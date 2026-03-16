పోస్టాఫీస్ సూపర్ స్కీమ్ - నెలకు రూ.500 కడితే ఎంతొస్తుందో తెలుసా?
- సామాన్యులకు ఆర్థిక భద్రతనిచ్చే మంచి పథకం - రూ.100తోనే పొదుపు స్టార్ట్ చేయొచ్చు!
Published : March 16, 2026 at 3:03 PM IST
Best Post Office Saving Scheme : నేటి రోజుల్లో ఉద్యోగం చేసినా, వ్యాపారం చేసినా వచ్చిన ఆదాయంలో ఎంతోకొంత పొదుపు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు మెజార్టీ పీపుల్. భవిష్యత్తులో అత్యవసరంగా ఎదురయ్యే ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయట పడేందుకు వీలుగా పొదుపు మంత్రం ఫాలో అవుతున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం దేశంలో ఎన్నో రకాల సేవింగ్ స్కీమ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిల్లో కొన్ని లాంగ్ టర్మ్తో ఒకేసారి పెద్దమొత్తంలో ఇన్వెస్ట్ చేసే స్కీమ్స్ ఉంటాయి.
అవి మాత్రమే కాకుండా సామాన్యులు సైతం నెలనెలా పొదుపు చేసేలా పోస్టాఫీస్లో ఒక అద్దిరిపోయే స్కీమ్ అందుబాటులో ఉంది. దీనిలో ప్రతినెలా చిన్న మొత్తాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి, తక్కువ టైమ్లోనే ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు పొందవచ్చు. అలాగే, ప్రభుత్వ హామీతోపాటు మంచి వడ్డీ రేటు కూడా ఉంటుంది. ఇంతకీ, ఏంటి ఆ స్కీమ్? ఒకవేళ నెలకు రూ.500, రూ.1000 కడితే మెచ్యూరిటీ టైమ్కు ఎంతొస్తుంది? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
సామాన్యులూ తమ ఆర్థిక స్తోమత మేరకు నెలనెలా పొదుపు చేసుకునేలా పోస్టాఫీస్ ఈ సూపర్ స్కీమ్ను అందిస్తోంది. అదే, "రికరింగ్ డిపాజిట్ స్కీమ్". భారతీయ పౌరులు ఎవరైనా సరే ఈ స్కీమ్లో చేరి నెలనెలా తమకు నచ్చినంత డబ్బును ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం 2026, జనవరి-మార్చి త్రైమాసికానికి 6.7శాతం మేర వడ్డీ అందిస్తోంది కేంద్రం. ఇందులో త్రైమాసికానికి ఒకసారి చక్రవడ్డీ గణిస్తారు. అంటే, వడ్డీపైన వడ్డీ పొందుతారు.
మెచ్యూరిటీ టైమ్ ఎంత?
పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ మెచ్యూరిటీ వ్యవధి వచ్చేసి 5 ఏళ్లుగా ఉంది. ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే మెచ్యూరిటీ తర్వాత మరో 5 సంవత్సరాలు ఈ పథకాన్ని పొడిగించుకునే వెసులుబాటు ఉంది. ఈ స్కీమ్లో మీరు కనిష్ఠంగా రూ.100 నుంచి పెట్టుబడి మొదలు పెట్టవచ్చు. గరిష్టంగా ఎంత అనేదానికి ఎలాంటి లిమిట్ లేదు. అంటే, ఎంతైనా పొదుపు చేసుకోవచ్చన్నమాట.
నెలకు రూ.500, రూ.1000 కడితే వడ్డీ ఎంతొస్తుందంటే?
మీరు పోస్టాఫీస్లో అందుబాటులో ఉన్న రికరింగ్ డిపాజిట్ అకౌంట్ తీసుకుని నెలనెలా రూ.500, రూ.1000 చొప్పున ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారనుకుందాం. ఈ స్కీమ్ మెచ్యూరిటీ టైమ్ వచ్చేసి ఐదు సంవత్సరాలు. అప్పుడు మీరు 5 సంవత్సరాలు రూ.500 చొప్పున పొదువు చేసినట్లయితే మెచ్యూరిటీ తర్వాత పెట్టుబడి మొత్తం రూ.30,000 అవుతుంది. ఇక వడ్డీ విషయానికొస్తే ఐదేళ్లకు 6.7శాతం చొప్పున చెల్లిస్తే రూ.5,680 వరకు లభిస్తుంది. అంటే, నెల నెలా 500 కడితే ఐదేళ్లకు వడ్డీతో కలిపి రూ.35,680 వరకు పొందుతారు. అదే, మరో 5 సంవత్సరాలు పొడిగిస్తే వడ్డీతో కలిపి రూ.85,427 వరకు పొందుతారు.
ఇక మీరు నెలనెలా రూ.1000 కడుతున్నారనుకుందాం. ఐదేళ్ల పాటు జమ చేస్తే పెట్టుబడి మొత్తం రూ.60 వేలు అవుతుంది. దానిపై వడ్డీ రూ.11వేలు లభిస్తుంది. అంటే, ఐదేళ్లకు చేతికి రూ.71వేలు అందుతాయి. అదే, మరో ఐదేళ్లు పొదుపు కంటిన్యూ చేస్తే పదేళ్ల తర్వాత పెట్టుబడి మొత్తం రూ.1 లక్ష 20 వేలు అవుతుంది. దానిపై వడ్డీ రూ.50 వేల వరకు లభిస్తుంది. మొత్తంగా పదేళ్ల తర్వాత వడ్డీతో కలిపి రూ.1లక్ష 70 వేల వరకు పొందుతారు. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, 5 సంవత్సరాలకు రూ.11 వేల వడ్డీ లభిస్తుంది. అదే, పదేళ్లు కొనసాగిస్తే వడ్డీనే రూ.50,800 వరకు వస్తుంది.
ఎలా చేరాలంటే?
ఈ స్కీమ్ లో చేరాలనుకునేవారు మీకు దగ్గరలోని పోస్టాఫీసుకు వెళ్లి సంబంధిత స్కీమ్ గురించి తెలుసుకోవాలి. అనంతరం సంబంధిత పథకం ఫామ్ నింపి, కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు అందించి కనీస పెట్టుబడి కడితే మీ పేరుపై అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు.
