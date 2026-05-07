ETV Bharat / business

అబ్బాయిల కోసం పోస్టాఫీస్​ అద్దిరిపోయే పథకాలు - తక్కువ రిస్క్​, పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు!

-అమ్మాయిలకే కాదు అబ్బాయిలకు సూపర్​ స్కీమ్స్​ - ఈ ఐదు పోస్టాఫీస్ పథకాల గురించి తెలుసుకోండి!

Post Office Saving Schemes for Boys
Post Office Saving Schemes for Boys (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 7, 2026 at 4:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Post Office Saving Schemes for Boys : ఏ తల్లిదండ్రులైనా పిల్లలు తమ కన్నా మంచి స్థానంలో ఉండాలని కోరుకుంటారు. చదువుల దగ్గర నుంచి వాళ్లు ఆర్థికంగా స్థిరపడేవరకు అండగా నిలిచేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. అందుకే పిల్లల చిన్నతనం నుంచే వారి పేరు మీద సేవింగ్స్​ ప్రారంభిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే రిస్క్​ లేని, ఆకర్షణీయమైన వడ్డీలు అందించే పోస్టాఫీసులో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే పోస్టాఫీస్​లో కేవలం అమ్మాయిలకు మాత్రమే పథకాలు ఉన్నాయని భావిస్తుంటారు. కానీ మగపిల్లల కోసం కూడా ఎన్నో పథకాలు ఉన్నాయి. ఇంతకీ ఆ పథకాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కిసాన్ వికాస్ పత్ర పథకం : 1988లో కిసాన్ వికాస్ పత్ర స్కీమ్​ను ఇండియన్​ పోస్టాఫీస్​ ప్రారంభించింది. ఇది మగ పిల్లల కోసం ఒక స్వల్ఫకాలిక పొదుపు పథకం. ఇది తక్కువ ఆదాయంతో పాటు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సరిపోతుంది.

మరిన్ని వివరాలు :

  • 18 సంవత్సరాలు నిండిన ఎవరైనా ఈ పథకానికి అర్హులు. మైనర్​ అయితే వారి కుటుంబ సభ్యులు స్టార్ట్​ చేయవచ్చు.
  • కనీస పెట్టుబడి రూ.1000 ఉండగా, గరిష్ఠంగా ఎంతైనా పెట్టుబడి పెట్టుకోవచ్చు.
  • మే 2026 నాటికి ఈ పథకంలో వడ్డీ రేటు సంవత్సరానికి 7.9 శాతంగా ఉంది.
    • ఈ స్కీమ్​లో పెట్టిన నిధులను ముందుగానే విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ స్కీమ్​ను ఒక పోస్టాఫీసు నుంచి మరో పోస్టాఫీసుకు బదిలీ చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ పథకం మెచ్యురిటీ పీరియడ్ 10 సంవత్సరాల 4 నెలలు. లోన్ తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంది.

నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్: ఇది తక్కువ రిస్క్​ కలిగి ఫిక్స్​డ్ ఇన్​కమ్ ఉన్న పథకం. పన్ను ప్రయోజనాలతోపాటు చిన్న, మధ్య తరగతి ప్రజలను పొదుపు చేసేలా ప్రోత్సహించడం ఈ పథకం లక్ష్యం.

మరిన్ని వివరాలు :

  • 18 సంవత్సరాలు ఉన్న వారు అర్హులు. అంతకంటే తక్కువ వయసు ఉంటే తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ పథకంలో మినిమమ్​ రూ.1000 పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. గరిష్ఠ పెట్టుబడిపై పరిమితి లేదు.
  • ఈ పథకంలో వడ్డీరేటు సంవత్సరానికి 7.7 శాతంగా ఉంది.
  • ఎన్​ఎస్​సీ మెచ్యురిటీ కాలం- 5 సంవత్సరాలు. లాక్ ఇన్ టెన్యూర్-5 సంవత్సరాలు.
  • ఈ పథకం ద్వారా లక్షన్నర రూపాయల వరకు పన్ను ప్రయోజనాలను క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.

