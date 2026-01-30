ETV Bharat / business

దేశంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడులు పెరిగితేనే- భారీ FDIలను ఆకర్షించగలం: రఘురామ్ రాజన్

విధానపరమైన అస్థిరత్వమే భారత్‌కు పెను సవాల్- పెట్టుబడులను పెంచేలా కార్పొరేట్ రంగాన్ని ప్రోత్సహించాలి- ఆర్‌బీఐ మాజీ గవర్నర్ రఘురామ్ రాజన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Raghuram Rajan On Fdi Flow
Raghuram Rajan On Fdi Flow (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 10:56 PM IST

3 Min Read
Raghuram Rajan On Fdi Flow : దేశంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడులు బలంగా పెరగనిదే, ఆశించిన స్థాయిలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల(ఎఫ్‌డీఐ)ను భారత్‌ ఆకర్షించలేదని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) మాజీ గవర్నర్ రఘురామ్ రాజన్ అన్నారు. భారత్‌లోని కార్పొరేట్ రంగంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడుల పెరుగుదలలో స్థిరత్వమేదీ కనిపించడం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. "ఇతర దేశాలను మించిన రేంజులో 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ 7.4 శాతం ఆర్థిక వృద్ధిని సాధిస్తుందనే అంచనాలు ఎఫ్‌డీఐలను ఆకర్షించడానికి సరిపోవా?" అని రఘురామ్ రాజన్‌ను మీడియా ప్రశ్నించగా పైవ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్‌లోని ప్రైవేటు రంగం అంతగా పెట్టుబడులను పెంచడం లేదని ఆయన అన్నారు. దేశంలోనే పరిస్థితి ఇలా ఉంటే, విదేశాల నుంచి భారత్‌కు భారీ ఎఫ్‌డీఐలు వస్తాయని ఎలా ఆశించగలమన్నారు.

విధానపరమైన అస్థిరత్వమే పెను సవాల్
విధానపరమైన అస్థిరత్వం అనే సవాలును ప్రస్తుతం భారత్ ఎదుర్కొంటోందని కొందరు చెబుతున్నారని రఘురామ్ రాజన్ పేర్కొన్నారు. బలమైన వృద్ధి కోసం ఆర్థిక సంస్కరణలను చేసేందుకు భారత సర్కారు సిద్ధపడితే ఈ తరహా సవాళ్లను అధిగమించొచ్చని ఆయన అన్నారు. ఇందులో భాగంగా తొలుత దేశంలోని కార్పొరేట్ రంగం పెట్టుబడులను పెంచే అనుకూల వాతావరణాన్ని ప్రభుత్వం కల్పించాల్సి ఉంటుందన్నారు. భారత్‌లోని తమిళనాడు లాంటి పలు రాష్ట్రాలు ఎఫ్‌డీఐలను ఆకర్షించడంలో సఫలం అవుతున్నాయని రఘురామ్ రాజన్ కొనియాడారు. గత కొన్ని నెలలుగా భారత మార్కెట్ నుంచి పెద్దమొత్తంలో ఎఫ్‌డీఐలను విదేశీయులు ఎందుకు వెనక్కి తీసుకుంటున్నారనే దానిపై చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. 50 శాతం దిగుమతి సుంకాన్ని అమెరికా పూర్తిగా తొలగిస్తే, ప్రపంచ వాణిజ్యంలో భారత్ మళ్లీ క్రియాశీలకంగా మారుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భారత్ - అమెరికా సంబంధాల్లోని అనిశ్చితి తొలగితే, దేశంలోకి ఎఫ్‌డీఐల ప్రవాహం పెరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

