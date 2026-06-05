ETV Bharat / business

క్రెడిట్ కార్డు​ లిమిట్​ తగ్గిందా? - ఏం చేయాలో తెలుసా?

- అకస్మాత్తుగా క్రెడిట్​ కార్డ్​ లిమిట్​ తగ్గిందా? - టెన్షన్​ పడకుండా ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!

Reasons for Credit Card Limit Decrease
Reasons for Credit Card Limit Decrease (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Reasons for Credit Card Limit Decrease : ప్రస్తుత రోజుల్లో క్రెడిట్​ కార్డులు వాడే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. ఆన్​లైన్​ పేమెంట్స్​, రివార్డ్​ పాయింట్లు, క్యాష్​బ్యాక్​లతోపాటు అత్యవసర నిధిగా ఉపయోగపడుతుండటంతో ఎక్కువ మంది వీటిని వాడటానికి ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తున్నారు. ఇక టైమ్​కు బిల్లులు చెల్లించడం, గుడ్​ సిబిల్​ స్కోర్​ సహా ఇతర కారణాల వల్ల చాలా బ్యాంకులు క్రెడిట్​ కార్డ్​ లిమిట్​ను పెంచుతాయి. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ, అవే బ్యాంకులు కొన్నిసార్లు కార్డు పరిమితిని తగ్గిస్తాయట. మీరు విన్నది నిజమే. అయితే, ఆర్థిక సంస్థలు అనుకోకుండా కార్డు పరిమితి తగ్గించినప్పుడు వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతుంటారు. తమ ఆర్థిక విషయాలు లేదా క్రెడిట్​ ప్రొఫైల్​లో ఏదో లోపం జరిగిందని భావిస్తారు. అయితే, బ్యాంకులు పరిమితులను తగ్గించేందుకు అనేక కారణాలుంటాయని.. అవన్నీ ఆర్థిక ఇబ్బందులను సూచించవని వివరిస్తున్నారు. మరి, క్రెడిట్​ లిమిట్​ తగ్గించడానికి గల కారణాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కార్డు వినియోగం తగ్గడం: క్రెడిట్‌ కార్డులను కస్టమర్లు ఎంత రెగ్యులర్​గా యూజ్​ చేస్తున్నారనేది బ్యాంకులు నిశితంగా గమనిస్తాయంటున్నారు. ఒకవేళ కార్డును ఎక్కువ కాలం పాటు ఉపయోగించకుండా పక్కన పెడితే కొన్ని బ్యాంకులు ఆ కార్డు పరిమితిని తగ్గించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. బ్యాంకుల దృష్టిలో చూస్తే, వాడకుండా ఉన్న అకౌంట్లపై పెద్ద మొత్తంలో క్రెడిట్‌ లైన్‌ను కొనసాగించడం వాణిజ్యపరంగా లాభదాయకం కాదంటున్నారు. ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితులు లేదా ఆఫర్ల కోసం మాత్రమే వినియోగదారులు తమ వద్ద ఉంచుకునే సెకండరీ కార్డుల విషయంలో ఇది ఎక్కువగా జరుగుతుందని.. చాలా సందర్భాల్లో, ఈ తగ్గింపు ఆర్థిక ఇబ్బందుల కంటే వినియోగదారుడి మారుతున్న అలవాట్లకు సంబంధించిందే అయి ఉంటుందంటున్నారు

చెల్లింపుల విధానం: పేమెంట్స్​ చెల్లింపుల్లో చిన్నపాటి ఒత్తిడి కనిపించినా బ్యాంకులు తమ అంతర్గత సమీక్షలను వేగవంతం చేస్తాయని నిపుణులు అంటున్నారు. తరచుగా లేట్​ పేమెంట్స్​, ఈఎంఐ జాప్యం, క్రెడిట్‌ను ఎక్కువగా వాడటం లేదా ఆటో-డెబిట్‌ సఫలం కాకపోవడం వంటి సందర్భాలో వినియోగదారుడి నుంచి నష్టభయం పెరిగిందని బ్యాంకులు భావిస్తాయట. ఈ క్రమంలోనే సిబిల్‌ స్కోరున్నప్పటికీ, బ్యాంకులు ముందు జాగ్రత్తగా కార్డు పరిమితిని తగ్గించవచ్చని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా రుణాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడటం, పూర్తి బాకీకి బదులు పదేపదే కనీస మొత్తం మాత్రమే చెల్లించడం, అనేక కార్డులపై రుణాలు పెరగడంలాంటివీ ఇందుకు కారణం అవుతాయని వివరిస్తున్నారు.

