నెలకు 36 రూపాయలతో రూ.2 లక్షల జీవిత బీమా - ఎవరు అర్హులో తెలుసా?

-అధిక ప్రీమియం కారణంగా జీవిత బీమా తీసుకోవడానికి వెనకడుగు వేస్తున్నారా?- ఈ పథకంపై ఓ లుక్కేయండి!

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 16, 2026 at 3:22 PM IST

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: కుటుంబ పెద్ద ఆరోగ్యంగా, ఆర్థికంగా మంచి పొజిషన్​లో ఉన్నంతవరకు ఆ ఫ్యామిలీ సేఫ్​. అలా కాకుండా ఏదైనా అనుకోని పరిస్థితుల కారణంగా అతను చనిపోతే కుటుంబం మొత్తం దిక్కుతోచని స్థితిలోకి వెళ్తుంది. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. అయితే వీటన్నింటిని నుంచి బయటపడటానికి లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్​ మంచి నిర్ణయం. కానీ చాలా మంది ప్రీమియం ఎక్కువ అని భావించి దీనిని తీసుకునేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. కానీ మీకు తెలుసా? ఈ పథకంలో చేరితే నెలకు కేవలం రూ.36 చెల్లించి దాదాపు రూ.2లక్షల బీమా ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. మరి ఆ స్కీమ్​ ఏంటి? ఎవరు అర్హులు అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

సాధారణ ప్రజలకు కూడా జీవిత బీమా అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2015లో ప్రధాన మంత్రి జీవన్‌ జ్యోతి బీమా యోజన పథకం తీసుకొచ్చింది. తక్కువ ప్రీమియం ద్వారా ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. ఇందులో బీమా తీసుకున్న వ్యక్తి సూసైడ్​, యాక్సిడెంట్​ సహా ఏ కారణంతో మరణించినా రూ.2లక్షల బీమా డబ్బు నామినీకి అందుతుంది.

ఈ పథకానికి అర్హులు:

  • 18 నుంచి 50 సంవత్సరాల వయసున్న వ్యక్తులు ఇందుకు అర్హులు.
  • బ్యాంకు లేదా పోస్ట్​ ఆఫీసులో సేవింగ్స్​ అకౌంట్​ ఉన్న ఎవరైనా ఈ స్కీమ్​లో చేరొచ్చు. అయితే దీని కోసం ఆధార్​తో బ్యాంకు ఖాతాను లింక్​ చేయాలి. ఇక కేవైసీ తప్పనిసరి.
  • ఒక పర్సన్​కు ఒకటి కంటే ఎక్కువ బ్యాంకులలో సేవింగ్స్​ అకౌంట్స్​ ఉంటే, ఏదైనా ఒక అకౌంట్​ ఉన్న బ్యాంకు నుంచి మాత్రమే స్కీమ్​కు అప్లై చేసుకోవాలి.
  • పాలసీదారుకు 55 సంవత్సరాల వరకు జీవిత బీమా పొందేందుకు వీలుంటుంది.
  • జాయింట్​ అకౌంట్​ ఉన్న వారు కూడా ఈ పథకంలో చేరవచ్చు. కానీ ఇద్దరూ విడివిడిగా ప్రీమియం డబ్బులు చెల్లించాలి.

కాల వ్యవధి: ఈ స్కీమ్​ ఒక ఏడాది కాల పరిమితితో ఉంటుంది. జూన్‌ 1 నుంచి మే 31 వరకు అమల్లో ఉంటుంది. ఒకసారి ఇందులో చేరితే ఆ వ్యక్తి అకౌంట్​ నుంచి మే 25-31 మధ్య ప్రీమియం మొత్తం ఆటో డెబిట్‌ ద్వారా రెన్యువల్‌ అవుతుంది. ఒకవేళ క్యాన్సిల్‌ చేసుకోవాలనుకుంటే.. రద్దు కోసం బ్యాంకును కోరాలి. కొత్తగా ఈ పథకంలో చేరే వారికి జూన్‌ 1 నుంచి మే 31 వరకు కవరేజీ లభిస్తుంది. ఈ స్కీమ్​లో చేరిన వ్యక్తి ఏ కారణం వల్ల మరణించినా నమోదు చేసుకున్న 30 రోజుల తర్వాత మాత్రమే క్లెయిమ్‌కు అనుమతి ఉంటుంది. ఒకవేళ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణిస్తే వెంటనే క్లెయిమ్‌ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ప్రీమియం ఎంత: ఈ పథకం ప్రారంభంలో ప్రీమియం కేవలం రూ.330 మాత్రమే ఉంది. అయితే ఇప్పుడా ప్రీమియంను రూ.436కు పెంచారు. ఏడాదికి రూ.436 అంటే నెలకు రూ.36 చొప్పున చెల్లించి రూ.2లక్షలు బీమా సదుపాయం పొందొచ్చు. ఆటోడెబిట్‌ ఆప్షన్​ ద్వారా బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీసు అకౌంట్​ నుంచి ఒకే వాయిదాలో ప్రీమియం మొత్తాన్ని చెల్లించాలి. అయితే, పథకంలో చేరే నెలను అనుసరించి ప్రీమియం మారుతూ ఉంటుంది. ఈ పథకంలో జాయిన్ అయ్యేవారు ప్రీమియం మొత్తాన్ని ప్రతి సంవత్సరం అకౌంట్​ నుంచి ఆటోమేటిక్‌గా తీసుకునేందుకు బ్యాంకులకు పర్మిషన్​ ఇవ్వాలి.

బీమా హామీ: పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి చనిపోతే రూ.2 లక్షల హామీ మొత్తాన్ని నామినీకి అందజేస్తారు. ఇది ప్యూర్‌ టర్మ్‌ పాలసీ కావటంతో మొచ్యూరిటీ ప్రయోజనాలు ఉండవు. పాలసీదారుడు మరణించినప్పుడు మాత్రమే లబ్ధిదారునికి హామీ మొత్తం చెల్లిస్తారు. కాబట్టి ఈ స్కీమ్​లో చేరాలనుకుంటే మీకు అకౌంట్​ ఉన్న బ్యాంక్​ లేదా పోస్టాఫీసును సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది.

