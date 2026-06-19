జియో IPOపై ముకేశ్ అంబానీ కీలక ప్రకటన- సెబీకి డీఆర్హెచ్పీ దాఖలు
జియో ఐపీఓ ఖరారు- ముకేశ్ అంబానీ ప్రకటనతో రికార్డు లాభాల్లో రిలయన్స్ స్టాక్స్
Reliance AGM 2026 (@RelianceUpdates)
Published : June 19, 2026 at 2:49 PM IST
Reliance AGM 2026 Updates : తమ డిజిటల్ సేవల విభాగమైన జియోను ఐపీఓకు తేనున్నట్లు రిలయన్స్ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముకేశ్ అంబానీ ప్రకటించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ముసాయిదా పత్రాలను (డీఆర్హెచ్పీ)ని శుక్రవారమే సెబీకి అందజేయనున్నామని తెలిపారు. ఆర్ఐఎల్ 49వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో ఆయన ఈ కీలక ప్రకటన చేశారు.