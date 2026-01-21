బంగారం@రూ.1.61లక్షలు, కిలో వెండి@రూ.3.30లక్షలు - లోహాల ధరలు పరుగో పరుగు
బంగారం, వెండి ధరల పరుగు- లక్షన్నర దాటిన 24 క్యారెట్ల బంగారం-కిలో వెండి ధరల్లో భారీగా పెరుగుదల
Published : January 21, 2026 at 12:20 PM IST
Gold Silver Rates hike: బంగారం, వెండి ధరల పరుగు ఆగడం లేదు. బుధవారం చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేని గరిష్ఠ స్థాయిలను ధరలు తాకాయి. అమెరికా డాలర్ బలహీనత, గ్రీన్లాండ్ సంక్షోభం చుట్టూ పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, జపాన్ ప్రభుత్వ బాండ్ల మార్కెట్లో ఏర్పడిన సంక్షోభం నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గుచూపడంతో లోహాలకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది.ఇప్పటికే లక్షన్నర దాటిన 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర బుధవారంఇవాళ మరింత పెరిగింది.
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ఈ ఉదయం పసిడి ధర ఏకంగా రూ. 1,61,100 పలికింది. మంగళవారంతో పోలిస్తే దాదాపు రూ. 9000 పైగా పెరిగింది. హైదరాబాద్లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,41,900 చేరింది. వెండి ధర కూడా దూసుకెళ్తోంది. ఇవాళ ఉదయం కిలో వెండి ధర రూ. 3,30,000పలికింది. మంగళవారంతో పోలిస్తే ఇవాళ ఒక్కరోజే కిలో వెండి ధర రూ.14,000 మేర ఎగబాకింది. దేశ రాజధాని దిల్లీ మార్కెట్లో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 7,400 మేర పెరిగి రూ. 1,58,100 చేరింది. కిలో వెండి ధర రూ. 11,000 మేర పెరిగి రూ. 3,33,800 ఎగబాకింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర తొలిసారిగా ఔన్సుకు 4,800 డాలర్ల మైలురాయిని దాటి కొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం పెట్టుబడిదారులకు అత్యంత నమ్మకమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్గా మారింది. అదే విధంగా వెండి ధర కూడా ఔన్సుకు 95.87 డాలర్ల గరిష్ఠ స్థాయిని చేరుకుంది.
వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం (దావోస్) వేదికగా అమెరికా–యూరప్ మధ్య సంబంధాలు వేగంగా క్షీణిస్తున్నాయనే వ్యాఖ్యలు వెలువడటం పెట్టుబడిదారులను కలవరపెట్టింది. సంప్రదాయ మిత్రదేశాల మధ్య పెరుగుతున్న దూరం, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై అనిశ్చితిని మరింత పెంచింది. ముఖ్యంగా గ్రీన్లాండ్ స్వాధీనానికి సహకరించడం లేదంటూ ఐరోపా దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ భారీ సుంకాలను ప్రకటించారు. ప్రత్యేకించి ఫ్రాన్స్పై 200 శాతం సుంకాలు విధిస్తామని బెదిరించారు. ఈ క్రమంలో అంతర్జాతీయంగా వాణిజ్యయుద్ధ భయాలు పెరిగాయి. ఈ పరిణామాలు ప్రపంచవ్యాప్త స్టాక్ మార్కెట్లలో తీవ్ర ఒడిదొడుకులకు కారణమయ్యాయి.
ఈ పరిస్థితుల్లో బంగారం, వెండిని మదుపర్లు సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించడం వల్ల వీటి ధరలు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయని బులియన్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు. సోలార్ విద్యుత్ సహా విద్యుత్ వాహనాల తయారీ రంగాల నుంచి వెండికి గిరాకీ పెరుగుతుండడం వల్ల దానికి విపరీతంగా డిమాండ్ ఏర్పడింది. గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్లలో మదుపరులు పెద్దఎత్తున కొనుగోళ్లు జరుపుతుండడం కూడా వీటి ధరల పెరుగుదలకు మరో కారణమని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.