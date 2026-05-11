పోస్టాఫీస్​ సూపర్​ స్కీమ్​ - నెలకు రూ.12వేలతో కోటి రూపాయల ఆదాయం! - ఎవరు అర్హులంటే!

- తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు పొందాలని చూస్తున్నారా? - ఈ స్కీమ్​పై ఓ లుక్కేయండి!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 5:31 PM IST

Public Provident Fund Scheme Details: ప్రస్తుతం మెజార్టీ పీపుల్​ సేవింగ్స్​ వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చిన్న వయసు నుంచే పొదుపు చేస్తున్నారు. అయితే ఎంత పొదుపు చేస్తున్నామనే కన్నా ఎక్కడ పొదుపు చేస్తున్నామనేది ముఖ్యం. మరీ ముఖ్యంగా తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం పొందడంతో పాటు రిస్క్​ లేకుండా చూసుకోవాలి. సరిగ్గా దీనికి సరిపోయే అద్భుతమైన స్కీమ్​ ఒకటి ఉంది. అదే పబ్లిక్​ ప్రావిడెంట్ ఫండ్​. చెప్పాలంటే ఈ పథకం ఎప్పటినుంచో ఉంది. కానీ చాలా మందికి సరైన అవగాహన లేదు. మరి ఈ స్కీమ్​కు అర్హులు ఎవరు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎంత పెట్టుబడి పెడితే ఎంత పొందొచ్చు అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

స్కీమ్​ వివరాలు:

ఎవరు అర్హులు: 18 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన భారతీయలు ఎవరైనా ఈ స్కీమ్​లో చేరేందుకు అర్హులే. అయితే ఈ స్కీమ్​లో ఇన్వెస్ట్​ చేయాలంటే బ్యాంక్​ లేదా పోస్టాఫీస్​లో అకౌంట్​ ఉండాలి. మైనర్ల పేరు మీద కూడా పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. కానీ తల్లిదండ్రులు ఓపెన్​ చేయాలి.

మెచ్యూరిటీ ఎన్ని సంవత్సరాలు: పబ్లిక్​ ప్రావిడెంట్​ ఫండ్​​ మెచ్యూరిటీ 15 సంవత్సరాలు. స్కీమ్​ పూర్తైనాక డబ్బులు విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ స్కీమ్​లో బెనిఫిట్​ ఏంటంటే మెచ్యూరిటీ పూర్తైనా మరో 5 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగవచ్చు. ఇలా 5 సంవత్సరాల కాలం​ చొప్పున ఎన్నిసార్లు అయినా కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. అయితే స్కీమ్​లో ముందుకు సాగాలనుకుంటే మెచ్యూరిటీ పూర్తి కావడానికి సంవత్సరం ముందే సంబంధిత బ్రాంచ్​కు వెళ్లి అప్లికేషన్​ ఇవ్వాలి. ఇది మర్చిపోకూడదు.

ఎంత డిపాజిట్​ చేయాలి: పీపీఎఫ్ అకౌంట్​లో సంవత్సరానికి కనిష్ఠంగా రూ.500, గరిష్ఠంగా రూ.1.50 లక్షల దాకా పెట్టుబడి పెట్టుకోవచ్చు. నెల, త్రైమాసికం, ఆరు నెలలు, వార్షిక కాలంలో ఎన్ని సార్లు అయినా డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. కానీ పెట్టే పెట్టుబడి మాత్రం రూ. లక్షన్నర దాటకూడదు. ఈ పథకానికి ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్​ యాక్ట్​లోని సెక్షన్ 80C కింద పన్ను​ మినహాయింపు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ స్కీమ్​లో 7.1 శాతాన్ని వడ్డీగా నిర్ణయించారు.

విత్​ డ్రా రూల్స్​: స్కీమ్​లో జాయిన్​ అయిన సంవత్సరం తీసేసి 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఒకసారి అమౌంట్​ను విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చు. అలాగే 3వ సంవత్సరం నుంచి లోన్ తీసుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది. 15 ఏళ్లలో ఏదైనా ఒక సంవత్సరం కనీస పెట్టబడి పెట్టకపోతే అకౌంట్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది. మళ్లీ తిరిగి యాక్టివ్​ చేయాలనుకుంటే రూ. 50 పెనాల్టీతో కలిపి కట్టాలి.

ఎప్పుడు క్లోజ్​ చేసుకోవచ్చు: స్కీమ్​లో జాయిన్​ అయిన 5 సంవత్సరాల తర్వాత అకౌంట్​ను క్లోజ్​ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అయితే ఖాతాదారునికి ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు, పిల్లల ఉన్నత చదువు కోసం వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మెచ్యూరిటీకి ముందే క్లోజ్​ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

ఎంత డిపాజిట్​ చేస్తే ఎంత డబ్బు: ఈ పథకంలో నెలకు రూ.1500 చొప్పున సంవత్సరానికి రూ.18వేలు ఇన్వెస్ట్​ చేస్తే 15 సంవత్సరాల పాటు మీ అకౌంట్​లో రూ. 2లక్షల 70వేలు జమ అవుతుంది. ప్రస్తుతమున్న వడ్డీ ప్రకారం(7.1 శాతం) మీకు ఆదాయంపై సుమారు రూ.2 లక్షల పైనే వడ్డీ లభిస్తుంది. అంటే అసలు, వడ్డీ కలిపి దాదాపుగా రూ. 5 లక్షలు చేతికి వస్తాయి.

ఈ స్కీమ్​లో పెట్టుబడి పెట్టి కోటి రూపాయల ఆదాయం కూడా పొందొచ్చు. అయితే కోటి రూపాయలు రాబడి రావాలంటే రోజుకు కనీసం రూ.400 నుంచి 500 పొదుపు చేయాలి. అంటే నెలకు రూ.12,500. ఈ లెక్కన సంవత్సరానికి రూ.లక్షా 50వేల అవుతుంది. 15 సంవత్సరాల పాటు లక్షన్నరను డిపాజిట్​ చేస్తే మీ పెట్టుబడి మొత్తం రూ.22లక్షల 50వేలు అవుతుంది. వడ్డీతో కలిపి మీకు సుమారు రూ.40లక్షల 60వేల పైనే అందుతుంది.

అయితే మెచ్యూరిటీ తర్వాత ఈ డబ్బులు తీసుకోకుండా మరో 5 సంవత్సరాల పాటు ఆ స్కీమ్​లోనే కొనసాగితే..మీ పెట్టుబడి(సంవత్సరానికి రూ.లక్షన్నర) 20 సంవత్సరాలకు రూ.30 లక్షలు అవుతుంది. వడ్డీతో కలిపి మీకు ​రూ.66లక్షల వరకు ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా మీరు డబ్బులు తీసుకోకుండా మరో 5 ఏళ్లు పొడిగిస్తే 25 సంవత్సరాలకు రూ.37లక్షల 50వేలు అవుతుంది. అయితే ఈ స్కీమ్​లో జాయిన్​ అయ్యేముందు దగ్గరలోని పోస్టాఫీసు లేదా బ్యాంకుకు వెళ్లి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని ఆ తర్వాత జాయిన్​ అవ్వాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

