల ప్రకటన

Reliance Rolls Royce AMCA Deal
అడ్వాన్స్‌డ్‌ మీడియం కంబాట్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ ((Ministry of Defence))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 9:28 PM IST

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Reliance Rolls Royce AMCA Deal : భారత రక్షణ రంగాన్ని సరికొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లేలా ఒక భారీ ఒప్పందం కుదిరింది. భారతదేశపు అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగ సంస్థ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, బ్రిటన్‌కు చెందిన ప్రపంచ ప్రసిద్ధ ఏరో ఇంజిన్ తయారీ సంస్థ రోల్స్-రాయిస్ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. ప్రతిష్ఠాత్మక ఐదో తరం స్టెల్త్ యుద్ధ విమాన ప్రాజెక్ట్ అయిన అడ్వాన్స్‌డ్‌ మీడియం కంబాట్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ (AMCA) కోసం స్వదేశీ యుద్ధ విమాన ఇంజిన్‌ను సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేయాలని భావిస్తున్నాయి. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఓ సంయుక్త ప్రకటనను విడుదల చేశాయి. ఈ కూటమి కేవలం AMCA యుద్ధ విమాన ఇంజిన్ తయారీకే పరిమితం కాకుండా భవిష్యత్తులో రక్షణ రంగం, సివిల్ ఏవియేషన్, సరికొత్త పవర్, ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ వంటి విస్తృత భాగస్వామ్యాలకు కూడా మార్గం సుగమం చేస్తుందని ఇరు సంస్థలు తెలిపాయి.

భారత్‌లో ప్రత్యేకంగా ఒక ఏరోస్పేస్ గ్యాస్ టర్బైన్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు ఇరు సంస్థలు తమ ప్రకటనలో వెల్లడించాయి. దీనిని పవర్, ప్రొపల్షన్ టెక్నాలజీలో ఒక 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్'గా తీర్చిదిద్దనున్నారు. ఈ కాంప్లెక్స్‌లో యుద్ధ విమాన ఇంజన్లకు సంబంధించిన ఈ క్రింది అన్ని పనులను ఒకే చోట పూర్తి చేస్తారని పేర్కొంది. ఈ కేంద్రం ద్వారా యుద్ధ విమాన ఇంజిన్ల డిజైన్, అభివృద్ధి, తయారీ, ఉత్పత్తి, టెస్టింగ్, నిర్వహణ వంటి అన్ని కార్యకలాపాలనూ దేశీయంగానే చేపట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. రక్షణ రంగంలో విదేశీ సరఫరాదారులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి, ఆత్మనిర్భరత సాధించాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఈ భాగస్వామ్యం కుదిరింది.

ఈ సందర్భంగా కీలకమైన సాంకేతికతల్లో స్వయం సమృద్ధి సాధించడం ఎంతో అవసరమని రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ అనంత్‌ అంబానీ అభిప్రాయపడ్డారు. రోల్స్-రాయిస్ ప్రపంచ స్థాయి నైపుణ్యం, రిలయన్స్ సామర్థ్యాలను కలిపి ప్రపంచస్థాయి ఏరో ఇంజిన్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. తమ భాగస్వామ్యం ఏరోస్పేస్ రంగంలో భారత్‌ స్వయం సమృద్ధి సాధనలో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని రోల్స్ రాయిస్‌ సీఈఓ తుఫాన్‌ ఎర్గెన్‌బిల్గిక్ అన్నారు.

"భారతదేశం వ్యూహాత్మక సార్వభౌమత్వాన్ని సాధించాలంటే ఇలాంటి క్లిష్టమైన సాంకేతికతల్లో స్వంత సామర్థ్యం కలిగి ఉండటం చాలా అవసరం. రోల్స్-రాయిస్ నైపుణ్యాన్ని, రిలయన్స్ సాంకేతికత, ఉత్పాదకత, భారీ స్కేల్, అమలు సామర్థ్యాలతో అనుసంధానించడం ద్వారా భారతదేశంలోనే ఒక బలమైన ఏరో-ఇంజన్ వ్యవస్థను నిర్మిస్తాం. ఇది రాబోయే రోజుల్లో దేశాన్ని స్వయంసమృద్ధిగా మార్చడమే కాకుండా ప్రపంచస్థాయిలో పోటీపడేలా చేస్తుంది."
---అనంత్ అంబానీ, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్

ప్రస్తుతానికి రెండు కంపెనీలు తమ వ్యూహాత్మక ఉద్దేశాన్ని మాత్రమే ప్రకటించాయి. ఇది ఇంకా పూర్తి స్థాయి జాయింట్ వెంచర్​గా లేదా అధికారిక కాంట్రాక్ట్‌గా మారలేదు. ఆ గ్యాస్ టర్బైన్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటు దిశగా వేసిన మొదటి అడుగు మాత్రమే. ఈ ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన ఆర్థిక పెట్టుబడుల వివరాలను, కాలపరిమితిని లేదా ఇరు కంపెనీల వాటాల వివరాలను ప్రస్తుతానికి ఇరు సంస్థలు వెల్లడించలేదు.

'AMCA' అంటే ఏమిటి?
'అడ్వాన్స్‌డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్' (AMCA) అనేది భారతదేశం స్వదేశీ సాంకేతికతతో తయారు చేస్తున్న ఐదో తరం స్టెల్త్ యుద్ధ విమాన ప్రాజెక్ట్. శత్రువుల రాడార్లకు కూడా చిక్కకుండా దాడి చేయగల సామర్థ్యం దీని సొంతం.

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