రవాణా శాఖ "కొత్త రూల్" తెలుసా? - ఇక RTO ఆఫీసుకు వెళ్లకుండానే కొత్త RC
- ఫైనాన్స్లో తీసుకున్న కారు, బైక్ లోన్ క్లియర్ అయ్యిందా? - మీ ఫోన్ ద్వారానే RCపై ఉన్న "హైపొథికేషన్" తొలగించుకోవచ్చు!
Published : February 8, 2026 at 3:23 PM IST
Vehicle RC New Rule : ప్రస్తుతం రవాణా కోసం ఎక్కువ మంది సొంత వాహనాలనే ఎంచుకుంటున్నారు. ఆఫీస్ మొదలు విహారాల దాకా ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా సొంత కారులోనో లేదా బైక్ మీదనో వెళ్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో వ్యక్తిగత వాహనం అందరికీ అవసరంగా మారిపోయింది. అయితే, కొత్త కారు లేదా బైక్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మొత్తం డబ్బు చెల్లించలేనివారు ఫైనాన్స్లో(బ్యాంకులో లోన్ తీసుకుని) కొంటుంటారు. ఇలా కొనుగోలు చేసిన వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్(RC) కార్డుపై.. హైపొథికేషన్ క్లాజ్లో మీరు తీసుకున్న ఫైనాన్స్ కంపెనీ లేదా బ్యాంక్ పేరు ఉంటుంది. దీనర్థం మీ కారు లేదా బైక్ సదరు సంస్థ వద్ద తాకట్టులో ఉందన్నమాట!
అయితే, లోన్ మొత్తం క్లియర్ చేశాక వాహనదారులు "హైపొథికేషన్" తొలగించుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చేది. ముందుగా బ్యాంక్ నుంచి NOC (No Objection Certificate) తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత RTO ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వెహికల్ RC నుంచి లోన్ హైపొథికేషన్ తొలగించుకునే ప్రాసెస్ను ఈజీ చేసింది. ఆర్టీఓ ఆఫీసుకు వెళ్లకుండానే వాహనదారులే ఫోన్లో సింపుల్గా అప్డేట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మరి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తమ వాహనం మీద ఉన్న లోన్ మొత్తం కట్టిన వెహికల్ ఓనర్లు ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ ద్వారా సింపుల్గా ఆర్సీ తమ పేరు మీదకు మార్చుకోవచ్చు. ఇందుకోసం కొన్ని ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లు మీ వద్ద ఉండాల్సి ఉంటుంది. అందులో.. బ్యాంక్ లేదా ఫైనాన్స్ కంపెనీ నుంచి లోన్ క్లోజర్ సర్టిఫికెట్, ఆర్టీఓ ఫారం-35, ఇన్సూరెన్స్ సర్టిఫికెట్, ఒరిజినల్ ఆర్సీ ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఆన్లైన్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా ప్రాసెస్ చేయాలి.
కొత్త ఆర్సీ ఇలా పొందాలి :
- ముందుగా మీరు బ్రౌజర్లో వాహన్ పోర్టల్ mParivahan వెబ్సైట్ని సందర్శించాలి.
- అప్పుడు మీకు Ministry of Road Transport Highways మెయిన్ పేజీ డిస్ప్లే అవుతుంది.
- అందులో కనిపిస్తున్న "Online Services"లో "Vehicle Related Services" అనే ఆప్షన్పై ప్రెస్ చేయాలి.
- తర్వాత మీ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, ఛాసిస్ నంబర్ (5 డిజిట్స్) ఎంటర్ చేసి జనరేట్ OTPపై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని అక్కడ నమోదు చేసి సబ్మిట్ నొక్కాలి.
- ఆ తర్వాత "హైపొథికేషన్ టర్నినేషన్" అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకుని సబ్మిట్ ఆప్షన్పై ప్రెస్ చేయాలి.
- నెక్ట్స్ లెఫ్ట్సైడ్ కనిపించే సర్వీస్ డీటెయిల్స్లో హైపొథికేషన్ టర్నినేషన్పై నొక్కాలి. ఆపై కనిపించే డిలీట్ ఐకాన్పై ప్రెస్ చేయాలి.
- అనంతరం సర్వీస్ డీటెయిల్స్లో ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ డీటెయిల్స్పై నొక్కి సంబంధిత వివరాలు ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత డీఎంఎస్పై క్లిక్ చేసి అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేయాలి.
- తదుపరి సర్వీస్ డీటెయిల్స్లోని ఫీ డీటెయిల్స్పై ప్రెస్ చేసి యూపీఐ లేదా కార్డు ద్వారా ఫీజు పే చేయాలి.
- అమౌంట్ పే చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ చేసినట్లయితే మీ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
- అంతే, విత్ ఇన్ వన్ వీక్లో "బ్యాంక్ నేమ్ లేని కొత్త RC" మీ ఇంటికే వచ్చేస్తుంది.
- మరి, మీ వెహికల్ లోన్ కూడా క్లియర్ అయ్యిందా? అయితే ఈ విధంగా మీ ఆర్సీని అప్డేట్ చేసుకోండి.