పోస్టాఫీస్​ మంత్లీ ఇన్​కమ్​ స్కీమ్​: మగపిల్లల కోసం పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న మరో పొదుపు స్కీమ్ మంత్లీ ఇన్​కమ్​ స్కీమ్​. ఇందులో పెట్టుబడి పెడితే స్థిరమైన ఆదాయం పొందొచ్చు. తక్కువ రిస్క్ ఉండటంతో పాటు నెలనెలా డబ్బులు పొందవచ్చు.

మరిన్ని వివరాలు:

  • ఈ పథకంలో కనిష్ఠంగా రూ.1000, గరిష్ఠంగా రూ.9లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. జాయింట్​గా అయితే 15 లక్షల రూపాయల వరకు పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు.
  • ఈ పథకంలో వడ్డీ రేటు మే 2026 నాటికి 7.4 శాతంగా ఉంది. నెలవారిగా ఇందులో వడ్డీ చెల్లింపులు ఉంటాయి.
  • మెచ్యూరిటీ కాలం 5 సంవత్సరాలు.

పోస్టాఫీసు రికరింగ్ డిపాజిట్ పథకం : మగపిల్లల కోసం పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న మరొక మంచి పథకం రికరింగ్​ డిపాజిట్​. బ్యాంక్‌లోని సేవింగ్స్​ ఖాతాతో పోలిస్తే ఇది అధిక వడ్డీ రేటును అందించే రికరింగ్ డిపాజిట్ ప్లాన్. ఈ పథకం కింద తల్లిదండ్రులు 5 సంవత్సరాల పాటు ప్రతి నెలా నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని ఖాతాలో ఆదా చేసుకోవచ్చు.

మరిన్ని వివరాలు:

  • ఈ పథకం కాలవ్యవధి 5 సంవత్సరాలు. లాక్ ఇన్ పీరియడ్ 3 నెలలు.
  • కనిష్ఠ పెట్టుబడి రూ.100, గరిష్ఠ పెట్టుబడిపై పరిమితి లేదు.
  • ఈ స్కీమ్​లో ప్రస్తుత వడ్డీ రేటు సంవత్సరానికి 6.7శాతంగా ఉంది.

పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ స్కీమ్ : ఈ స్కీమ్ పన్నులను ఆదా చేయడానికి బెస్ట్​. తక్కువ రిస్క్​తో ఎక్కువ లాభం పొందవచ్చు. ఇందులోనూ నామినేషన్ సదుపాయం ఉంటుంది. PPF అనేది ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో లభించే పెట్టుబడిపై మంచి రాబడిని అందిస్తుంది.

మరిన్ని వివరాలు:

  • ఈ స్కీమ్​లో కనిష్ఠంగా రూ.500, గరిష్ఠంగా రూ.1.5లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
  • PPF 15 సంవత్సరాల లాక్ ఇన్ పదవీకాలంతో వస్తుంది.
  • సమయం ముగిసిన తర్వాత కాల వ్యవధిని మరో 5 ఏళ్లు పొడిగించవచ్చు.
  • ఈ పథకంలో మైనర్ పేరుతో ఖాతా తెరవవచ్చు.
  • మూడు సంవత్సరాల తర్వాత లోన్​ తీసుకోవచ్చు.
  • ఈ స్కీమ్​లో మే 2026 నాటికి వడ్డీ రేటు 7.1%గా ఉంది.
  • ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C ప్రకారం లక్షన్నర రూపాయల వరకు పన్ను ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

పోస్టాఫీస్ సూపర్ స్కీమ్ - నెలకు రూ.500 కడితే ఎంతొస్తుందో తెలుసా?

ఒకే ప్రీమియంతో భార్యాభర్తలకు "ఇన్సూరెన్స్​" - డబ్బులు కూడా రిటర్న్! - పోస్టాఫీస్​లో సూపర్​ పాలసీ​!

TAGGED:

SCHEMES FOR BOYS IN POST OFFICE
POST OFFICE SAVING SCHEMES FOR BOYS
BEST TOP 5 SCHEMES FOR BOYS
అబ్బాయిల కోసం 5 పథకాలు
POST OFFICE SAVING SCHEMES FOR BOYS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.