పోస్టాఫీస్ సూపర్ స్కీమ్ - నెలకు రూ.12వేలతో కోటి రూపాయల ఆదాయం! - ఎవరు అర్హులంటే!
- తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు పొందాలని చూస్తున్నారా? - ఈ స్కీమ్పై ఓ లుక్కేయండి!
Published : May 11, 2026 at 5:31 PM IST
Public Provident Fund Scheme Details: ప్రస్తుతం మెజార్టీ పీపుల్ సేవింగ్స్ వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చిన్న వయసు నుంచే పొదుపు చేస్తున్నారు. అయితే ఎంత పొదుపు చేస్తున్నామనే కన్నా ఎక్కడ పొదుపు చేస్తున్నామనేది ముఖ్యం. మరీ ముఖ్యంగా తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం పొందడంతో పాటు రిస్క్ లేకుండా చూసుకోవాలి. సరిగ్గా దీనికి సరిపోయే అద్భుతమైన స్కీమ్ ఒకటి ఉంది. అదే పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. చెప్పాలంటే ఈ పథకం ఎప్పటినుంచో ఉంది. కానీ చాలా మందికి సరైన అవగాహన లేదు. మరి ఈ స్కీమ్కు అర్హులు ఎవరు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎంత పెట్టుబడి పెడితే ఎంత పొందొచ్చు అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
స్కీమ్ వివరాలు:
ఎవరు అర్హులు: 18 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన భారతీయలు ఎవరైనా ఈ స్కీమ్లో చేరేందుకు అర్హులే. అయితే ఈ స్కీమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీస్లో అకౌంట్ ఉండాలి. మైనర్ల పేరు మీద కూడా పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. కానీ తల్లిదండ్రులు ఓపెన్ చేయాలి.
మెచ్యూరిటీ ఎన్ని సంవత్సరాలు: పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మెచ్యూరిటీ 15 సంవత్సరాలు. స్కీమ్ పూర్తైనాక డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ స్కీమ్లో బెనిఫిట్ ఏంటంటే మెచ్యూరిటీ పూర్తైనా మరో 5 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగవచ్చు. ఇలా 5 సంవత్సరాల కాలం చొప్పున ఎన్నిసార్లు అయినా కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. అయితే స్కీమ్లో ముందుకు సాగాలనుకుంటే మెచ్యూరిటీ పూర్తి కావడానికి సంవత్సరం ముందే సంబంధిత బ్రాంచ్కు వెళ్లి అప్లికేషన్ ఇవ్వాలి. ఇది మర్చిపోకూడదు.
ఎంత డిపాజిట్ చేయాలి: పీపీఎఫ్ అకౌంట్లో సంవత్సరానికి కనిష్ఠంగా రూ.500, గరిష్ఠంగా రూ.1.50 లక్షల దాకా పెట్టుబడి పెట్టుకోవచ్చు. నెల, త్రైమాసికం, ఆరు నెలలు, వార్షిక కాలంలో ఎన్ని సార్లు అయినా డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. కానీ పెట్టే పెట్టుబడి మాత్రం రూ. లక్షన్నర దాటకూడదు. ఈ పథకానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లోని సెక్షన్ 80C కింద పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ స్కీమ్లో 7.1 శాతాన్ని వడ్డీగా నిర్ణయించారు.
విత్ డ్రా రూల్స్: స్కీమ్లో జాయిన్ అయిన సంవత్సరం తీసేసి 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఒకసారి అమౌంట్ను విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అలాగే 3వ సంవత్సరం నుంచి లోన్ తీసుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది. 15 ఏళ్లలో ఏదైనా ఒక సంవత్సరం కనీస పెట్టబడి పెట్టకపోతే అకౌంట్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది. మళ్లీ తిరిగి యాక్టివ్ చేయాలనుకుంటే రూ. 50 పెనాల్టీతో కలిపి కట్టాలి.
ఎప్పుడు క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు: స్కీమ్లో జాయిన్ అయిన 5 సంవత్సరాల తర్వాత అకౌంట్ను క్లోజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అయితే ఖాతాదారునికి ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు, పిల్లల ఉన్నత చదువు కోసం వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మెచ్యూరిటీకి ముందే క్లోజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎంత డిపాజిట్ చేస్తే ఎంత డబ్బు: ఈ పథకంలో నెలకు రూ.1500 చొప్పున సంవత్సరానికి రూ.18వేలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 15 సంవత్సరాల పాటు మీ అకౌంట్లో రూ. 2లక్షల 70వేలు జమ అవుతుంది. ప్రస్తుతమున్న వడ్డీ ప్రకారం(7.1 శాతం) మీకు ఆదాయంపై సుమారు రూ.2 లక్షల పైనే వడ్డీ లభిస్తుంది. అంటే అసలు, వడ్డీ కలిపి దాదాపుగా రూ. 5 లక్షలు చేతికి వస్తాయి.
ఈ స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టి కోటి రూపాయల ఆదాయం కూడా పొందొచ్చు. అయితే కోటి రూపాయలు రాబడి రావాలంటే రోజుకు కనీసం రూ.400 నుంచి 500 పొదుపు చేయాలి. అంటే నెలకు రూ.12,500. ఈ లెక్కన సంవత్సరానికి రూ.లక్షా 50వేల అవుతుంది. 15 సంవత్సరాల పాటు లక్షన్నరను డిపాజిట్ చేస్తే మీ పెట్టుబడి మొత్తం రూ.22లక్షల 50వేలు అవుతుంది. వడ్డీతో కలిపి మీకు సుమారు రూ.40లక్షల 60వేల పైనే అందుతుంది.
అయితే మెచ్యూరిటీ తర్వాత ఈ డబ్బులు తీసుకోకుండా మరో 5 సంవత్సరాల పాటు ఆ స్కీమ్లోనే కొనసాగితే..మీ పెట్టుబడి(సంవత్సరానికి రూ.లక్షన్నర) 20 సంవత్సరాలకు రూ.30 లక్షలు అవుతుంది. వడ్డీతో కలిపి మీకు రూ.66లక్షల వరకు ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా మీరు డబ్బులు తీసుకోకుండా మరో 5 ఏళ్లు పొడిగిస్తే 25 సంవత్సరాలకు రూ.37లక్షల 50వేలు అవుతుంది. అయితే ఈ స్కీమ్లో జాయిన్ అయ్యేముందు దగ్గరలోని పోస్టాఫీసు లేదా బ్యాంకుకు వెళ్లి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని ఆ తర్వాత జాయిన్ అవ్వాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
