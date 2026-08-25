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'ఇల్లు/ప్లాట్​/భూమి' కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఈ మోసాల గురించి అవగాన తప్పనిసరట!

-సమాచారం లేకపోవడాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్న రియల్​ ఎస్టేట్స్​ వ్యాపారులు - అందుకే ఆస్తి కొనుగోలు చేసే ముందు అన్నింటినీ జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం అత్యంత ముఖ్యమంటున్న నిపుణులు!

Real Estate Frauds
Real Estate Frauds (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2026 at 3:24 PM IST

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Real Estate Frauds: ఇల్లు, ప్లాట్ లేదా వ్యవసాయ భూమి కొనుగోలు చేయాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. ఇందుకోసం సంవత్సరాల పొదుపు, బ్యాంకు రుణం లేదా కుటుంబ ఆస్తులను ఉపయోగించి స్థిరాస్తిలో పెట్టుబడి పెడతారు. అయితే, ఈ రంగంలో సరైన సమాచారం లేకపోవడాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నకిలీ పత్రాల నుంచి ఒకే ఆస్తిని పలువురికి అమ్మడం వరకు వివిధ రకాలుగా మోసాలు చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఆస్తి కొనుగోలు చేసే ముందు జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం అత్యంత ముఖ్యమంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే స్థిరాస్తిలో జరిగే మోసాలు ఏంటి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

నకిలీ పత్రాల మోసం: ఇది స్థిరాస్తిలో సాధారణంగా కనిపించే మోసాల్లో ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నకిలీ రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు, నకిలీ పట్టాదారు పాస్‌బుక్‌లు, గుర్తింపు పత్రాలు లేదా ఇతర భూ రికార్డులను సృష్టించి ఆస్తిని విక్రయించేందుకు మోసగాళ్లు ప్రయత్నిస్తారని, కొన్నిసార్లు అసలు యజమాని సంతకాన్ని కూడా నకిలీ చేసే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. అందువల్ల కొనుగోలుదారులు పత్రాలపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, సంబంధిత ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో యాజమాన్య వివరాలను స్వతంత్రంగా పరిశీలించాలంటున్నారు.

ఒకే ఆస్తిని పలువురికి అమ్మడం: కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకే ప్లాట్ లేదా ఫ్లాట్‌ను ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది కొనుగోలుదారులకు విక్రయించే మోసాలు జరుగుతాయంటున్నారు. ముందస్తు బుకింగ్ లేదా అడ్వాన్స్ చెల్లింపుల సమయంలో కొనుగోలుదారులు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోకపోతే ఇలాంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. ప్రత్యేకంగా, అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల్లో కొత్త లే అవుట్లు లేదా అపార్ట్‌మెంట్ ప్రాజెక్టుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం అంటున్నారు. ఒప్పందం చేసుకునే ముందు ఆ ఆస్తిపై ఇప్పటికే ఇతర హక్కులు, ఒప్పందాలు లేదా రుణాలు ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని పరిశీలించాలంటున్నారు.

నకిలీ లేదా అనుమతి లేని లేఅవుట్లు: చౌక ధరకు ప్లాట్లు అందిస్తున్నామని చెప్పి అనుమతి లేని లే అవుట్లను విక్రయించే సంఘటనలు కూడా కనిపిస్తాయంటున్నారు. కొనుగోలు చేసిన తర్వాత అక్కడ ఇల్లు నిర్మించేందుకు అనుమతులు రాకపోవచ్చు లేదా అభివృద్ధి పనులు నిలిచిపోవచ్చంటున్నాకు. ఇక రోడ్లు, డ్రైనేజీ, నీరు, విద్యుత్ వంటి సౌకర్యాలపై కూడా హామీలు మాత్రమే ఉండి, వాస్తవంగా అవి అందుబాటులో లేకపోవచ్చంటున్నారు. కాబట్టి లేఅవుట్‌కు అవసరమైన అనుమతులు ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని సంబంధిత అధికారిక రికార్డుల ద్వారా పరిశీలించడం మంచిదంటున్నారు.

టైటిల్‌కు సంబంధించిన మోసాలు: ఆస్తిని అమ్ముతున్న వ్యక్తికి నిజంగా పూర్తి యాజమాన్య హక్కు ఉందా లేదా అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం అంటున్నారు నిపుణులు. వారసత్వ వివాదాలు, కుటుంబ సభ్యుల హక్కులు, కోర్టు కేసులు లేదా ఇతర యాజమాన్య సమస్యలను దాచిపెట్టి ఆస్తిని విక్రయించే ప్రయత్నాలు జరగవచ్చంటున్నారు. అంటే ఒక కుటుంబ ఆస్తిపై పలువురు వారసులకు హక్కు ఉండగా, ఒక్క వ్యక్తి తనకే పూర్తి హక్కు ఉందని చెప్పి విక్రయించవచ్చు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేసిన తర్వాత న్యాయ వివాదాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.

