భారత్ భవిష్యత్ గ్యాస్ అవసరాలు తీర్చేందుకు ఈ సంస్కరణలు మస్ట్!
గల్ఫ్ సంక్షోభం కారణంగా దిగుమతులపై ఆధారపడటం ప్రమాదకరంగా మారినందున, మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణతో పాటు దిగుమతుల వైవిధ్యం అవసరమని నివేదిక
Published : July 26, 2026 at 5:31 PM IST
India Gas Demand Growth Forecast : భారతదేశంలో సహజ వాయువు డిమాండ్ను పెంచడానికి ఎల్ఎన్జీ దిగుమతి సామర్థ్యంతో పాటు రవాణా, పంపిణీ మౌలిక వసతులు, ధరల నియంత్రణలో సంస్కరణలు కీలకమని ఇంటర్నేషనల్ గ్యాస్ యూనియన్ (IGU) నివేదిక పేర్కొంది. గల్ఫ్ సంక్షోభం కారణంగా దిగుమతులపై ఆధారపడటం ప్రమాదకరంగా మారినందున, మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణతో పాటు దిగుమతుల వైవిధ్యం అవసరమని నివేదిక సూచించింది.
ఇటీవలి హార్ముజ్ జలసంధి వివాదం వల్ల భారతదేశ గ్యాస్ సరఫరా వ్యవస్థలోని బలహీనతలు బయటపడ్డాయి. భారత్ తన ఎల్పీజీ (LPG), ఎల్ఎన్జీ (LNG) అవసరాల కోసం గల్ఫ్ దేశాలపై, ముఖ్యంగా ఖతార్పై ఎక్కువగా ఆధారపడుతోంది. భౌగోళికంగా దగ్గరగా ఉన్న దేశాల నుంచి దిగుమతులు చేసుకోవడం సులభమే అయినప్పటికీ, అక్కడ యుద్ధాలు లేదా ఉద్రిక్తతలు జరిగినప్పుడు సరఫరా నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉందని ఈ సంక్షోభం నిరూపించింది. ఈ ధరల పెరుగుదల భారం భారతీయ విద్యుత్ ఉత్పాదక కంపెనీలు, పరిశ్రమలు, సామాన్య వినియోగదారులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
భారతదేశం తన సహజ వాయువు, ఎల్పీజీ అవసరాలను తీర్చడానికి దిగుమతులపై అధికంగా ఆధారపడి ఉంది. దేశీయ గ్యాస్ ఉత్పత్తి దేశ డిమాండ్లో సుమారు 50- 52 శాతాన్ని తీరుస్తుంది. మిగిలినది ప్రధానంగా ఖతార్, ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, రష్యా నుంచి ద్రవీకృత సహజ వాయువు (ఎల్ఎన్జీ) దిగుమతుల ద్వారా తీర్చుతున్నారు. ముఖ్యంగా ద్రవీకృత పెట్రోలియం గ్యాస్ (ఎల్పీజీ) విషయంలో మరింత ఆధారపడటం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఎల్పీజీ దిగుమతిదారుల్లో ఒకటిగా ఉన్నప్పటికీ, భారతదేశం తన ఎల్పీజీ అవసరాల్లో సుమారు 60-65 శాతాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటోంది.
భవిష్యత్తులో ధరలు తగ్గే అవకాశం
దీర్ఘకాలంలో గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉద్రిక్తతలు తగ్గితే పరిస్థితులు మెరుగుపడవచ్చని నివేదిక తెలిపింది. ఈ దశాబ్దం ముగిసేలోపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్త గ్యాస్ ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి రానున్నాయని, దీనివల్ల మార్కెట్లో గ్యాస్ సరఫరా పెరిగి, ధరలు తగ్గుతాయని చెప్పింది. అంతర్జాతీయంగా ధరలు తగ్గినప్పుడు భారత్ త్వరగా స్పందించి, తక్కువ ధరకు గ్యాస్ కొనుగోలు చేసేలా నిబంధనలను సరళీకరించాలని సూచించింది. టెర్మినల్ బుకింగ్ ఫీజులు, ఎంట్రీ ఛార్జీలను తగ్గించడం ద్వారా టెర్మినల్స్ వినియోగాన్ని పెంచవచ్చని అభిప్రాయపడింది.
బొగ్గుతో పోటీ పడాలంటే పైప్లైన్లు పెరగాలి
దేశంలో బొగ్గుతో పోలిస్తే గ్యాస్ వాడకం పెరగాలంటే రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుపడాలని నివేదిక పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఉత్తర, తూర్పు, మధ్య భారత దేశాల్లో గ్యాస్ పైప్లైన్ నెట్వర్క్ చాలా తక్కువగా ఉందని తెలిపింది. పైప్లైన్ సౌకర్యం సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల రవాణా ఖర్చులు పెరిగి, వినియోగదారులకు గ్యాస్ చాలా ఎక్కువ ధరకు లభిస్తోందని చెప్పింది. అందువల్ల తక్కువ రవాణా ఛార్జీలతో కొత్త పైప్లైన్లను నిర్మించాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది.
ధరల విధానంలో మార్పులు అవసరం
గ్యాస్ ధరల విషయంలో స్పష్టమైన సంస్కరణలు ఉంటేనే పెట్టుబడులు వస్తాయని చెప్పింది. గత పదేళ్లలో భారత్ తన ధరల విధానాన్ని పలుమార్లు మార్చిందని, 2015లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరలతో, 2022లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలతో దీనిని ముడిపెట్టిందని గుర్తు చేసింది. ప్రస్తుత విధానం వల్ల ధరలు కొంత అదుపులో ఉన్నప్పటికీ, పాత పద్ధతిని వాడి ఉంటే గ్యాస్ ఇంకా తక్కువ ధరకే లభించేదని అంచనా వేసింది. ప్రస్తుతం దేశీయ గ్యాస్ ధర 1 యూనిట్ కు 7 అమెరికన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంది.
హర్మూజ్ జలసంధిలో నెలకొన్న రవాణా అంతరాయాలకు ఏదైనా పరిష్కారం లభిస్తే, అది గ్యాస్ ధరల్లో వేగవంతమైన సవరణకు దారితీస్తుందని కూడా అంచనా వేసింది. గల్ఫ్ సంక్షోభం వల్ల ముప్పు ఉన్నప్పటికీ, కేవలం ఒకే దేశంపై ఆధారపడకుండా వివిధ దేశాల నుంచి గ్యాస్ కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని సూచించింది. అయితే దేశీయ మౌలిక సదుపాయాల అడ్డంకులు, మార్కెట్ పరిమితుల లోపాలను సరిదిద్దుకుంటే సమస్యలు పరిష్కరమవుతాయని పేర్కొంది.
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