అబ్బాయిల కోసం పోస్టాఫీస్ అద్దిరిపోయే పథకాలు - తక్కువ రిస్క్, పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు!
-అమ్మాయిలకే కాదు అబ్బాయిలకు సూపర్ స్కీమ్స్ - ఈ ఐదు పోస్టాఫీస్ పథకాల గురించి తెలుసుకోండి!
Published : May 7, 2026 at 4:24 PM IST
Post Office Saving Schemes for Boys : ఏ తల్లిదండ్రులైనా పిల్లలు తమ కన్నా మంచి స్థానంలో ఉండాలని కోరుకుంటారు. చదువుల దగ్గర నుంచి వాళ్లు ఆర్థికంగా స్థిరపడేవరకు అండగా నిలిచేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. అందుకే పిల్లల చిన్నతనం నుంచే వారి పేరు మీద సేవింగ్స్ ప్రారంభిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే రిస్క్ లేని, ఆకర్షణీయమైన వడ్డీలు అందించే పోస్టాఫీసులో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే పోస్టాఫీస్లో కేవలం అమ్మాయిలకు మాత్రమే పథకాలు ఉన్నాయని భావిస్తుంటారు. కానీ మగపిల్లల కోసం కూడా ఎన్నో పథకాలు ఉన్నాయి. ఇంతకీ ఆ పథకాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కిసాన్ వికాస్ పత్ర పథకం : 1988లో కిసాన్ వికాస్ పత్ర స్కీమ్ను ఇండియన్ పోస్టాఫీస్ ప్రారంభించింది. ఇది మగ పిల్లల కోసం ఒక స్వల్ఫకాలిక పొదుపు పథకం. ఇది తక్కువ ఆదాయంతో పాటు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సరిపోతుంది.
మరిన్ని వివరాలు :
- 18 సంవత్సరాలు నిండిన ఎవరైనా ఈ పథకానికి అర్హులు. మైనర్ అయితే వారి కుటుంబ సభ్యులు స్టార్ట్ చేయవచ్చు.
- కనీస పెట్టుబడి రూ.1000 ఉండగా, గరిష్ఠంగా ఎంతైనా పెట్టుబడి పెట్టుకోవచ్చు.
- మే 2026 నాటికి ఈ పథకంలో వడ్డీ రేటు సంవత్సరానికి 7.9 శాతంగా ఉంది.
- ఈ స్కీమ్లో పెట్టిన నిధులను ముందుగానే విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
- ఈ స్కీమ్ను ఒక పోస్టాఫీసు నుంచి మరో పోస్టాఫీసుకు బదిలీ చేసుకోవచ్చు.
- ఈ పథకం మెచ్యురిటీ పీరియడ్ 10 సంవత్సరాల 4 నెలలు. లోన్ తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంది.
నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్: ఇది తక్కువ రిస్క్ కలిగి ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఉన్న పథకం. పన్ను ప్రయోజనాలతోపాటు చిన్న, మధ్య తరగతి ప్రజలను పొదుపు చేసేలా ప్రోత్సహించడం ఈ పథకం లక్ష్యం.
మరిన్ని వివరాలు :
- 18 సంవత్సరాలు ఉన్న వారు అర్హులు. అంతకంటే తక్కువ వయసు ఉంటే తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- ఈ పథకంలో మినిమమ్ రూ.1000 పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. గరిష్ఠ పెట్టుబడిపై పరిమితి లేదు.
- ఈ పథకంలో వడ్డీరేటు సంవత్సరానికి 7.7 శాతంగా ఉంది.
- ఎన్ఎస్సీ మెచ్యురిటీ కాలం- 5 సంవత్సరాలు. లాక్ ఇన్ టెన్యూర్-5 సంవత్సరాలు.
- ఈ పథకం ద్వారా లక్షన్నర రూపాయల వరకు పన్ను ప్రయోజనాలను క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.
పోస్టాఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్: మగపిల్లల కోసం పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న మరో పొదుపు స్కీమ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్. ఇందులో పెట్టుబడి పెడితే స్థిరమైన ఆదాయం పొందొచ్చు. తక్కువ రిస్క్ ఉండటంతో పాటు నెలనెలా డబ్బులు పొందవచ్చు.
మరిన్ని వివరాలు:
- ఈ పథకంలో కనిష్ఠంగా రూ.1000, గరిష్ఠంగా రూ.9లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. జాయింట్గా అయితే 15 లక్షల రూపాయల వరకు పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు.
- ఈ పథకంలో వడ్డీ రేటు మే 2026 నాటికి 7.4 శాతంగా ఉంది. నెలవారిగా ఇందులో వడ్డీ చెల్లింపులు ఉంటాయి.
- మెచ్యూరిటీ కాలం 5 సంవత్సరాలు.
పోస్టాఫీసు రికరింగ్ డిపాజిట్ పథకం : మగపిల్లల కోసం పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న మరొక మంచి పథకం రికరింగ్ డిపాజిట్. బ్యాంక్లోని సేవింగ్స్ ఖాతాతో పోలిస్తే ఇది అధిక వడ్డీ రేటును అందించే రికరింగ్ డిపాజిట్ ప్లాన్. ఈ పథకం కింద తల్లిదండ్రులు 5 సంవత్సరాల పాటు ప్రతి నెలా నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని ఖాతాలో ఆదా చేసుకోవచ్చు.
మరిన్ని వివరాలు:
- ఈ పథకం కాలవ్యవధి 5 సంవత్సరాలు. లాక్ ఇన్ పీరియడ్ 3 నెలలు.
- కనిష్ఠ పెట్టుబడి రూ.100, గరిష్ఠ పెట్టుబడిపై పరిమితి లేదు.
- ఈ స్కీమ్లో ప్రస్తుత వడ్డీ రేటు సంవత్సరానికి 6.7శాతంగా ఉంది.
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ స్కీమ్ : ఈ స్కీమ్ పన్నులను ఆదా చేయడానికి బెస్ట్. తక్కువ రిస్క్తో ఎక్కువ లాభం పొందవచ్చు. ఇందులోనూ నామినేషన్ సదుపాయం ఉంటుంది. PPF అనేది ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో లభించే పెట్టుబడిపై మంచి రాబడిని అందిస్తుంది.
మరిన్ని వివరాలు:
- ఈ స్కీమ్లో కనిష్ఠంగా రూ.500, గరిష్ఠంగా రూ.1.5లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
- PPF 15 సంవత్సరాల లాక్ ఇన్ పదవీకాలంతో వస్తుంది.
- సమయం ముగిసిన తర్వాత కాల వ్యవధిని మరో 5 ఏళ్లు పొడిగించవచ్చు.
- ఈ పథకంలో మైనర్ పేరుతో ఖాతా తెరవవచ్చు.
- మూడు సంవత్సరాల తర్వాత లోన్ తీసుకోవచ్చు.
- ఈ స్కీమ్లో మే 2026 నాటికి వడ్డీ రేటు 7.1%గా ఉంది.
- ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C ప్రకారం లక్షన్నర రూపాయల వరకు పన్ను ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
