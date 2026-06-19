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జియో IPOపై ముకేశ్​ అంబానీ కీలక ప్రకటన-  సెబీకి డీఆర్‌హెచ్‌పీ దాఖలు

జియో ఐపీఓ ఖరారు- ముకేశ్ అంబానీ ప్రకటనతో రికార్డు లాభాల్లో రిలయన్స్​ స్టాక్స్​

Reliance AGM 2026
Reliance AGM 2026 (@RelianceUpdates)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 2:49 PM IST

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Reliance AGM 2026 Updates : తమ డిజిటల్ సేవల విభాగమైన జియోను ఐపీఓకు తేనున్నట్లు రిలయన్స్​ ఛైర్మన్​, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్​ ముకేశ్ అంబానీ ప్రకటించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ముసాయిదా పత్రాలను (డీఆర్​హెచ్​పీ)ని శుక్రవారమే సెబీకి అందజేయనున్నామని తెలిపారు. ఆర్​ఐఎల్​ 49వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో ఆయన ఈ కీలక ప్రకటన చేశారు.

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JIO TO FILE DRHP
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RELIANCE AGM 2026 UPDATES

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