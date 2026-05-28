పర్సనల్ లోన్ కోసం అప్లై చేస్తున్నారా? - ఇలా చేస్తే ఇబ్బందులు ఉండవట!
- అత్యవసరాల కోసం పర్సనల్ లోన్లు తీసుకుంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం ముఖ్యమంటున్న నిపుణులు!
Published : May 28, 2026 at 2:08 PM IST
Precautions for Personal Loan: ఎటువంటి పేపర్ వర్క్ లేకుండా ఆన్లైన్లో ఈజీగా పొందగలిగే రుణాల్లో పర్సనల్ లోన్స్ ఒకటి. ఎలాంటి అవసరాల కైనా ఈ లోన్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి. అయితే, ఈ రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసేటప్పుడు, తప్పులు చేయకుండా రుణగ్రహీతలు కొన్ని నియమాలు పాటించాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకుంటే రుణం తీసుకునేటప్పుడు తగిన శ్రద్ధ వహించకపోతే పర్సనల్ లోన్ అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు కలిగిస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, వ్యక్తిగత రుణం అనుకూలంగా పనిచేసేలా చూసుకోవడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వడ్డీ రేట్లు: ఏజెంట్ల సలహా ఆధారంగా అనవసరమైన రుణాలలో చిక్కుకుపోయే రుణగ్రహీతలు ఎక్కువ మందే ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వడ్డీ రేట్లను సరిగ్గా పోల్చకుండా ఏ రుణంతోనూ ముందుకు వెళ్లవద్దంటున్నారు నిపుణులు. వడ్డీ మొత్తంలో చిన్న వ్యత్యాసం కూడా రాబోయే సంవత్సరాలలో చెల్లింపు ఖర్చులను గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తుందంటున్నారు. ఆవేశంలో అధిక వడ్డీరేటుకు వ్యక్తిగత రుణాలు తీసుకోవడమంటే అధిక చెల్లింపులకు సిద్ధమవ్వడమే అంటున్నారు. అంటే 5 సంవత్సరాల కాలానికి తీసుకున్న రూ.5 లక్షల రుణంపై, వడ్డీ రేటు కేవలం 1 శాతం పెరగడం వల్ల ఒక సంవత్సారానికి చెల్లించాల్సిన వడ్డీ సుమారుగా రూ.3వేల వరకు ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దీని ఫలితంగా, రుణకాల వ్యవధిలో దాదాపు రూ.14వేల అదనపు ఖర్చు అవుతుందని అంటున్నారు. అలాగే అనవసరమైన ఆర్థిక భారాలను నివారించడానికి వడ్డీ రేట్లను ఇతర రుణ సంస్థలతో జాగ్రత్తగా పోల్చి చూడాలని సూచిస్తున్నారు.
ఈఎంఐలు: రుణం తీసుకున్న తర్వాత సమయానికి ఈఎంఐలు చెల్లించడం ముఖ్యమని.. ఆలస్యం చేయడం లేదా అసలు చెల్లించకపోవడం వల్ల జరిమానాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంకా, జరిమానాలపై GST కూడా ఉంటుందంటున్నారు. ఈ పెనాల్టీలు క్రెడిట్ స్కోర్ను, క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ను దెబ్బతీస్తాయంటున్నారు. ఎందుకంటే ఒక EMI చెల్లించకపోతే, CIBIL స్కోరు 50 నుంచి 70 పాయింట్ల వరకు పడిపోవచ్చని.. ఇది క్రెడిట్ రిపోర్ట్లో 7 సంవత్సరాల వరకు కనిపిస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి, లోన్ తీసుకున్న దగ్గర నుంచి చెల్లింపులు పూర్తయ్యే వరకు తగిన జాగ్రత్తలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
రుణ ప్రణాళిక: స్పష్టమైన చెల్లింపుల వ్యూహం లేకుండా రుణం తీసుకోవడం వల్ల నెలవారీ బడ్జెట్ అస్తవ్యస్తమయి డిఫాల్ట్లకు దారితీస్తుందంటున్నారు. వ్యక్తిగత రుణంపై డిఫాల్ట్ అవ్వడం వల్ల రుణగ్రహీతకు అనేక ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని.. ముఖ్యంగా బలవంతపు రికవరీలకు దారితీయవచ్చంటున్నారు. అలాగే, భవిష్యత్తులో రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేసేటప్పుడు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని చెబుతున్నారు. రుణం తీసుకునేటప్పుడు, దాన్ని ఎలా చెల్లిస్తామనే దానిపై ముందు నుంచి ఒక చక్కని ప్రణాళికను కలిగి ఉండాలంటున్నారు.
బహుళ రుణాలు: ఒకటికి మించి ఎక్కువ రుణాలు తీసుకుంటే అవి రుణ ఉచ్చులోకి నెట్టేస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం రుణ చెల్లింపులకే సరిపోతుందంటున్నారు. వ్యక్తిగత రుణం.. రుణగ్రహీతలకు కొంతమేరకు ఆర్థిక ఉపశమనాన్ని అందించినప్పటికీ, విచక్షణారహితంగా రుణాలు తీసుకోవడం, అప్పుగా తీసుకున్న నిధులను ఎడాపెడా ఖర్చు చేయడం ఆర్థిక పరిస్థితులు వికటించడానికి కారణమవుతుందంటున్నారు. కాబట్టి, రుణ ప్రక్రియకు ఆర్థిక సలహాదారునితో చర్చించిన తర్వాత ముందుకు వెళ్లడం మంచిదంటున్నారు.
రుణ దరఖాస్తు: బ్యాంకులో రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసిన ప్రతిసారీ అది క్రెడిట్ స్కోరుపై ప్రభావం చూపిస్తుందని అంటున్నారు. ప్రతీ పర్సనల్ లోన్ అప్లికేషన్ ఒక హార్డ్ ఎంక్వైరీగా నమోదవుతుందని.. ఇది రుణ దరఖాస్తుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు. కొన్నిసార్లు, ఇదే కారణంతో మీ దరఖాస్తును బ్యాంకు తిరస్కరించవచ్చని చెబుతున్నారు. అందుచేత, ఏ రుణ సంస్థ తక్కువ వడ్డీ రేట్లతో, సరళమైన నిబంధనలను కలిగి ఉందో ముందే విచారణ చేసుకుని ఆ రుణ సంస్థకు దరఖాస్తు చేయడం మేలని చెబుతున్నారు.
క్రెడిట్ రిపోర్టు తనిఖీ: చాలా మంది తమ క్రెడిట్ స్కోరును తనిఖీ చేయరు. అయితే క్రెడిట్ స్కోర్ గురించి తెలియకపోవడం వల్ల బ్యాంకుకు సంబంధించిన అర్హత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నారో లేదో నిర్ధారించుకోవడం కష్టమవుతుందంటున్నారు. ఇంకా, క్రెడిట్ రిపోర్టులో ఏవైనా వ్యత్యాసాలు లేదా తప్పుడు వివరాలు నమోదైతే, వాటి గురించి మీకు తెలియకపోయే ప్రమాదం కూడా ఉందంటున్నారు. ఇది క్రెడిట్ స్కోర్పై ప్రభావం చూపిస్తుందని అంటున్నారు. అందుకే మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్పై ప్రతికూల ప్రభావాలను నివారించడానికి తప్పులను క్రెడిట్ బ్యూరోకు వెంటనే నివేదించి ముందే జాగ్రత్త పడాలంటున్నారు.
