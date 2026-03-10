ETV Bharat / business

Yugal Suraksha Joint Life Assurance: నేటి రోజుల్లో సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో.. సేవింగ్స్​ అంతకు మించి. అందుకే తోచినంతగా డబ్బులను పొదుపు చేస్తుండాలి. కేవలం సేవింగ్స్​ మాత్రమే కాదు ఇన్సూరెన్స్​ కూడా ముఖ్యమే. బీమా ఉంటే కుటుంబానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు. అయితే ఇన్సూరెన్స్​ అంటే ఇంట్లో భార్య లేదా భర్త ఇలా ఎవరో ఒక్కరి పేరు మీద ఉంటుంది. కానీ మీకు తెలుసా? పోస్టాఫీసులో భార్యాభర్త ఇద్దరికీ కలిపి బీమా లభించే అద్భుతమైన పథకం ఒకటి ఉంది. అదే యుగళ్ సురక్ష(జాయింట్ లైఫ్ ఎండోమెంట్ అష్యూరెన్స్ పాలసీ). దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వ హామీ ఉండటంతో ఎటువంటి రిస్క్​ కూడా ఉండదు. అసలు ఈ పాలసీ ఏంటి? ఎవరు అర్హులు? ప్రయోజనాలు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

యుగళ్ సురక్షా స్కీమ్​లో ఒకే ప్రీమియంతో దంపతులకు పాలసీ తీసుకున్నప్పటి నుంచి పూర్తయ్యే వరకు బీమా లభిస్తుంది. పాలసీ ముగిసే వరకు ఇద్దరూ జీవించి ఉంటే, సమ్ అష్యూర్డ్, బోనస్‌తో కలిసి మొత్తం అందుతుంది. అదే పాలసీ తీసుకున్నాక మెచ్యూరిటీ లోపు ఎవరో ఒకరు మరణిస్తే, బ్రతికున్న పార్టనర్​కు పూర్తి సమ్ అష్యూర్డ్‌తో పాటు అప్పటివరకు లభించిన బోనస్ కూడా ఇస్తారు. దీంతో ఆర్థికంగా వెంటనే సహాయం లభిస్తుంది. రక్షణతో పాటు పొదుపు కలిసిన ప్లాన్ కావడంతో ఇది చాలా హెల్ప్​ అవుతుంది.

ఎవరు అర్హులు: ఈ స్కీమ్​లో చేరేందుకు భార్యాభర్తల్లో కనీసం ఒకరైన పోస్టల్​ లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్​(PLI)కి అర్హత కలిగి ఉండాలి. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ, PSU , పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్​లు, ప్రభుత్వ సహాయం పొందే విద్యాసంస్థల ఉద్యోగులు, డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, లాయర్లు, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు, NSE లేదా BSE లిస్టెడ్ కంపెనీల ఉద్యోగులు అర్హులు. ప్రైవేట్​ జాబ్​ చేసుకునేవారు కూడా దీనికి అర్హులే. అయితే ఈ విషయంలో పోస్టాఫీసు నియమనిబంధనలు పాటించాలి.

మిగిలిన వివరాలు:

  • బీమా చేసిన వ్య‌క్తితో పాటు అత‌ను/ఆమె జీవిత భాగ‌స్వామికి కూడా బీమా హామీ, బోన‌స్‌ల‌ను అంద‌చేస్తారు.
  • బీమా క‌నీస హామీ రూ.20,000, గ‌రిష్ఠ హామీ రూ.50ల‌క్ష‌లు
  • పాలసీ తీసుకునే సమయంలో భార్యాభర్తల వయసు 21 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
  • పాలసీ కాలం కనీసం 5 సంవత్సరాలు, గరిష్ఠంగా 20 సంవత్సరాలు. పాలసీ కొనుగోలు చేసిన 3 సంవ‌త్స‌రాల తర్వాత రుణం తీసుకోవ‌చ్చు.
  • ప్రస్తుతం రూ.1000 హామీపై రూ. 52 బోన‌స్ అందిస్తున్నారు.

ఉదాహరణకు భర్త వయసు 33, భార్య వయసు 30 ఉంటే ఈక్వల్​ ఎంట్రీగా 32 సంవత్సరాలు లెక్కలోకి తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఆ దంపతులు 20 సంవత్సరాల వ్యవధితో రూ.10 లక్షల బీమా ఎంచుకుంటే నెలకు రూ.4,300 ప్రీమియం కట్టాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ పాలసీలో మంత్లీ రిబేట్​ ఉండటం వల్ల రూ.100 తగ్గుతుంది. దీంతో నెలకు రూ.4,200 మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. అంటే 20 సంవత్సరాల పాటు వారు మొత్తం రూ.10.08 లక్షలు ప్రీమియం కట్టాలి. ప్రస్తుతం ఉన్న బోనస్ రేటు చూస్తే 20 సంవత్సరాల్లో రూ.10 లక్షల సమ్ అష్యూర్డ్‌పై మొత్తం రూ.10.40 లక్షలు లభిస్తుంది. అంటే పాలసీ పూర్తయ్యాక ఇన్వెస్ట్​ చేసిన రూ.10,00,000 సమ్ అష్యూర్డ్‌తో పాటు రూ.10.40లక్షలు బోనస్ కలిపి మొత్తం రూ.20.40 లక్షలు అందుతుంది. ఈ కాలమంతా ఇద్దరికీ లైఫ్ కవర్ కొనసాగుతుంది. ఇద్ద‌రు పాల‌సీ దారుల్లో ఒక‌రు మ‌ర‌ణించిన‌ట్ల‌యితే రెండ‌వ వారికి బీమా మొత్త‌ం, బోన‌స్‌ల‌ను అందిస్తారు. ఆ తర్వాత నుంచి ప్రీమియం కట్టాల్సిన పనిలేదు. ఒకవేళ మీరు గరిష్ఠంగా రూ.50 లక్షల బీమా తీసుకుంటే మెచ్యూరిటీ తర్వాత కోటి రూపాయల వరకు వరకు రిటర్న్స్ వస్తాయి. అయితే రూ.50 లక్షలు తీసుకుంటే ప్రీమియం పెరుగుతుంది. సో మీరు ఈ పాలసీ కొనుగోలు చేయాలంటే మీకు దగ్గరలోని పోస్టాఫీసును సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది.

