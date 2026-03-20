వార్ ఎఫెక్ట్​- పవర్‌ పెట్రోల్ ధర పెంపు- ఎంతంటే?

గల్ఫ్ యుద్ధం ప్రభావంతో పవర్ పెట్రోల్ ధరలు పెంపు

Published : March 20, 2026 at 3:13 PM IST

Power Petrol Price Hiked : దేశవ్యాప్తంగా ప్రీమియం (పవర్) పెట్రోల్ ధరలు పెరిగాయి. లీటరుకు 2 రూపాయల 9 పైసల నుంచి 2 రూపాయల 35 పైసల వరకు చమురు సంస్థలు ధరలను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. అయితే, సామాన్యులకు ఊరటనిస్తూ సాధారణ పెట్రోల్ ధరల్లో ప్రస్తుతం ఎలాంటి మార్పూ చేయలేదు. BPCLకు చెందిన స్పీడ్, HPCLకు చెందిన పవర్, IOCLకు చెందిన XP95 బ్రాండ్ల ప్రీమియం పెట్రోల్ ధరలు పెరిగాయి. ఇందులో హెచ్‌పీసీఎల్ తన ప్రీమియం పెట్రోల్ ధరను లీటరుకు రూ. 2 పెంచింది. సవరించిన ఈ రేట్లు శుక్రవారం నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి.

ఇరాన్‌ యుద్ధం ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. గల్ఫ్ దేశాలలోని ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై ఇరాన్ చేసిన దాడుల నేపథ్యంలో ఈ ధరల పెంపు చోటుచేసుకుంది. ప్రీమియం పెట్రోల్ సాధారణ పెట్రోల్ కంటే నాణ్యమైనది. మెరుగైన ఇంజిన్ పనితీరు కోసం, ఎక్కువ మైలేజ్ కోసం దీనిని ఉపయోగిస్తారు. తాజా ధరల పెంపు ప్రభావం ప్రధానంగా స్పోర్ట్స్ బైక్‌లు, ఖరీదైన కార్లు వినియోగించే వారిపై పడనుంది.

