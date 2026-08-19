హోమ్ లోన్ తీసుకున్నారా? - RBI కొత్త ప్రతిపాదనలు తెలుసా?
- గృహరుణాలకు సంబంధించి రిజర్వ్ బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ - వడ్డీ రేట్ల అమలుపై కీలక నిర్ణయాలు
Published : August 19, 2026 at 4:48 PM IST
Home loan new rules : హోమ్లోన్ల విషయంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కీలక ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. గృహ రుణాలపై ఫ్లోటింగ్ వడ్డీ రేట్లను రీసెట్ చేసే విధానంలో మార్పులు తేబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన డ్రాఫ్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ను విడుదల చేసింది. మరి, ఇంతకీ ఈ కొత్త నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి? వీటివల్ల రుణ గ్రహీతలపై ఎలాంటి ప్రభావం పడబోతోంది? అనేది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
హోమ్లోన్లు సాధారణంగా ఫ్లోటింగ్ వడ్డీ రేటుతో ముడిపడి ఉంటాయి. అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కీలక వడ్డీ రేట్లను తగ్గించినా, పెంచినా.. ఆ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా బ్యాంకులు కూడా తమ వడ్డీ రేట్లను సవరించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ప్రస్తుతం అన్ని బ్యాంకులూ ఈ మార్పుటును వెంటనే సవరించడం లేదు. కొన్ని బ్యాంకులు నెలలు, ఏడాది వరకు కూడా సమయం తీసుకుంటున్నాయి. దీనివల్ల ఆ తగ్గింపు ప్రయోజనం రుణ గ్రహీతలకు అందడం లేదు.
RBI కొత్తగా ప్రతిపాదిస్తున్న మార్పు ఏంటి? :
ఇలాంటి పరిస్థితికి చెక్ పెట్టేలా RBI కొత్త నిబంధనలను ప్రతిపాదించింది. ఫ్లోటింగ్ రేట్ రుణాల వడ్డీ రేటును రీసెట్ చేసే వ్యవధి 3 నెలలకు మించకూడదు అని పేర్కొంది. అంటే RBI వడ్డీ రేట్లను తగ్గించినప్పుడు బ్యాంకులు కూడా 3 నెలల్లోపు తమ రుణాల వడ్డీ రేట్లను సవరించాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల తగ్గిన వడ్డీ ప్రయోజనం రుణ గ్రహీతలకు త్వరగా అందే అవకాశం ఉంటుంది. ఇదే నిబంధన వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు కూడా వర్తిస్తుంది. అంటే, వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే ఆ ప్రభావం కూడా రుణ గ్రహీతలపై త్వరగా పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ప్రతిపాదనలపై RBI సెప్టెంబర్ 11 వరకు బ్యాంకులు, సంబంధిత వర్గాల నుంచి అభిప్రాయాలను స్వీకరించనుంది. అనంతరం తుది నిబంధనలు ఫైనల్ చేసి, వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలు చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
పర్సనల్, ఆటో ఫైనాన్స్కు వర్తిస్తుందా? :
ఈ మార్పు ప్రతిపాదన కేవలం హౌసింగ్ రుణాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందా? లేదంటే పర్సనల్, ఆటో ఫైనాన్స్కు కూడా వర్తిస్తుందా? అనే సందేహం వస్తుంది. దీనికి నిపుణులు క్లారిటీ ఇస్తున్నారు. ఆర్బీఐ చేసే ఈ కొత్త ప్రతిపాదన ఫ్లోటింగ్ రేట్ రుణాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి స్థిరమైన వడ్డీ రేటుతో నడిచే వ్యక్తిగత, ఆటో ఫైనాన్స్ వంటి ఇతర రుణాలపై ఈ ప్రభావం ఉండదని తెలుస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో హౌసింగ్ లోన్ తీసుకోబోయే వారితోపాటు, ఇప్పటికే రుణాలు తీసుకున్న వారికి కూడా ఈ నిబంధనలు వర్తించనున్నాయి.
మొత్తంగా చూస్తే, RBI ప్రతిపాదన అమల్లోకి వస్తే, వడ్డీ రేట్లు పెంచినా, తగ్గినా సాధ్యమైనంత త్వరగా బ్యాంకులు ఆ నిర్ణయాన్ని అమలు చేయాలన్నదే ఈ ప్రతిపాదనలు ఉద్దేశ్యం. మరి, తుది నిర్ణయాల్లో ఏమైనా మార్పు చేస్తారా? లేదంటే ఇదే డ్రాఫ్ట్ను ఫైనల్ చేస్తారా? అనేది చూడాల్సి ఉంది.