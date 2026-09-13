అప్పు తీర్చినా బ్యాంకులు "ఇంటి పత్రాలు" ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి? - ఆర్బీఐ నిబంధనలివే!
- లోన్ క్లియర్ చేసినాక సంబంధిత గడువు లోపు తనఖా పెట్టిన పత్రాలు తిరిగి ఇవ్వాలని ఆర్బీఐ రూల్స్- లేని పక్షంలో ఫైన్ కట్టాల్సిందే!
Published : September 13, 2026 at 12:25 PM IST
RBI Guidelines for Home Loan: ఇల్లు కొనుగోలు చేసేందుకు బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు తీసుకోవడం కామన్. అయితే ఇలా రుణాలు ఇచ్చేటప్పుడు బ్యాంకులు అసలు ఆస్తి పత్రాలను ష్యూరిటీగా తీసుకుంటాయి. అలాగే విక్రయ పత్రంతోపాటు పర్మిషన్స్, ఇతర పత్రాలనూ రుణం తీర్చే వరకూ బ్యాంకు అలానే పెట్టుకుంటుంది. అయితే లోన్ పూర్తిగా చెల్లించిన తర్వాత ఆ పత్రాలను రుణగ్రహీతకు తిరిగి అందించాల్సిన బాధ్యత బ్యాంకుపైనే ఉంటుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్యాంకు వద్ద ఉన్న పత్రాలు పోయినా, తిరిగి ఇవ్వడంలో జాప్యం చేసినా ఖాతాదారుడు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందంటున్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఆర్బీఐ నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆర్బీఐ రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి:
- లోన్ అకౌంట్ పూర్తిగా క్లోజ్ అయిన తేదీ నుంచి 30 రోజుల్లోగా అసలు ఆస్తి పత్రాలను రుణగ్రహీతలకు బ్యాంకులు అప్పగించాలని ఆర్బీఐ నిబంధనలు చెబుతున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. అనంతరం ఆస్తిపై బ్యాంకు నమోదు చేసిన ఛార్జీలను సంబంధిత రిజిస్ట్రీలలో తొలగించాలంటున్నారు. ఇక లోన్ పూర్తిగా చెల్లించిన తర్వాత బ్యాంకు కారణంగా డాక్యుమెంట్స్ తిరిగి ఇవ్వడంలో 30 రోజులకు మించి ఆలస్యం జరిగితే, 31వ రోజు నుంచి గడిచిన ప్రతి రోజుకు రూ.5,000 చొప్పున పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు.
- బ్యాంకు వద్ద ఉన్న అసలు ఆస్తి పత్రాలు పోయినా, దెబ్బతిన్నా, వాటి జిరాక్స్ లేదా సర్టిఫై చేసిన ప్రతులను పొందేందుకు ఖాతాదారులకు బ్యాంకు సహకరించాలని చెబుతున్నారు. అయితే ఇందుకు సంబంధించిన అన్ని ఖర్చులనూ బ్యాంకే భరించాలంటున్నారు. అవసరమైతే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం, పేపర్ ప్రకటన ఇవ్వడం, సంబంధిత కార్యాలయాల నుంచి ప్రతులు పొందడం వంటి ప్రక్రియలో కస్టమర్కు పూర్తి సహాయం చేయాలని చెబుతున్నారు.
- ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్లు పోయినప్పుడు వాటికి సంబంధించి ధ్రువీకరించిన (సర్టిఫైడ్) పత్రాలను తీసుకొచ్చేందుకు బ్యాంకుకు అదనంగా ఎక్ట్స్రా 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఉంటుందంటున్నారు. అంటే, మొత్తం 60 రోజుల్లో డాక్యుమెంట్స్ అప్పగించే ప్రక్రియను కంప్లీట్ చేయాలంటున్నారు. అంతకుమించి లేట్ అయితే, రోజుకు రూ.5,000 చొప్పున పరిహారం బ్యాంకు నుంచి తీసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
సమస్య వస్తే ఏం చేయాలి:
- లోన్ అకౌంట్ వివరాలు, అప్పు పూర్తిగా చెల్లించినట్లు తెలిపే పత్రాలను జత చేసి బ్యాంకు శాఖలో ఫిర్యాదు చేయాలంటున్నారు. అవసరమైతే బ్యాంకు ఫిర్యాదుల పరిష్కార ఆఫీసర్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటున్నారు.
- బ్యాంకుకు కంప్లైంట్ చేశాక 30 రోజుల్లో సరైన పరిష్కారం లభించకపోతే, అర్హత ఉన్న సందర్భాల్లో ఆర్బీఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ అంబుడ్స్మన్ వ్యవస్థ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చంటున్నారు.
- పత్రాలు పోయినట్లు చెబితే, బ్యాంకు నుంచి ధ్రువీకరణ తీసుకోవాలంటున్నారు. పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేయడం, పేపర్ అనౌన్స్మెంట్, సంబంధిత రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల నుంచి సర్టిఫైడ్ డాక్యుమెంట్స్ పొందే ప్రక్రియలో బ్యాంకు సహకారం కోరాలని సూచిస్తున్నారు.
- బ్యాంకు నుంచి పరిష్కారం లభించకపోతే వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించి నష్టపరిహారం కోరవచ్చంటున్నారు.
ముందు జాగ్రత్తగా:
- బ్యాంకుకు అప్పగించిన ఆస్తి పత్రాల పూర్తి జాబితా లిస్ట్ను తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలంటున్నారు.
- ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ స్కాన్ కాపీలను జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- లోన్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే పత్రాలు తిరిగి ఇచ్చే తేదీ గురించి బ్యాంకును స్పష్టంగా అడగాలంటున్నారు.
- బ్యాంకుతో జరిగే ముఖ్యమైన సంభాషణలు రాతపూర్వకంగా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
- పత్రాలు అందుకున్నప్పుడు జాబితాలోని అన్ని ఒరిజినల్ పత్రాలు తిరిగి వచ్చాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
హోమ్ లోన్ తీసుకున్నారా? - RBI కొత్త ప్రతిపాదనలు తెలుసా?
"3/20/30/40" రూల్ ప్రకారమే "హోమ్లోన్" తీసుకోండి - లేదంటే అప్పుల్లో చిక్కుకుంటారు!