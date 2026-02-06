డిజిటల్ మోసాల బారిన పడిన వారికి రూ.25వేల పరిహారం: ఆర్బీఐ
డిజిటల్ మోసాలు పెరుగుతున్న వేళ ఆర్బీఐ కీలక ప్రకటన- బాధితులకు రూ.25వేల పరిహారం లభిస్తుందని వెల్లడి
Published : February 6, 2026 at 7:34 PM IST
RBI 25k Compensation : రోజురోజుకూ డిజిటల్ మోసాలు, మోసపూరిత లావాదేవీలు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) కీలక ప్రకటన చేసింది. డిజిటల్ ఫ్రాడ్, మోసపూరిత లావాదేవీల వల్ల నష్టపోయిన బ్యాంకింగ్ వినియోగదారులకు గరిష్ఠంగా రూ.25,000 వరకు పరిహారం లభిస్తుందని తెలిపింది.
జీవిత కాలంలో ఒక్కసారే!
కస్టమర్ పొరపాటున మోసగాళ్లకు 'వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్' (ఓటీపీ) చెప్పిన సందర్భాల్లోనూ ఈ పరిహారం లభిస్తుందని ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా తెలిపారు. వినియోగదారుడు ఉద్దేశపూర్వకంగా కాకుండా, తెలియక డబ్బు నష్టపోతే ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగకుండా ఈ సొమ్మును చెల్లిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఆర్బీఐ వద్ద ఉన్న రూ.85,000 కోట్ల 'డిపాజిటర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ ఫండ్'లో నుంచి మోసపోయిన బ్యాంక్ వినియోగదారులకు ఈ పరిహారం అందిస్తామని ఆర్బీఐ అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఒక కస్టమర్ జీవిత కాలంలో ఒక్కసారి మాత్రమే ఇలా పరిహారం పొందగలరని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు, వినియోగదారుడు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, అతను/ఆమెలో ఎలాంటి దురుద్ధేశాలు లేవని నిర్ధరించుకున్న తర్వాతే ఈ పరిహారం లభిస్తుందని తేల్చిచెప్పారు. కాగా, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న డిజిటల్ మోసాల్లో మూడింట రెండు వంతుల లావాదేవీలు చిన్న మొత్తాల్లో అంటే రూ.50వేలు లోపే ఉంటున్నాయని ఆర్బీఐ అధికారులు తెలిపారు. అందువల్ల రూ.25వేల పరిహారం అనేది మెజారిటీ బాధితులకు లబ్ధి చేకూరుస్తుందని వారు చెబుతున్నారు.
15 శాతం బాధితుడే భరించాలి!
బాధ్యతాయుతమైన బ్యాంకింగ్ అలవాట్లను ప్రోత్సహించడమే తమ లక్ష్యమని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది. అందుకే మోసపోయిన మొత్తంలో 15 శాతం ఖాతాదారుడే భరించాల్సి ఉంటుందని తేల్చిచెప్పింది. ఉదాహరణకు ఒక బ్యాంక్ ఖాతాదారుడు మోసగాళ్ల వలలో పడి రూ.25వేల లోపు నష్టపోతే, 15 శాతం మొత్తాన్ని మినహాయించి, మిగతాది పరిహారంగా ఇస్తారు. ఒక వేళ రూ.25వేల కంటే ఎంత ఎక్కువ మొత్తాన్ని నష్టపోయినా, గరిష్ఠంగా రూ.25వేలు మాత్రమే పరిహారంగా ఇస్తారు.
త్వరలోనే!
ఈ పరిహారం నియమావళికి సంబంధించిన ముసాయిదా (డ్రాఫ్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్)ను త్వరలోనే ప్రజల అభిప్రాయం తెలుసుకునేందుకు విడుదల చేయనున్నట్లు ఆర్బీఐ తెలిపింది. 10 ఏళ్లుగా ఎవరూ క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్లు కూడా ఈ డీఈఏ ఫండ్లో ఉంటాయని ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్ జె.స్వామినాథన్ తెలిపారు.
'అన్-క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్ల గురించి ఆర్బీఐ అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టాం. దీని వల్ల ఖాతాదారులు ఏటా రూ.5వేల కోట్ల డిపాజిట్లు వరకు తమకు రావాల్సిన వాటిని తిరిగి క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారు' అని మరో ఆర్బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్ శిరీష్ ముర్ము చెప్పారు.
'ఆర్బీఐ- డిజిటల్ భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు, బెనిఫీషియరీ ఖాతాలకు క్రెడిట్ ఇచ్చే సమయంలో కొంత జాప్యం (Lagged Credit) చేయనుంది. అలాగే సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం అదనపు అథంటికేషన్ లాంటి కొత్త భద్రతా ఫీచర్లను కూడా తీసుకురానుంది' అని సంజయ్ మల్హోత్రా తెలిపారు.
వృద్ధిరేటు ఆశాజనం!
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరంగా సాగుతుందన్న విశ్వాసంతో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) కీలక వడ్డీరేట్లను యథాతథంగా ఉంచింది. ద్వైమాసిక ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష అనంతరం గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా శుక్రవారం ఈ నిర్ణయాలను వెల్లడించారు. రెపో రేటును 5.25 శాతం వద్ద కొనసాగిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆర్థిక వృద్ధి, ద్రవ్యోల్బణం మధ్య సమతౌల్యం సాధించడమే లక్ష్యమని ఆర్బీఐ గవర్నర్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రేట్లను మార్చాల్సిన అవసరం లేదని భావించినట్లు తెలిపారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉందని, కార్పొరేట్ రంగంలో లాభాలు మెరుగుపడటం, అసంఘటిత రంగంలో స్థిరత్వం పెరగడం, తయారీ రంగానికి ఊతమివ్వనున్నాయని తెలిపారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశ వృద్ధిరేటు 7.4 శాతం నమోదవుతుందని అంచనా వేశారు.