రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ స్కాలర్షిప్స్- ఆ విద్యార్థులకు ఏకంగా రూ.6లక్షలు!
రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ రిజల్ట్స్ విడుదల- ఎంపికైన 5100 మంది విద్యార్థులు- ఫలితాలను ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చంటే?
Published : December 27, 2025 at 9:16 PM IST
Reliance Foundation Scholarship Result: ఉన్నత విద్య అభ్యసించే విద్యార్థుల కోసం రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ఏటా స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తోంది. మెరిట్-కమ్-మీన్స్ ప్రమాణాల ఆధారంగా రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులకు రూ.2 లక్షలు, పీజీ విద్యార్థులకు రూ.6 లక్షల స్కాలర్షిప్ను ఇవ్వనుంది. తాజాగా 2025-26లో రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ స్కాలర్షిప్నకు ఎంపికైనవిద్యార్థుల పేర్లు ఇవాళ ప్రకటించింది.
రిలయన్స్ వ్యవస్థాపకులు ధీరూభాయ్ అంబానీ 93వ జయంతి (డిసెంబరు 27న) సందర్భంగా రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఫలితాలు (2025-26) విడుదలయ్యాయి. 5000 మంది యూజీ, వంద మంది పీజీల విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్కు ఎంపికయ్యారు. దీంతో ఇప్పటి వరకు రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కు ఎంపికైన వారి సంఖ్య 33,471కు చేరింది.
1,25,000 మందిలో 5100 మంది ఎంపిక
15,544 విద్యా సంస్థల్లో చదువుతున్న 1,25,000 విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేయగా 5100 మంది స్టూడెంట్స్ను ఫౌండేషన్ ఎంపిక చేసింది. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఎంపికైన స్కాలర్లు 28 రాష్ట్రాలు, 4 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన వారు ఉన్నారు. 5000 అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కాలర్లలో 48 శాతం అమ్మాయిలు కాగా, 52 శాతం పురుషులు ఉన్నారు. 146 మంది దివ్యాంగులు ఈ స్కాలర్షిప్నకు ఎంపికయ్యారు. రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ స్కాలర్ షిప్లు 2025-26 ఫలితాలను https://reliancefoundation.org/reliance-foundation-scholarships-2025-26-results వెబ్సైట్లో చేసుకోవచ్చు.
"భారతదేశ యువత (విద్యార్థులు) అద్భుతమైన కృషి, ప్రతిభను కనబర్చారు. మా స్కాలర్షిప్లు వారి విద్యా ప్రయాణాన్ని వేగవంతం చేయడానికి ఆర్థిక గ్రాంట్లను అందిస్తాయి. అలాగే విద్యార్థులకు మా గైడెన్స్ తప్పకుండా ఉంటుంది. మా రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ స్కాలర్లు వారు ఎంచుకున్న విభాగాలలో మంచి పనితీరు, విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తారు, అద్భుతమైన వృత్తిపరమైన లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. వారి ప్రయాణంలో మద్దతుగా ఉండడం మా అదృష్టం. 5,100 మంది అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కాలర్ల కొత్త బృందాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం. రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కాలర్షిప్ల ద్వారా విద్యార్థులు తమ సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించి భారతదేశ అభివృద్ధిలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించేందుకు వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నాం" అని రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు.
పేద కుటుంబాల విద్యార్థులే అధికం
ఈ ఏడాది 83 శాతం మంది స్కాలర్లు వార్షిక ఆదాయం రూ.2.5 లక్షల కంటే తక్కువ కలిగిన కుటుంబాల నుంచి వచ్చినవారే. 97 శాతం అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కాలర్లు వారి పన్నెండో తరగతి పరీక్షలలో 90శాతానికి పైగా మార్కులు తెచ్చుకున్నవారే ఉన్నారు. అత్యంత పోటీ ఉన్న ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్కు 5100 మంది విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారు. ఎంపికైనవారికి కోర్సు పూర్తయ్యేంత వరకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహం అందుతుంది. అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులకు రూ. 2 లక్షలు, పీజీ విద్యార్థులకు రూ. 6 లక్షల స్కాలర్షిప్ లభించనుంది. ఈ డబ్బు వారి చదువు కోసం ఉపయోగపడనుంది.
స్కాలర్షిప్ను ట్యూషన్ లేదా హాస్టల్ ఫీజు, ల్యాప్ టాప్, అకడమిక్ బుక్స్, కోర్సుల కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు. వీరికి రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ నుంచి కెరీర్ పరమైన సహకారమూ అందుతుంది. ఏటా కొంత మొత్తాన్ని విద్యార్థి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. నగదు ప్రోత్సాహకంతోపాటు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ శిక్షణ, వర్క్ షాప్స్, అలమ్నీ నెట్ వర్క్తో అనుసంధానం మొదలైనవన్నీ అదనంగా అందుతాయి. ఇతర స్కాలర్షిప్లు పొందుతున్నవారూ దీనికి ఎంపికైనా ఫర్వాలేదు. వారికి ఈ స్కాలర్షిప్ కూడా అందుతుంది.
రాబోయే పదేళ్లలో 50,000 మంది విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లను అందించాలని రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ 2022లో లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది. ధీరూభాయి అంబానీ 90వ జయంతి సందర్భంగా అప్పట్లో నీతా అంబానీ ఈ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఈ విద్యా కార్యక్రమం యువత ప్రతిభను వెలికితీయడంలో, వారిని అగ్రగాములుగా తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అప్పటి నుంచి ఏటా 5100 మంది యూజీ, పీజీ విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లను ఇస్తోంది.
