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RBI డిజిటల్ రూపాయి మీ ఫోన్లో ఉందా? - దీని ఉపయోగం తెలుసా?

- రోజూ వాడుతున్న కరెన్సీ నోట్ల స్థానంలో డిజిటల్ మనీ! - ఇక మీ డబ్బు మరింత సురక్షితం!

RBI Digital Rupee
RBI Digital Rupee (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 4:35 PM IST

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RBI Digital Rupee : డిజిటల్ పేమెంట్ అంటే చాలా మందికి తెలిసింది యూపీఐ చెల్లింపులే. ఒకరి మొబైల్ నంబర్ ద్వారా మరొకరికి మనీ ట్రాన్స్​ఫర్ చేయడం, లేదంటే క్యూఆర్ కోడ్​ స్కాన్ చేసి పే చేయడం. మరి, ఆర్బీఐ తీసుకొచ్చిన డిజిటల్ రూపాయి గురించి మీకు తెలుసా? ఆర్థిక లావాదేవీల్లో విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకురాబోతున్న ఈ "డిజిటల్‌ రూపాయి" గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.

డిజిటల్‌ రూపాయి అంటే ఏంటి?

చాలా సింపుల్​గా చెప్పుకోవాలంటే మనం రోజూ వాడే కరెన్సీ నోట్లకు ఆల్టర్నేట్. అంతేకాదు వాడటం ఈజీ, ఇంకా సేఫ్టీ కూడా. జేబులో డబ్బులు ఉంటే పోగొట్టుకోవచ్చు. కానీ, ఫోన్లో ఉండే ఈ డిజిటల్ యాప్​లో ఉంటే భద్రంగా ఉంటాయి.

ఎక్కడ దాచుకోవాలి?

ఈ డిజిటల్ రూపీని ఆర్బీఐ రూపొందించిన ఇ-వాలెట్ లో దాచుకోవచ్చు. మనం జేబులో దాచుకున్నట్టుగానే ఇందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ డబ్బును ఇతరులకు పంపొచ్చు. రోజూవారీ వస్తువులు కొనుగోలు చేయొచ్చు. ప్లే స్టోర్‌, యాప్‌ స్టోర్‌ నుంచి ఈ యాప్​ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు.

ఎలా పంపించాలి?

ఈ డిజిటల్ రూపీని రెండు విధాలుగా పంపించవచ్చు. ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్‌ కరెన్సీ (CBDC) స్కానర్​ ఉంటుంది. ఈ యాప్​ ఉన్న అందరి వద్దా ఆ స్కానర్ ఉంటుంది. దానికి స్కాన్ చేసి పంపొచ్చు. లేదంటే ఇప్పుడు మనం ఉపయోగించే రెగ్యులర్ యూపీఐ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి కూడా మనీ ట్రాన్స్​ఫర్ చేయొచ్చు. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్‌ లేని ప్రాంతాల్లో కూడా మనీ సెండ్ చేయొచ్చు. ఈ వ్యవస్థ టెలికాం కనెక్టివిటీ మీద ఇది ఆధారపడుతుంది.

వ్యాలెట్​లోకి డబ్బులు ఎలా వస్తాయి?

ఆర్బీఐ ఇ-వాలెట్​లోకి డబ్బులు మీ బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి ట్రాన్స్​ఫర్ చేసుకోవాలి. ఇందులో డినామినేషన్స్​ రూపంలో ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు వాడుతున్న 1 రూపాయి, 2 రూపాయలు, 5 రూపాయలు, 10, 20, 50, 100, 200, 500 రూపంలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆ డబ్బును మీ వ్యాలెట్‌లోకి ముందుగా లోడ్‌ చేసుకోవాలి.

ఇ-రూపాయి ఎందుకు?

డిజిటల్ రూపాయిని తేవడంలో ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ప్రస్తుతం తయారు చేస్తున్న పేపర్ కరెన్సీ ఖర్చును తగ్గించుకోవడం. ఇది చాలా భారీగా ఉంటుంది. పేపరు, ప్రింటింగ్ ఖర్చుతోపాటు దాని నిర్వహణకు భారీ వ్యవస్థ ఉంటుంది. దీన్ని తగ్గించడం ప్రధాన లక్ష్యం. అదేవిధంగా డిజిటల్ లావాదేవీలను మరింత సులభతరం చేయడం.

పైలెట్ ప్రాజెక్టు :

ఈ డిజిటల్ పర్సును 2022లోనే ఆర్బీఐ తెచ్చింది. డిసెంబర్‌ 1న రిటైల్‌ పైలట్‌ ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైంది. బ్యాంకులతోపాటు, ఆర్‌బీఐ అనుమతించిన సంస్థలు ఈ సేవలు అందిస్తున్నాయి. ఈ రూపాయి చాలా సేఫ్టీగా ఉంటుంది. మీ మొబైల్ పోగొట్టుకున్నా కూడా, కొత్త ఫోన్ తీసుకున్నప్పుడు మీ వ్యాలెట్ లోని డబ్బును తిరిగి పొందొచ్చు. మినిమమ్ బ్యాలెన్స్‌ అవసరం లేదు, వినియోగ ఛార్జీలు వంటివి కూడా ఏమీ ఉండవు.

ఇంట్రస్ట్ వస్తుందా?

ఇ-వ్యాలెట్​లో ఉన్న డబ్బు, మన జేబులో ఉన్న డబ్బు రెండూ ఒకటే. మన జేబులో, మన ఇంట్లోని బీరువాలో ఉన్న డబ్బుకు వడ్డీ రానట్టుగానే, ఇ-వ్యాలెట్​లో ఉన్న డబ్బుకు కూడా వడ్డీ రాదు.

ఏ బ్యాంకులు అందిస్తున్నాయి?

ఎస్‌బీఐ, ఐసీఐసీఐ, యెస్‌ బ్యాంక్, ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్‌ బ్యాంక్, యూనియన్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ బరోడా, కొటక్‌ మహీంద్రా, కెనరా బ్యాంక్, యాక్సిస్‌, ఇండస్‌ ఇండ్‌, ఫెడరల్‌, పీఎన్‌బీ, కర్ణాటక, ఇండియన్‌ బ్యాంక్‌లు ఈ సేవలను అందిస్తున్నాయి. వీటికి సంబంధించిన ఇ-యాప్స్​ ప్లే స్టోర్‌ నుంచి డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు!

ప్రపంచ దేశాల్లో :

ప్రసుత్తానికి ఈ డిజిటల్ రూపాయిని నైజీరియా, బహమాస్, జమైకా వంటి దేశాలు పూర్తిస్థాయిలో వాడుతున్నాయి. భారత్, చైనా, ఇండోనేషియా పైలట్‌ ప్రాజెక్టుగా అమలు చేస్తున్నాయి.

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