రుణం లేదా మార్ట్గేజ్ ఉన్న ఆస్తి విక్రయం: కొన్ని ఆస్తులు ఇప్పటికే బ్యాంకు లేదా ఆర్థిక సంస్థ వద్ద రుణానికి తాకట్టుగా ఉండవచ్చని, ఈ విషయాన్ని కొనుగోలుదారుకు చెప్పకుండా విక్రయించే ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతాయంటున్నారు. కాబట్టి ఆస్తి కొనుగోలు చేసే ముందు సంబంధిత రికార్డుల ద్వారా దానిపై రుణ భారం లేదా ఇతర ఆర్థిక బాధ్యతలు ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడం అవసరం అంటున్నారు. లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఆస్తిపై బ్యాంకు లేదా ఇతర సంస్థలు హక్కును కోరే పరిస్థితి రావచ్చంటున్నారు.

బిల్డర్ లేదా డెవలపర్ మోసాలు: కొన్ని ప్రాజెక్టుల్లో బిల్డర్లు ఆకర్షణీయమైన బ్రోచర్లు, మోడల్ ఫ్లాట్లు చూపించి కొనుగోలుదారులను ఆకట్టుకుంటారని, కానీ వాస్తవ నిర్మాణం ప్రకటనలో చూపిన ప్రమాణాలకు భిన్నంగా ఉండవచ్చంటున్నారు. ఈ సమయంలో నిర్ణీత సమయానికి ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకపోవడం, హామీ ఇచ్చిన సౌకర్యాలు అందించకపోవడం, నిర్మాణ విస్తీర్ణంలో తేడాలు ఉండటం, అదనపు ఛార్జీలు విధించడం, అనుమతులకు సంబంధించిన సాధారణ సమస్యలు ఎదురవుతాయంటున్నారు. అందువల్ల డెవలపర్ చేసిన గత ప్రాజెక్టులు, ప్రాజెక్టు అనుమతులు, ఒప్పందంలోని నిబంధనలను పరిశీలించడం మంచిదంటున్నారు.

అడ్వాన్స్ లేదా టోకెన్ మనీ మోసం: "ఇది చివరి ప్లాట్", "ఈ రోజు అడ్వాన్స్ ఇచ్చినవాళ్లకు మాత్రమే ఈ ధర" అంటూ తొందరపెట్టి డబ్బు తీసుకునే మోసాలు కూడా జరుగుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆస్తిని పూర్తిగా పరిశీలించకముందే పెద్ద మొత్తంలో నగదు లేదా టోకెన్ అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం ప్రమాదకరం అని, చెల్లింపులు సాధ్యమైనంత వరకు రికార్డు అయ్యే విధంగా చేయడం, ప్రతి చెల్లింపునకు రసీదు తీసుకోవడం అవసరం అంటున్నారు.

నకిలీ ఏజెంట్లు, ఆన్‌లైన్ ప్రకటనలు: డిజిటల్ యుగంలో నకిలీ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రకటనలు కూడా పెరిగాయి. నిజమైన ఆస్తుల ఫొటోలను ఉపయోగించి నకిలీ ప్రకటనలు పెట్టడం, మార్కెట్ ధర కంటే చాలా తక్కువ ధర చూపించడం వంటి పద్ధతులు ఉపయోగించవచ్చంటున్నారు. కాబట్టి ప్రకటన చూసి వెంటనే డబ్బు పంపకుండా, ఆస్తిని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి, యజమాని లేదా అధికారిక ప్రతినిధి వివరాలను ధ్రువీకరించాలంటున్నారు.

కొనుగోలుదారులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: రియల్ ఎస్టేట్ మోసాల నుంచి రక్షించుకోవడానికి కొనుగోలుదారుకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అవేంటంటే..

  • ఆస్తి పత్రాలను న్యాయ నిపుణుడితో పరిశీలించాలంటున్నారు.
  • యాజమాన్య చరిత్రను ధ్రువీకరించాలని సూచిస్తున్నారు.
  • ప్రభుత్వ, సంబంధిత అధికారిక రికార్డులను తనిఖీ చేయాలంటున్నారు.
  • అవసరమైన అనుమతులు ఉన్నాయా లేదా చూడాలంటున్నారు.
  • ఒత్తిడికి గురై వెంటనే అడ్వాన్స్ చెల్లించకూడదంటున్నారు.
  • ఆస్తిపై రుణం, కేసు లేదా ఇతర హక్కులు ఉన్నాయా, లేదా తెలుసుకోవాలంటున్నారు.
  • అన్ని చెల్లింపులకు సరైన రసీదులు తీసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే ఒప్పందంలోని ప్రతి నిబంధనను చదివిన తర్వాతే సంతకం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
  • చివరిగా స్థిరాస్తి పెట్టుబడిలో జాగ్రత్త అనేది అత్యుత్తమ రక్షణ అంటున్నారు నిపుణులు. తక్కువ ధర, భారీ డిస్కౌంట్ లేదా తక్షణ నిర్ణయం తీసుకోవాలనే ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ప్రతి పత్రాన్ని, ప్రతి హక్కును, ప్రతి అనుమతిని పరిశీలించడం అవసరం అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఒక చిన్న నిర్లక్ష్యం వల్ల జీవితకాల పొదుపు ప్రమాదంలో పడవచ్చని, సరైన పరిశోధన, న్యాయ సలహా, అధికారిక రికార్డుల పరిశీలనతో చాలా రకాల రియల్ ఎస్టేట్ మోసాలను ముందుగానే గుర్తించి నివారించవచ్చంటున్నారు.

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TAGGED:

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రియల్​ ఎస్టేట్​ మోసాలు
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