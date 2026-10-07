RBI కీలక నిర్ణయం- నాలుగేళ్ల తర్వాత రెపో రేటు పెంపు
ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష నిర్ణయాల ప్రకటన- రెపో రేటుపై 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచిన ఆర్బీఐ 5.50 శాతానికి చేరుకున్న రెపోరేటు- దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత రెపోరేటు పెంచిన ఆర్బీఐ
Published : October 7, 2026 at 10:20 AM IST
RBI Hike Repo Rate : రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) కీలక వడ్డీరేట్లను సవరించింది. రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు (0.25శాతం) పెంచింది. దీంతో రెపో రేటు 5.50శాతానికి చేరింది. ఈ మేరకు ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష నిర్ణయాలను ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా బుధవారం వెల్లడించారు. 2023 ఫిబ్రవరి తర్వాత వడ్డీరేట్లను ఆర్బీఐ పెంచడం ఇదే తొలిసారి.
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అత్యంత పటిష్టంగా ఉందని, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు స్థిరంగా, విస్తృతంగా కొనసాగుతున్నాయని సంజయ్ మల్హోత్రా వెల్లడించారు. ఆర్బీఐ పాలసీ వైఖరిని న్యూట్రల్ నుంచి క్యాలిబ్రేటెడ్ టైటనింగ్ వైపు మారుస్తున్నట్లు గవర్నర్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా సమీప భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ఉండే ప్రసక్తే లేదని, మున్ముందు వడ్డీ రేట్ల పెంపు లేదా స్థిరంగా ఉంచడం మాత్రమే ఉంటుందని తేల్చి చెప్పారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ నిలకడగానే ఉన్నప్పటికీ.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఆర్థిక అనిశ్చితి, సరఫరా గొలుసులో అంతరాయాలు వంటివి భవిష్యత్తులో దేశీయ ఆర్థిక కార్యకలాపాలపై కొంతమేర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఆర్బీఐ గవర్నర్ అంచనా వేశారు.