గ్లోబల్ స్టార్టప్ రేసులో భారత్ జోరు- 'హెక్టాకార్న్'గా రిలయన్స్ రిటైల్ రికార్డు
రిలయన్స్ రిటైల్ ఇప్పుడు ఒక హెక్టాకార్న్- నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ 27వ స్థానం, టాటా ఈవీ మొబిలిటీ 93వ స్థానం
Published : April 9, 2026 at 7:30 PM IST
Reliance Retail Ranks 2026 : ప్రపంచంలోని అత్యంత విలువైన ప్రైవేట్ స్టార్టప్ కంపెనీల జాబితాలో రిలయన్స్ రిటైల్ 7వ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. స్టాన్ఫోర్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ పరిశోధన ప్రకారం, ఈ సంస్థ 100 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువను సాధించి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కీలక మైలురాయిని అధిగమించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా టాప్ 100 అత్యంత విలువైన స్టార్టప్ల జాబితాలో మూడు భారతీయ కంపెనీలకు చోటు లభించగా, అందులో రిలయన్స్ రిటైల్ అత్యున్నత ర్యాంకును సాధించి గ్లోబల్ మార్కెట్లో భారత్ బలమైన ఉనికిని చాటిచెప్పింది.
రిలయన్స్ రిటైల్ 'పోస్ట్-మనీ వాల్యుయేషన్' 100 బిలియన్ డాలర్లను దాటింది. దీనితో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ విలువ కలిగిన ఏడు కంపెనీల గ్రూపులో (హెక్టాకార్న్స్) ఇదీ చేరింది. ఈ టాప్-7 కంపెనీల్లో రిటైల్ రంగానికి చెందిన ఏకైక సంస్థ రిలయన్స్ రిటైల్ కావడం విశేషం.
పెట్టుబడిదారులు నిర్ణయించిన విలువ ఆధారంగానే ర్యాంకింగ్
ఖతార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అథారిటీ, అబుదాబి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అథారిటీ, కేకేఆర్, సిల్వర్ లేక్, జీఐసీ, టీపీజీ, ముబదాలా వంటి ప్రధాన గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి ఈ సంస్థ పెట్టుబడులను పొందింది. ఈ పెట్టుబడిదారులు నిర్ణయించిన విలువ ఆధారంగానే ఈ ర్యాంకింగ్ ఖరారు చేశారు. స్టాన్ఫోర్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ వారి 'వెంచర్ క్యాపిటల్ ఇనిషియేటివ్' పరిశోధనలో భాగంగా, జనవరి 2026 వరకు ఉన్న గణాంకాల ఆధారంగా ఈ ర్యాంకులను ప్రకటించారు.
ప్రపంచ పెట్టుబడి ధోరణుల్లో టెక్, ఏఐ కంపెనీల ఆధిపత్యం
ఈ జాబితాలో మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ 'ఓపెన్ ఏఐ', ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన 'స్పేస్ ఎక్స్', 'ఆంత్రోపిక్' నిలిచాయి. ఇది ప్రపంచ పెట్టుబడి ధోరణుల్లో టెక్, ఏఐ కంపెనీల ఆధిపత్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. ఈ నివేదికలో మొత్తం మూడు భారతీయ కంపెనీలు ఉన్నాయి. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ 24 బిలియన్ డాలర్ల విలువతో 27వ స్థానంలో నిలవగా, టాటా ఈవీ మొబిలిటీ 9 బిలియన్ డాలర్ల విలువతో 93వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ జాబితాలో 65 కంపెనీలతో అమెరికా అగ్రస్థానంలో ఉండగా, చైనా 21 కంపెనీలతో రెండో స్థానంలో ఉంది. భారత్, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ చెరో మూడు కంపెనీలతో తదుపరి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఉన్న ఓపెన్ ఏఐ, స్పేస్ ఎక్స్, ఆంత్రోపిక్ కంపెనీలే మొత్తం జాబితాలోని కంపెనీల విలువలో దాదాపు మూడో వంతు వాటాను కలిగి ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇది గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రంగంపై ఏఐ రంగానికి ఉన్న పట్టును సూచిస్తోంది. అదే సమయంలో రిలయన్స్ రిటైల్ సాధించిన ఈ ర్యాంకింగ్ ప్రపంచ రిటైల్ మార్కెట్లో భారత్ ఎదుగుదలను నొక్కి చెబుతోంది.
