"RBI కొత్త పథకం" - బ్యాంకుల వల్ల నష్టపోతే రూ.33 లక్షల వరకు పరిహారం!
ఖాతాదారుల రక్షణ కోసం RBI సరికొత్త అడుగు - ఎలాంటి రుసుము లేకుండానే అంబుడ్స్మన్కు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 5:08 PM IST
RBI New Scheme 2026 : కొన్నిసార్లు ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో బ్యాంకుల నుంచి సమస్య ఎదురవుతుంటుంది. అంటే, బ్యాంకు సేవల జాప్యం వల్ల మీ డబ్బులు నిలిచిపోవడం లేదా నష్టపోవడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. అలాంటి టైమ్లో మీ సమస్య గురించి సంబంధిత బ్యాంకుకు కంప్లైంట్ చేసినా వారు స్పందించట్లేదా? అలాంటి వారికోసమే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) ఒక కొత్త పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా ఎలాంటి రుసుము లేకుండానే ఆర్బీఐ అంబుడ్స్మన్కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అంతేకాదు, రూ.33 లక్షల వరకూ పరిహారం కూడా పొందే అవకాశం ఉంది. మరి, ఇంతకీ ఆర్బీఐ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన ఆ స్కీమ్ ఏంటి? ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల సేవల లోపాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న వినియోగదారులకు త్వరితగతిన న్యాయం చేసేందుకు సరికొత్త అడుగు వేసింది ఆర్బీఐ. ఖాతాదారుల ప్రయోజనాల రక్షణ కోసం "నూతన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అంబుడ్స్మన్ పథకం(ఆర్బీఐ- ఐఓఎస్)- 2026" అనే ఒక పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల సేవల్లో లోపాల వల్ల ఇబ్బంది పడే కస్టమర్లు దీని ద్వారా ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా, వేగంగా, ఈజీగా తమ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(ఆర్బీఐ) ఈ నూతన పథకం ద్వారా లభించే నష్టపరిహారానికి సంబంధించి స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను ఇచ్చింది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, అంబుడ్స్మన్ వద్దకు తీసుకెళ్లే వివాదాల విలువపై ఎలాంటి లిమిట్ లేదు. ఖాతాదారులు సేవా లోపాల కారణంగా ఆర్థికంగా నష్టపోతే, అందుకు గాను రూ.30 లక్షల వరకూ పరిహారం పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీనితో పాటు ఫిర్యాదుదారుడి విలువైన టైమ్ వృథా కావడం, అనుభవించిన మానసిక క్షోభ, ఇతర ఇబ్బందులకుగాను అదనంగా మరో రూ.3 లక్షల వరకూ పరిహారం లభిస్తుందని ఆర్బీఐ రూల్స్ చెబుతున్నాయి. అంటే, మొత్తంగా ఈ పథకం కింద గరిష్ఠంగా రూ.33 లక్షల వరకూ ఖాతాదారులు పరిహారం పొందే వీలు ఉంది.
ఈ పథకం ఏయే సంస్థలకు వర్తిస్తుందంటే?
- దేశంలోని దాదాపు అన్ని ప్రధాన ఆర్థిక సంస్థలు ఆర్బీఐ తీసుకొచ్చిన ఈ పథకం కిందకు వస్తాయి.
- ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగానికి చెందిన వాణిజ్య బ్యాంకులు.
- క్రెడిట్ బ్యూరోలు
- కొన్ని సెలెక్ట్ చేసిన బ్యాంకింగేతర ఆర్థిక సంస్థలు
- రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇండియా(RBI) పరిధిలో నమోదై, ఈ పథకం కింద నోటిఫై చేసిన ఇతర నియంత్రిత సంస్థలకు ఇది వర్తిస్తుంది.
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ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలి?
- ఖాతాదారులు ఆర్బీఐ అంబుడ్స్మన్కు కంప్లైంట్ చేసే సమయంలో తమ ప్రాథమిక సమాచారంతోపాటు, కొన్ని ముఖ్యమైన వివరాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అంటే, పేరు, ఫోన్ నంబరు, పోస్టల్ చిరునామా, ఇ-మెయిల్ ఐడీ వంటివి నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
- మీరు ఏ బ్యాంకు లేదా ఆర్థిక సంస్థపై కంప్లైంట్ చేస్తున్నారో ఆ సంస్థకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇవ్వాలి.
- ఆ సంస్థకు అంతకుముందు చేసిన కంప్లైంట్ నంబర్ లేదా రశీదు సంఖ్య, వివాదానికి దారి తీసిన బ్యాంకు లావాదేవీ వివరాలు అందించాలి.
- సేవా లోపాన్ని నిరూపించేందుకు అవసరమైన పత్రాల జీరాక్స్ కాపీలు(నకళ్లు) అవసరం.
- మీ సమస్యకు సంబంధించిన సంక్షిప్త వివరణతోపాటు, మీరు ఆశిస్తున్న పరిష్కారాన్ని ఫిర్యాదులో పేర్కొనాల్సి ఉంటుంది.
ఈ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి!
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, ఖాతాదారులు ముందుగా సంబంధిత బ్యాంకు లేదా సంస్థకు కంప్లైంట్ చేయాలి.
- అక్కడ మీకు లభించిన సమాధానం లేదా పరిష్కారం సంతృప్తికరంగా లేనప్పుడు మాత్రమే ఖాతాదారులు RBI అంబుడ్స్మన్ను సంపద్రించేందుకు అర్హత పొందుతారని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
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