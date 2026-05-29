పశ్చిమాసియా సంక్షోభం ఎఫెక్ట్- అయినప్పటికీ నిలకడగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ: RBI రిపోర్ట్

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదిక రిలీజ్- 2026-27లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ నిలకడగా ఉంటుందని అంచనా- ప్రపంచ అనిశ్చితుల కారణంగా ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు తీవ్రతరం కావచ్చని వెల్లడి

Published : May 29, 2026 at 12:53 PM IST

RBI Report On Indian Economy : ప్రపంచంలో పెరుగుతున్న భౌగోళిక, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, పశ్చిమాసియా సంఘర్షణ వల్ల తలెత్తే ద్రవ్యోల్బణ ప్రమాదాలు ఉన్నప్పటికీ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ నిలకడగా ఉంటుందని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) తెలిపింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి దేశ వాస్తవ జీడీపీ వృద్ధిని 6.9 శాతంగా అంచనా వేసింది. అయితే పెరిగిన ముడి చమురు ధరలు, సరఫరా అంతరాయాలు, ప్రపంచ అనిశ్చితి కారణంగా ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు తీవ్రతరం కావచ్చని హెచ్చరించింది. 2025-26లో 2.1 శాతంగా ఉన్న వినియోగదారుల ధరల సూచీ (సీపీఐ) ద్రవ్యోల్బణం, 2026-27లో 4.6 శాతంగా ఉంటుందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఆర్‌బీఐ శుక్రవారం తన వార్షిక నివేదికను రిలీజ్ చేసింది.

"మితమైన ప్రపంచ వృద్ధి నేపథ్యంలో బలమైన స్థూల ఆర్థిక పునాదుల మద్దతుతో 2026-27లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ పశ్చిమాసియా సంఘర్షణ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రతికూల ప్రమాదాన్ని కలిగించవచ్చు. అంతేకాకుండా కీలక వాణిజ్య భాగస్వాములతో వివిధ ట్రేడ్ డీల్స్ అమలు భారతదేశ వృద్ధికి మరింత ఊపునిస్తాయి. 2026-27లో ద్రవ్యోల్బణం లక్ష్యానికి అనుగుణంగానే ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల మధ్య ప్రపంచ ఇంధన, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలలో పెరుగుదల వంటి అనేక ఇతర అంశాల ప్రభావం ద్రవ్యోల్బణంపై పడొచ్చు. ఈ ప్రభావం మారకపు రేటు అస్థిరతతో పాటు ముడిసరుకులు, వేతనాల వ్యయాలపై పడే అవకాశం ఉంది. అనిశ్చిత ప్రపంచ వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ భారతదేశపు బలమైన దేశీయ డిమాండ్ పరిస్థితులు, ఆరోగ్యకరమైన బ్యాంకింగ్ రంగం, నిరంతర ప్రభుత్వ మూలధన వ్యయం కీలక వృద్ధి చోదకాలుగా ఉన్నాయి" అని ఆర్‌బీఐ తన వార్షిక నివేదికలో పేర్కొంది.