భారత్ - అమెరికా సంబంధాల్లోని అనిశ్చితి తొలగాలి
"గత కొన్ని నెలలుగా భారత మార్కెట్ నుంచి పెద్ద మొత్తంలో ఎఫ్‌డీఐలను విదేశీయులు ఎందుకు వెనక్కి తీసుకుంటున్నారనే దానిపై చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. 50 శాతం దిగుమతి సుంకాన్ని అమెరికా పూర్తిగా తొలగిస్తే, ప్రపంచ వాణిజ్యంలో భారత్ మళ్లీ క్రియాశీలకంగా మారుతుంది. భారత్ - అమెరికా సంబంధాల్లోని అనిశ్చితి తొలగితే, దేశంలోకి ఎఫ్‌డీఐల ప్రవాహం పెరుగుతుంది. భారత్‌లో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు(ఎఫ్‌డీఐ) పెట్టే వాళ్లలో కొందరు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తమ పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియోలలో మార్పులు, చేర్పులు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా వారు కొంత పెట్టుబడిని చైనా మార్కెట్లలోకి కూడా మళ్లిస్తున్నారు. భారత మార్కెట్ నుంచి జరుగుతున్న ఎఫ్‌డీఐల ఉపసంహరణలో బహుశా ఈ అంశం పాత్ర కూడా ఉండొచ్చు" అని రఘురామ్ రాజన్ తెలిపారు.

భారత్‌‌లో డాలర్ నిల్వలు తగ్గడానికి కారణమదే
"ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాలన్నీ తమ ఖజానాల్లోని కరెన్సీ నిల్వల్లో వైవిధ్యాన్ని కోరుకుంటున్నాయి. అందుకే భారత్ వద్దనున్న అమెరికా డాలర్ నిల్వలు ఇప్పుడు ఐదేళ్ల కనిష్ఠానికి పడిపోయి ఉండొచ్చు. ఇకపై కూడా ప్రపంచ రిజర్వ్ కరెన్సీగా అమెరికా డాలరే ఆధిపత్యాన్ని చలాయించే అవకాశం ఉంది. దానితో ట్రేడింగ్ చేయడం ఈజీ. అమెరికా ఆర్థిక విధానాల్లోని పారదర్శకతపై యావత్ ప్రపంచానికి బలమైన నమ్మకం ఉంది. అయితే ప్రస్తుత అమెరికా ప్రభుత్వం కొన్ని రూల్స్‌ను ఉల్లంఘించాలని యోచిస్తుండటం డాలరుకు నెగెటివ్‌ అంశంగా మారింది. అందుకే కొన్ని నెలలుగా అమెరికా డాలరుపై విశ్వాసం సడలుతోంది. ఇక ఇదే సమయంలో యూకే, చైనా, జపాన్, రష్యా లాంటి దేశాలు వివిధ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రిజర్వ్ కరెన్సీగా అమెరికా డాలర్ తప్ప మరొకటి కనిపించడం లేదు. చాలా దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారం నిల్వలను పెంచుకుంటున్నాయి. గత కొన్ని నెలలుగా గోల్డ్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. దీంతో పసిడి ధరలు అతిగా పెరిగిపోయాయా అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తోంది" అని రఘురామ్ రాజన్ విశ్లేషించారు.

డాలర్‌లోనే కరెన్సీ రిజర్వ్‌లు ఉంచడం ప్రయోజనకరం
"భారత్ ఇకపైనా అమెరికా డాలర్ బాండ్లలోనే కరెన్సీ రిజర్వ్‌లను ఉంచితే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇందుకోసం ఆస్ట్రేలియా, సింగపుర్, ఇతరత్రా దేశాల కరెన్సీల వైపు చూడాల్సిన అవసరం లేనే లేదు. భారత్ లాంటి మిత్రదేశంపై అమెరికా ప్రభుత్వం ఈవిధంగా సుంకాలను ఎందుకు విధించిందో నాకు అస్సలు అర్థం కావడమే లేదు. అమెరికా సుంకాల పరిధిలోకి భారతీయ ఫార్మా ఉత్పత్తులు, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తులను చేర్చలేదనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. కానీ సుంకాల వల్ల భారత్‌కు చెందిన వస్త్ర పరిశ్రమ, ఆభరణాల పరిశ్రమ బాగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే, ఆ రెండు కేటగిరీలలోని భారతీయ పరిశ్రమలు తీవ్రంగా దెబ్బతింటాయి. భారత్‌పై విధించిన సుంకాలపై అమెరికా పునఃసమీక్ష నిర్వహించాలి. వాటిని తొలగించాలి" అని రఘురామ్ రాజన్ పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

