పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లైసెన్స్ రద్దు చేసిన ఆర్బీఐ
శుక్రవారంతో పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ కార్యకలాపాలు ముగించాలన్న ఆర్బీఐ- పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ బ్యాంకింగ్ వ్యాపారంపై ఆర్బీఐ నిషేధం
Published : April 24, 2026 at 7:33 PM IST
Paytm Payments Bank : పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లైసెన్స్ రద్దయింది. ఈ మేరకు ఆర్బీఐ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. శుక్రవారంతో పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ కార్యకలాపాలు ముగించాలని ఆదేశించింది. బ్యాంక్ వ్యవహారాలు బ్యాంకుతోపాటు డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాలకు హాని కలిగించేలా ఉండటంతో లైసెన్స్ రద్దు చేసినట్లు ఆర్బీఐ తెలిపింది. ఈ ఉత్తర్వులు తక్షణమే అమలులోకి వస్తాయని వెల్లడించింది. మూసివేత ప్రక్రియలో భాగంగా అప్పులు తిరిగి చెల్లించేందుకు పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ వద్ద తగినన్నీ నిధులు ఉన్నాయని ఆర్బీఐ పేర్కొంది. కొత్త ఖాతాదారులను చేర్చుకోకుండా, నూతన డిపాజిట్లు స్వీకరించకుండా ఇదివరకే నిషేధం విధించింది. 2022 నుంచే పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్పై చర్యలు చేపట్టిన ఆర్బీఐ, బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలకు సంబంధించి పదేపదే పర్యవేక్షక ఆందోళనలు తలెత్తడంతో 2024లో ఆంక్షలను కఠినతరం చేసింది.