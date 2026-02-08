హోమ్ లోన్ తీసుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై ఆ ఛార్జీలు ఉండవు!
- హోమ్ లోన్ చెల్లింపుపై RBI కీలక నిర్ణయం - ప్రీపేమెంట్ పెనాల్టీ ఛార్జెస్ రద్దు!
Published : February 8, 2026 at 10:15 AM IST
RBI New Rules on Home Loans : సొంతిల్లు అనేది ప్రతీ ఒక్కరి స్వప్నం. ఈ కలను సాకారం చేసుకునేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తుంటారు. కానీ, చేతిలో సరిపడా సొమ్ము ఉండదు. ఇలాంటప్పుడు చాలా మంది గృహ రుణాలపై ఆధారపడుతుంటారు. అయితే, వడ్డీ భారం కొండలా ఉంటుంది. దాన్ని త్వరగా దించుకునేందుకు వీలైనంత త్వరగా హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేయాలని చూస్తుంటారు. అందుకే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అడ్జెస్ట్ అయినప్పుడు వెంటనే లోన్ తీర్చేందుకు చూస్తారు. కానీ, బ్యాంకులు ప్రీపేమెంట్ ఛార్జీలు విధిస్తుంటాయి. దీనివల్ల ముందుగా అప్పు తీర్చినప్పటికీ జేబుకు చిల్లు పడుతూనే ఉంటుంది. ఈ విషయమై "ఆర్బీఐ" కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. మరి, ఆర్బీఐ తీసుకున్న ఆ నిర్ణయమేంటి? దాని వల్ల హోమ్ లోన్ తీసుకున్న వారికి కలిగే బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నార్మల్గా మొన్నటివరకు హోమ్ లోన్స్ తీసుకున్న వారు ముందస్తు చెల్లింపులు చేస్తే "ప్రీపేమెంట్ పెనాల్టీ లేదా ఫోర్స్ క్లోజర్" పేరుతో బ్యాంకులు ఛార్జెస్ వసూలు చేసేవి. కానీ, ఇప్పుడు సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడకుండా ఆర్బీఐ కొత్త రూల్స్ తీసుకొచ్చింది. అందులో భాగంగానే హోమ్ లోన్, పర్సనల్ లోన్, కారు లోన్లు తీసుకునే వారు వేగంగా లోన్ చెల్లించే అవకాశం కల్పిస్తోంది. అదనపు ఛార్జీల వసూలు నుంచి ఉపశమనం పొందే అద్భుత అవకాశాన్ని ఇస్తోంది.
డబ్బులు ఉంటే మొత్తం లోన్ కట్టేయొచ్చు!
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) తాజా ప్రకటన ప్రకారం, "ఫ్లోటింగ్ రేటు హోమ్ లోన్స్పై" ముందస్తు చెల్లింపు ఛార్జీలు రద్దు చేశారు. ఆర్బీఐ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం 2026 జనవరి 1 నుంచి అమలులోకి వచ్చింది! అంటే, ఫ్లోటింగ్ రేట్ గృహ రుణాలపై ఎటువంటి ప్రిపేమెంట్ ఛార్జీలూ ఉండవన్నమాట. మీ దగ్గర లోన్ మొత్తం తీర్చడానికి డబ్బులు ఉన్నప్పుడు బ్యాంకుకు వెళ్లి ముందస్తుగానే హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఛార్జీల పేరుతో బ్యాంకులు అదనంగా ఒక్క రూపాయి కూడా అడగడానికి వీలు లేదని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కంప్లైంట్ ఇవ్వొచ్చు!
సర్వీస్ ఛార్జీల పేరుతోనో, ఇతర కారణాలు చెప్పి ముందే లోన్ కట్టే వారిని కొన్ని బ్యాంకులు ఇబ్బందులకు గురిచేయొచ్చు. ప్రీపేమెంట్ ఛార్జీలు కట్టేలా కొన్ని మెలికలు పెట్టొచ్చు. ఇలా చేస్తే ఆర్బీఐకి ఫిర్యాదు కూడా చేయవచ్చు. ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం లోన్ తీసుకునేటప్పుడే బ్యాంకులు లోన్ అగ్రిమెంట్లో ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా పేర్కొనాలి. అంతేకాకుండా, లోన్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్ అడిగిన వెంటనే 'నో డ్యూ సర్టిఫికెట్' (NOC) అందజేయాలి.
అలాకాకుండా, అనవసర కారణాలు చెప్పి ఆలస్యం చేస్తే బ్యాంకులు కస్టమర్కు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఛార్జీలు లేకుండా ముందస్తు లోన్ చెల్లింపులు చేయడానికి బ్యాంకులు ఒప్పుకోకపోతే బ్యాంకింగ్ అంబుడ్స్మన్కి కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వొచ్చని ఆర్బీఐ నిబంధనలు చెబుతున్నాయి.
