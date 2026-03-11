అమెరికాలో రిలయన్స్ భారీ పెట్టుబడి- 300బిలియన్ డాలర్ల ఒప్పందం : ట్రంప్
టెక్సాస్లో భారీ పెట్టుబడితో రిఫైనరీ నిర్మిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ట్రంప్- ప్రాజెక్ట్ రిలయన్స్ పెట్టుబడి పెట్టినట్లు వెల్లడి
Published : March 11, 2026 at 7:05 AM IST
Trump On Reliance Investment : అమెరికాలో 50ఏళ్ల తర్వాత కొత్త చమురు శుద్ది కర్మాగారాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు భారత కంపెనీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ కొత్త కర్మాగారం అమెరికన్ మార్కెట్లకు ఇంధన ఉత్పత్తిని పెంచడంతో పాటు జాతీయ భద్రతను బలోపేతం చేస్తుందని అన్నారు.
భారత భాగస్వామ్యానికి ట్రంప్ కృతజ్ఞతలు
'అమెరికా నిజమైన శక్తి ఆధిపత్యానికి తిరిగి వస్తోంది. అమెరికా టెక్సాస్లోని బ్రౌన్స్విల్లేలో శుద్ది కర్మాగారాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించడానికి గర్వపడుతున్నాను. 50 ఏళ్లలో అమెరికాలో ప్రారంభమవుతున్న తొలి కొత్త ఆయిల్ రిఫైనరీ ఇది. ఇది అమెరికా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద 300 బిలియన్ డాలర్ల ఒప్పందం. అమెరికన్ కార్మికులు, ఇంధన రంగం, అలాగే దక్షిణ టెక్సాస్ ప్రజలకు ఇది పెద్ద విజయం. ఈ అద్భుతమైన పెట్టుబడికి భారత్లోని మా భాగస్వాములకు, ముఖ్యంగా అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఎనర్జీ కంపెనీ అయిన రిలయన్స్కు ధన్యవాదాలు' అని ట్రంప్ తెలిపారు.
US President Donald Trump posts on Truth Social - " america is returning to real energy dominance! today, i am proud to announce that america first refining is opening the first new u.s. oil refinery in 50 years in brownsville, texas. this is a historic $300 billion dollar deal —… pic.twitter.com/XBppHiCQi8— ANI (@ANI) March 10, 2026