ఆదాయం తగ్గితే: వినియోగదారుడి ఆర్థిక పరిస్థితి మారిందని సూచించే సమాచారం బ్యాంకులకు అందినప్పుడు క్రెడిట్‌ పరిమితి తగ్గే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. బ్యాంకుకు అనుసంధానం చేసిన అకౌంట్​కు జీతం రావడం ఆగిపోయినా, ఉద్యోగాలు మారినా లేదా ఆదాయ స్థాయులు తగ్గినట్లు అనిపించినా, ఇతర చోట్ల అప్పులు పెరుగుతున్నట్లు క్రెడిట్‌ రిపోర్టులో తేలినా, ఇటీవల లోన్​ ఎంక్వైరీలు విపరీతంగా పెరిగినా బ్యాంకులు అప్రమత్తం అయ్యి క్రెడిట్​ లిమిట్​ తగ్గిస్తాయంటున్నారు. ఎందుకంటే కస్టమర్​ నేరుగా బ్యాంకుకు సమాచారం ఇవ్వకపోయినా, రుణదాతలు తరచూ క్రెడిట్‌ బ్యూరో నుంచి సమాచారాన్ని, ఖాతాల వివరాలను పరిశీలిస్తూనే ఉంటారని చెబుతున్నారు.

పూర్తిగా వాడితే: ప్రతినెలా అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం క్రెడిట్‌ పరిమితిని దాదాపుగా వాడేయడమూ బ్యాంకు మీ గురించి ఆలోచించేలా చేస్తుందంటున్నారు. దీనిని ఆరోగ్యకరమైన వినియోగం కంటే, అప్పుల మీద ఆధారపడటంగా బ్యాంకులు పరిగణిస్తాయని.. ముఖ్యంగా చెల్లింపులు నెమ్మదించినప్పుడు ఇది మరింత ప్రమాదకరం అంటున్నారు. కాబట్టి, క్రెడిట్‌ వినియోగాన్ని ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం పరిమితి కంటే తక్కువగా ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

స్కోరుపై ప్రభావం: క్రెడిట్​ కార్డ్​ లిమిట్​ తగ్గితే పరోక్షంగా క్రెడిట్‌ స్కోరుపై ప్రభావం చూపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుబాటులో ఉన్న పరిమితిని తగ్గించడం వల్ల రుణ వినియోగ నిష్పత్తి పెరుగుతుందంటున్నారు. ఉదాహరణకు, మీకు రూ.5 లక్షల పరిమితి ఉన్నప్పుడు రూ.1లక్ష వాడితే, అది తక్కువగానే కనిపిస్తుంది. కానీ, పరిమితి రూ.2లక్షలకు పడిపోతే, మీ ఖర్చు ఏమీ మారకపోయినా, వినియోగ నిష్పత్తి అమాంతం పెరుగుతుందని.. ఈ అధిక వినియోగం మీ క్రెడిట్‌ స్కోరుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తుందంటున్నారు.

క్రెడిట్​ లిమిట్​ తగ్గిస్తే ఏం చేయాలి :

  • చెల్లింపులు క్రమశిక్షణతో ఉండి, ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు బ్యాంకును సంప్రదించి, లిమిట్​ తగ్గించడానికి గల కారణాన్ని అడిగి తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు.
  • ఆదాయ ధ్రువీకరణలు, చెల్లింపుల చరిత్రను సమీక్షించిన తర్వాత బ్యాంకులు కొన్నిసార్లు పరిమితిని పునరుద్ధరిస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
  • క్రెడిట్‌ రిపోర్ట్​ను ఒకసారి చెక్​ చేసుకుని చెల్లింపుల్లో జాప్యం, తెలియని రుణాలేమైనా ఉన్నాయామో చూసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
  • పరిమితి తగ్గిన వెంటనే మరో కొత్త క్రెడిట్‌ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేయకూడదని.. ఈ పరిస్థితిని ఆర్థికంగా ఒత్తిడిలో ఉన్నారని బ్యాంకులు భావించే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు.

అప్పులు లేవంటే.. అంతా బాగున్నట్టేనా?

క్రెడిట్​ కార్డ్​ ఉందిగా అని స్వైప్​ చేస్తున్నారా? - ఈ పరిస్థితుల్లో వాడకూడదట!

TAGGED:

CREDIT LIMIT REDUCE REASONS
BANKS REDUCE THE CREDIT CARD LIMIT
క్రెడిట్​ లిమిట్​ తగ్గితే ఏం చేయాలి
CREDIT CARD LIMIT DECREASE
REASONS FOR CREDIT LIMIT DECREASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.