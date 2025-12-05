ETV Bharat / business

గుడ్​న్యూస్: రెపో రేటు 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించిన ఆర్​బీఐ- వడ్డీరేట్లలో కోత

25 బేసిస్ పాయింట్లు వడ్డీ తగ్గించిన ఆర్​బీఐ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 5, 2025 at 10:24 AM IST

RBI Repo Rate Cut : కీలక వడ్డీ రేట్లపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్​బీఐ) గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఉద్దీపననిచ్చేందుకు రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు (bps) తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. రికార్డు స్థాయి కనిష్ట ద్రవ్యోల్బణం, రూపాయి క్షీణత నేపథ్యంలో రిజర్వ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఆర్‌బీఐ ద్రవ్య విధాన కమిటీ (ఎంపీసీ)లో తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఆర్‌బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా శుక్రవారం వెల్లడించారు. తగ్గించిన రెపోరేటు తక్షణమే అమలులోకి రానుంది. తాజా తగ్గింపుతో రెపో రేటు 5.25 శాతానికి చేరింది.

ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్‌లో కీలక వడ్డీరేట్లను 25 బేసిస్‌ పాయింట్ల మేర తగ్గించిన ఆర్‌బీఐ, జూన్‌ సమీక్షలో ఏకంగా 50 బేసిస్‌ పాయింట్లు కోత పెట్టింది. ఫలితంగా ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు రెపో రేటు 1.25శాతం వరకు దిగొచ్చింది. అలా ఈ ఏడాది ఇప్పటికే వడ్డీ రేట్లపై ట్రిపుల్‌ బొనాంజా ప్రకటించిన ఆర్‌బీఐ, మరోసారి గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పింది. రూపాయి పతనం కొనసాగుతున్నప్పటికీ ద్రవ్యోల్బణం కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోవడం, వృద్ధి రేటు పెరగడంతో రేట్ల కోత చేపట్టినట్లు మల్హోత్రా వెల్లడించారు.

కరెన్సీ సరఫరా, రిజర్వ్‌ ఫండ్‌పై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నట్లు ఆర్‌బీఐ గవర్నర్‌ పేర్కొన్నారు. అలాగే, బేసిస్ పాయింట్ల తగ్గింపు కొనుగోళ్లకు ఊతం ఇస్తుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకు జరిగిన పరిణామాలపై తాము సంతృప్తిగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టమైన వృద్ధి, అనుకూలమైన ద్రవ్యోల్బణాన్ని నమోదు చేసినట్లు వివరించారు. అక్టోబర్ పాలసీ తర్వాత, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో వేగం పెరిగిందని, ముఖ్యంగా పండుగ సీజన్ ఖర్చులు, జీఎస్టీ రేట్ల హేతుబద్ధీకరణ కారణంగా క్యూ2లో జీడీపీ వృద్ధి 8.2శాతానికి పెరిగిందని వెల్లడించారు.

"రెపోరేటును 25 బేసిస్‌ పాయింట్ల వద్ద తగ్గించాలని ద్రవ్యపరపతి విధాన కమిటీ ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయం తీసుకుంది. ద్రవ్యోల్బణం అంచనాను 2.6 శాతం నుంచి 2 శాతానికి తగ్గించాం. వృద్ధి అంచనాను 6.8 శాతం నుంచి 7.3 శాతానికి పెంచాం"
- ఆర్​బీఐ గవర్నర్

ఆర్‌బీఐ గవర్నర్‌ ప్రసంగంలో మరిన్ని కీలక అంశాలు!
జీఎస్‌టీ హేతుబద్ధీకరణతో కొనుగోళ్లు పెరగడంతో ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో 8.2శాతం వృద్ధి నమోదైందని గవర్నర్ మల్హోత్రా తెలిపారు. దీంతో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ వృద్ధి రేటు అంచనాలను 6.8 శాతం నుంచి 7.3 శాతానికి పెంచుతున్నామని అన్నారు. ద్రవ్యోల్బణం కూడా తగ్గుముఖం పట్టిందని, అందువల్ల ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి ద్రవ్యోల్బణం అంచనాలను 2.6శాతం నుంచి 2 శాతానికి తగ్గిస్తున్నామని వెల్లడించారు. రూ.1 లక్ష కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీస్‌ల విక్రయాల కోసం ఓపెన్‌ మార్కెట్‌ ఆపరేషన్స్‌ను నిర్వహించాలని నిర్ణయించామని అన్నారు. విదేశీ మారక నిల్వలు 686 బిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉన్నాయని, రాబోయే 11 నెలల వరకు దిగుమతులకు ఇవి ఉపయోగపడతాయని పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

