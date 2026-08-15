ఐటీఆర్ ఫైల్ చేశాక "రిఫండ్" రాలేదా? - ప్రధాన కారణాలు ఇవేనట!
-రిఫండ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ట్యాక్స్ పేయర్స్ - రిఫండ్ రాకపోవడానికి గల కారణాలను వివరిస్తున్న నిపుణులు!
Published : August 15, 2026 at 4:07 PM IST
Reasons for Delay of IT Refund: 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయడానికి గడువు ముగిసింది. ఇక ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత చాలా మంది రిఫండ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. కొద్దిమంది రిటర్నులు దాఖలు చేసిన కొన్ని గంటల్లోనే రిఫండ్ అందుకుంటే.. మరికొందరు మాత్రం వారాలు గడుస్తున్నా రిఫండ్ రాలేదని వాపోతున్నారు. రిఫండ్ స్టేటస్ ఇంకా "అండర్ ప్రాసెస్" అనే చూపిస్తోందంటూ పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. అసలు రిఫండ్ ఆలస్యం కావడానికి కారణాలు ఏంటి? స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఆలస్యానికి కారణాలు:
- ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేయడంతోనే బాధ్యత పూర్తైనట్లు కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసినాక ఇ-వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని, అప్పుడే ఆదాయపు పన్ను విభాగం రిటర్నులను ప్రాసెస్ చేస్తుందంటున్నారు. సాధారణంగా ఐటీఆర్ దాఖలు చేసిన 30 రోజుల్లోగా ఇ-వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయాలని చెబుతున్నారు. రిఫండ్ రాకపోవడం వెనుక ఈ కారణం కూడా ఉండొచ్చని, కాబట్టి ఇ వెరిఫికేషన్ పూర్తి అయ్యిందో? లేదో? ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రీ వ్యాలిడేట్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా రిఫండ్ ఆలస్యం అవ్వొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఒకసారి బ్యాంక్ వ్యాలిడేట్ చేసుందా లేదా చెక్ చేసుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
- బ్యాంక్ అకౌంట్లోని పేరు, పాన్ వివరాలతో సరిగ్గా లేకపోయినా రిఫండ్ జారీ అవ్వకపోవచ్చంటున్నారు. అలాగే ఐటీఆర్లో నమోదు చేసిన బ్యాంక్ అకౌంట్ మూసివేయడం లేదా బ్యాంక్ ఐఎఫ్ఎస్సీ కోడ్ తప్పు ఉన్న సందర్భాల్లోనూ రిఫండ్ రాదంటున్నారు.
- పాన్, ఆధార్ లింక్ అవ్వకపోయినా రిఫండ్ రాకపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే జరిగి ఉంటే ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుందని, వెంటనే పాన్ను ఆధార్తో లింక్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఐటీఆర్ ఫైలింగ్లో పొరపాట్ల కారణంగానూ రిఫండ్లు ఆలస్యం కావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆదాయం, వడ్డీ వివరాలు సరిగా పేర్కొనకపోవడం వంటివీ జాప్యానికి కారణంగా వివరిస్తున్నారు. ఏఐఎస్, 26ఏఎస్, టీడీఎస్ సర్టిఫికెట్లలో ఉన్న వివరాలను ఐటీఆర్లో పేర్కొనకపోవడం వల్ల కూడా ఆలస్యం కావొచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
- పెద్ద మొత్తంలో రిఫండ్ జారీ చేసే సమయంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విభాగం మరిన్ని ఎక్కువ తనిఖీలు చేస్తుందని.. కొన్ని కేసుల్లో రిస్క్ ఆధారిత ధ్రువీకరణకు పంపించొచ్చంటున్నారు. ఈ కారణంగానూ రిఫండ్ జారీ ఆలస్యం కావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రిఫండ్ స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేయాలి?
- ముందుగా ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారిక www.incometax.gov.in పోర్టల్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Login పై క్లిక్ చేసి పాన్/ఆధార్, పాస్వర్డ్ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన్ అనంతరం టాప్ మెనూలో e Filing విభాగంలోకి వెళ్లి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కాలమ్లో View Filed Returns లోకి వెళ్తే రిఫండ్ స్టేటస్ కనిపిస్తుంది.
- అక్కడ అసెస్మెంట్ ఇయర్ వారీగా రిఫండ్ స్టేటస్ దర్శనమిస్తుంది.
- రిటర్నులు ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేశారు? ఇ-వెరికేషన్ ఎప్పుడు చేశారు? ప్రాసెస్కు ఎన్ని రోజుల గడువు పట్టింది? రిఫండ్ ఎప్పుడు జారీ చేశారు వంటి వివరాలు అక్కడ కనిపిస్తాయి.
ఐటీఆర్ ఫైల్ చేశాక "నోటీసులు" వచ్చాయా? - ఈ వివరాలు తెలుసుకుంటే నో టెన్షన్!
ఐటీ రిటర్న్స్లో తప్పులు ఉన్నాయా? - ఇలా ఈజీగా సరిదిద్దుకోవచ్చు!