ETV Bharat / business

పీపీఎఫ్​లో ఇన్వెస్ట్​ చేస్తున్నారా? - మెచ్యూరిటీ తర్వాత ఏం చేయాలి? - విత్​డ్రా చేస్తే మంచిదేనా!

-పబ్లిక్​ ప్రావిడెంట్​ ఫండ్​లో ఇన్వెస్ట్​ చేశారా - గడువు ముగిసిన తర్వాత ఖాతా క్లోజ్​ అవ్వదట - ఈ క్రమంలోనే పలు విషయాలు గమనించాలంటున్న నిపుణులు!

PPF Maturity
PPF Maturity (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 2:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PPF Maturity: భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండేందుకుప్రస్తుతం చాలా మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ మద్దతు లభించే ప్రభుత్వ పథకాల్లో ఇన్వెస్ట్​ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా భరోసా, హామీతో కూడిన రాబడి అందించే పబ్లిక్​ ప్రావిడెంట్​ ఫండ్​లో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. ప్రస్తుత రోజుల్లో ఈ పథకం ఎంతగానో ఆదరణ పొందింది. ఇక ఈ స్కీమ్​ మెచ్యూరిటీ 15 సంవత్సరాలు. అయితే చాలా మంది గడువు ముగియగానే డబ్బును విత్​డ్రా చేసుకుంటుంటారు. కానీ పీపీఎఫ్​ మెచ్యూరిటీ పూర్తైన తర్వాత మరికొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఖాతాను పొడిగిస్తే ఎక్స్​ట్రా డబ్బులు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆర్థిక లక్ష్యం కోసం దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకంగా పీపీఎఫ్‌ను చాలా మంది ఎంచుకుంటుంటారు. పన్ను మినహాయింపు, వచ్చిన వడ్డీ రాబడికీ ఎలాంటి పన్ను భారం లేకపోవడం ఇందులో కలిసొచ్చే అంశం. అయితే మరి స్కీమ్​ మెచ్యూరిటీ పూర్తైన తర్వాత ఏఏ పనులు చేస్తే ఏం జరుగుతుందంటే..

ఖాతా మూసివేత: 15 సంవత్సరాల పాటు పెట్టుబడి పెట్టినాక గడువు ముగిసినట్లయితే అకౌంట్​ను క్లోజ్​ చేసి పీపీఎఫ్‌ నిధిని విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పదవీ విరమణ, పిల్లల చదువులు, ఇతర ఆర్థిక అవసరాలు ఉన్న వారికి ఈ మార్గం సరిపోతుంది.

కొత్త పెట్టుబడులతో పొడిగింపు: మెచ్యూరిటీ ముగిసిన తర్వాత డబ్బును ఉపసంహరించడం వంటివి చేయకుండా ఖాతాను 5 సంవత్సరాల చొప్పున పొడిగించుకోవచ్చంటున్నారు. ఇలా ఎన్ని సార్లైన పొడిగించి పెట్టుబడులూ కొనసాగించవచ్చని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల చక్రవడ్డీ ప్రయోజనం మరింత పెరుగుతుందని అంటున్నారు.

పెట్టుబడులు లేకుండా: ఖాతా మెచ్యూరిటీ పూర్తైన తర్వాత మీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా స్కీమ్​ను ఐదు సంవత్సరాల చొప్పున పొడిగించుకునే వీలుందని వివరిస్తున్నారు. అంటే ఎలాంటి కొత్త నిధులు జమ చేయకుండానే, ఖాతాను పెంచుకోవచ్చనమాట. ఈ విధానంలో పాత నిల్వపై ప్రభుత్వం ప్రకటించిన వడ్డీ రేటు లభిస్తూనే ఉంటుంది. ఆ వడ్డీపై ఎలాంటి పన్ను ఉండదంటున్నారు.

