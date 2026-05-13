యుద్ధం ఇలానే కొనసాగితే ఆయిల్ ధరల ప్రభావం వినియోగదారులపై పడే అవకాశం ఉంది : RBI గవర్నర్
Published : May 13, 2026 at 5:37 PM IST
RBI Governor On Oil Rates : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పెరిగిన చమురు ధరలను ఇప్పటివరకు ప్రభత్వమే భరించిందని గుర్తుచేశారు. అయితే పరిస్థితి ఇలానే కొనసాగితే, ధరల ప్రభావం వినియోగదారులపై పడే అవకాశం ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్), స్విస్ నేషనల్ బ్యాంక్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరల్లో వచ్చిన భారీ పెరుగుదల గురించి ప్రస్తావించారు.
"పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మొదలై ఇప్పటికే సుమారు 75 రోజులు అయ్యింది. ఇప్పటి వరకు పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు పెరిగినప్పటికీ ప్రభుత్వమే వాటిని భరిస్తూ వచ్చిది. అయితే, యుద్ధం ఇలానే కొనసాగితే ధరలు ఏ క్షణమైనా పెంచే అవకాశం ఉంది."
- సంజయ్ మల్హోత్రా, ఆర్బీఐ గవర్నర్