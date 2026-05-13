యుద్ధం ఇలానే కొనసాగితే ఆయిల్​ ధరల ప్రభావం వినియోగదారులపై పడే అవకాశం ఉంది : RBI గవర్నర్

పెరిగిన ఆయిల్​ ధరలను ఇప్పటివరకు ప్రభత్వమే భరించింది- యుద్ధం ఇలానే కొనసాగితే ధరల ప్రభావం వినియోగదారులపై పడే అవకాశం ఉంది- ఆర్​బీఐ గవర్నర్​ సంజయ్​ మల్హోత్రా

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 13, 2026 at 5:37 PM IST

RBI Governor On Oil Rates : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయంగా చమురు​ ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్​బీఐ గవర్నర్​ సంజయ్​ మల్హోత్రా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పెరిగిన చమురు​ ధరలను ఇప్పటివరకు ప్రభత్వమే భరించిందని గుర్తుచేశారు. అయితే పరిస్థితి ఇలానే కొనసాగితే, ధరల ప్రభావం వినియోగదారులపై పడే అవకాశం ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్), స్విస్ నేషనల్ బ్యాంక్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరల్లో వచ్చిన భారీ పెరుగుదల గురించి ప్రస్తావించారు.

"పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మొదలై ఇప్పటికే సుమారు 75 రోజులు అయ్యింది. ఇప్పటి వరకు పెట్రోల్​, డీజిల్​, గ్యాస్ ధరలు పెరిగినప్పటికీ ప్రభుత్వమే వాటిని భరిస్తూ వచ్చిది. అయితే,​ యుద్ధం ఇలానే కొనసాగితే ధరలు ఏ క్షణమైనా పెంచే అవకాశం ఉంది."
- సంజయ్​ మల్హోత్రా, ఆర్​బీఐ గవర్నర్