ఖాతాను పొడిగిస్తే ఏం జరుగుతుంది: పీపీఎఫ్‌ ఖాతాలో జమ చేసే మొత్తానికి ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్​ యాక్ట్​ సెక్షన్‌ 80c కింద పన్ను మినహాయింపు ఉంటుందని.. వడ్డీకీ పన్ను ఉండదని.. గడువు తీరాక వచ్చే మొత్తంపైనా పన్ను వర్తించదంటున్నాపు. ట్యాక్స్​ మినహాయింపు ఉంటుంది కాబట్టే చాలామంది మదుపరులు ఖాతాను పొడిగించుకునేందుకే ఇష్టపడతారంటున్నారు. అలాగే కొత్త పెట్టుబడులతో ఖాతాను పొడిగించే వారికి పాక్షికంగా వెనక్కి తీసుకునే అవకాశమూ ఉంటుందంటున్నారు. అయిదేళ్ల వ్యవధి ప్రారంభానికి ముందు ఖాతాలో ఉన్న నిల్వలో గరిష్ఠంగా 60 శాతం వరకూ విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒకసారి మాత్రమే ఈ పాక్షికంగా విత్​డ్రా చేసేందుకు అనుమతి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో, మిగిలిన ఎక్కువ భాగం నిల్వ పెట్టుబడిగా కొనసాగుతుంది. అయితే మెచ్యూరిటీ ముగిసిన తర్వాత కొత్త పెట్టుబడులతో ఖాతాను కొనసాగించేందుకు ఫారం-4(ఫారం-హెచ్‌)ను సమర్పించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. ఖాతా గడువు ముగిసిన తేదీ నుంచి ఏడాదిలోపు ఈ పత్రాన్ని అందించాలని.. ఒకవేళ దీన్ని ఇవ్వకపోతే, అధికారికంగా ఖాతాను పొడిగించరంటున్నారు. దీని వల్ల పైన చెప్పిన ప్రయోజనాలు లభించవంటన్నారు.

ఏం చేయాలి? పీపీఎఫ్‌ పథకానికి పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ హామీ ఉంటుందని.. ఇందులో పెట్టిన డబ్బుకు ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేదంటున్నారు. అయితే ఇన్వెస్టర్స్​ రాబడులను ద్రవ్యోల్బణంతో బేరీజు వేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అయితే దీర్ఘకాలంలో ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువగా ఉంటే, పీపీఎఫ్‌ ఇచ్చే స్థిరమైన వడ్డీ రేటు.. డబ్బు వాస్తవ కొనుగోలు శక్తిని పెద్దగా పెంచదంటున్నారు. అందుకే, పెట్టుబడిదారులు తమ మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియోను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని.. మూలధన భద్రత, స్థిరమైన పన్ను రహిత రాబడి లక్ష్యమైతే, పోర్ట్‌ఫోలియోలోని డెట్‌ విభాగంలో పీపీఎఫ్‌ను ఒక ప్రధాన భాగంగా చూడాలంటున్నారు. ఈక్విటీ ఆధారిత పెట్టుబడులతో పాటు, పీపీఎఫ్‌ను సమతుల్యం చేసుకుంటే, మంచి రాబడిని ఆర్జించేందుకు వీలుంటుందని సూచిస్తున్నారు. చివరగా పీపీఎఫ్‌పై ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు వడ్డీ రేట్లను సమీక్షిస్తుంటుంది. కాబట్టి, వీటినీ గమనిస్తూ ఉండాలని చెబుతున్నారు. వ్యవధి తీరిన ఖాతా నుంచి డబ్బు ఉపసంహరించుకోవాలా వద్దా అనేది.. పెట్టుబడిదారులు తమ భవిష్యత్తు ఆర్థిక అవసరాల ఆధారంగా విశ్లేషించుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

"పర్సనల్​ లోన్"​ కోసం అప్లై చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసా?

"లోన్​ క్లోజర్​ Vs లోన్​ సెటిల్​మెంట్​" - ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటి? ఏది మంచిది??

TAGGED:

PPF SCHEME DETAILS IN TELUGU
PPF MATURITY
WHAT WILL DO AFTER PPF MATURITY
పబ్లిక్​ ప్రావిడెంట్​ ఫండ్​ స్కీమ్​
PPF MATURITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.