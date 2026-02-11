ETV Bharat / business

పోస్టాఫీస్​ సూపర్​ స్కీమ్​ - ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్​ చేస్తే నెలనెలా ఆదాయం - రిస్క్​ కూడా ఉండదు!

రిస్క్​ లేకుండా స్థిరమైన ఆదాయం పొందాలనుకుంటున్నారా? - ఈ స్కీమ్​పై ఓ లుక్కేయండి!

Post Office Monthly Income Scheme
Post Office Monthly Income Scheme (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 11, 2026 at 12:53 PM IST

3 Min Read
Post Office Monthly Income Scheme: నేటి రోజుల్లో ఏ అవసరం ఎప్పుడు వస్తుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. అందుకే చాలా మంది ఎంతో కొంత పొదుపు చేయాలని భావిస్తున్నారు. అయితే సేవింగ్స్​ విషయంలో కూడా కొన్ని రూల్స్​ పాటిస్తున్నారు. రిస్క్​ లేకుండా ఆదాయం వచ్చే స్కీమ్స్​లలో ఇన్వెస్ట్​ చేయడానికి ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తున్నారు. మరి మీరు కూడా ఇలానే ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే పోస్టాఫీసులో మీ కోసం అద్భుతమైన స్కీమ్​ ఉంది. అదే మంత్లీ ఇన్​కమ్​ స్కీమ్. ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెడితే నెలనెలా ఆదాయం పొందవచ్చు. మరి ఈ పథకానికి ఎవరు అర్హులు? ఎంత డిపాజిట్​ చేయాలి? సహా తదితర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

సురక్షితంగా పెట్టుబడి పెట్టి డబ్బు సంపాదించుకోవాలనుకునేవారికి పోస్టాఫీస్‌ మంత్లీ ఇన్‌కమ్‌ స్కీమ్‌(POMIS) మంచి ఎంపిక అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.​ ఈ స్కీమ్‌లో చేరిన వారు ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. నెలనెలా ఇన్వెస్ట్​ చేయడానికి ఇందులో అవకాశం ఉండదు. 5 సంవత్సరాలకు సరిపడా ఒక్కసారే పెట్టుబడి పెడితే, మెచ్యూరిటీ పూర్తయ్యే వరకు నెలవారీ ఆదాయం పొందొచ్చు.

స్కీమ్​ వివరాలు:

  • భారతీయలు ఎవరైనా ఈ స్కీమ్​లో చేరవచ్చు.
  • ఈ పథకంలో భాగంగా రెండు ఖాతాలు ఉంటాయి. ఒకటి సింగిల్​, రెండోది జాయింట్​. సింగిల్​ అయితే వ్యక్తిగతంగా, జాయింటుగా (గరిష్ఠంగా ముగ్గురు వ్యక్తులు) తెరవొచ్చు.
  • 10 ఏళ్లు నిండిన పిల్లల పేరుపై గార్డియన్‌ అకౌంట్​ ఓపెన్​ చేయవచ్చు.
  • ఈ పథకంలో క‌నీసం పెట్టుబడి రూ. 1,000. సింగిల్‌ ఖాతాలో గ‌రిష్ఠంగా రూ.9 లక్షలు, జాయింట్​ అకౌంట్​లో గరిష్ఠంగా రూ.15 లక్షలు పెట్టుబ‌డి పెట్టొచ్చు. అయితే 9 లక్షల లిమిట్​ దాటకుండా ఎన్ని సింగిల్​ ఖాతాలలో అయినా పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. అంటే ఒక అకౌంట్​లో రూ.3లక్షలు, రెండో అకౌంట్​ రూ.4 లక్షలు, మూడో అకౌంట్​లో రూ.2 లక్షలు ఇలా ఎన్ని ఖాతాల్లో అయినా తొమ్మిది లక్షల పరిధి దాటకుండా పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు.
  • ప్రస్తుతం ఈ పథకంపై 7.4 శాతం వడ్డీ ఇస్తున్నారు. ఈ వడ్డీ రేట్లు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి మారతాయి. మీరు ఇన్వెస్ట్​ చేసే మొత్తాన్ని బట్టి మీకు నెలనెలా వడ్డీ లభిస్తుంది.
  • ఈ ఖాతా తెరిచిన ఐదేళ్లకు మెచ్యూరిటీ పూర్తవుతుంది. మెచ్యూరిటీ పూర్తైనాక కావాలనుకుంటే పెట్టుబడిని మరో ఐదు సంవత్సరాలు పొడిగించుకోవచ్చు.

ఎంత పెట్టుబడి పెడితే ఎంత వడ్డీ వస్తుంది: ఇక్కడ నెలనెలా వడ్డీ అనేది మీరు పెట్టే పెట్టుబడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు సింగిల్​ ఖాతా తెరిచి రూ.లక్ష పెట్టుబడి పెడితే మీకు నెలకు రూ.600 పైన వడ్డీ లభిస్తుంది. అదే 3 లక్షలు అయితే నెలకు రూ.1,850, 5 లక్షలు అయితే నెలకు రూ.3వేలు, 9 లక్షలు అయితే నెలకు సుమారు రూ.5,500 వడ్డీ రూపంలో మీ చేతికి అందుతుంది. అదే మీరు జాయింట్​ అకౌంట్​ ఓపెన్​ చేసి గరిష్ఠంగా రూ.15 లక్షలు ఇన్వెస్ట్​ చేస్తే ప్రస్తుతం ఉన్న వడ్డీ ప్రకారం ప్రతి నెలా మీ అకౌంట్​లో రూ.9,250 డిపాజిట్​ అవుతుంది. అయితే ఈ వడ్డీ ప్రతి నెలా మీ అకౌంట్​లో ఆటోమెటిక్​గా జమ అవుతుంది.

ఖాతా క్లోజ్​ చేయడానికి కొన్ని నిబంధనలు: అనుకోని కారణాల వల్ల ఖాతాదారులు మెచ్యూరిటీకి ముందే స్కీమ్‌ను క్లోజ్​ చేయాలనుకుంటే కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. పెట్టుబడి పెట్టిన సంవత్సరం తరవాత మాత్రమే డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ సంవత్సరం నుంచి మూడు సంవత్సరాల మధ్య విత్‌డ్రా చేస్తే డిపాజిట్‌ చేసిన నగదు నుంచి 2 శాతం తీసేసి మిగిలిన మొత్తం రీఫండ్‌ చేస్తారు. అదే అకౌంట్​ ఓపెన్​ చేసిన 3 సంవత్సరాల తరవాత అకౌంట్​ క్లోజ్​ చేయాలంటే ఒక శాతం నగదును తీసివేసి మిగతాది ఇస్తారు.

TAGGED:

POST OFFICE MONTHLY INCOME SCHEME
MONTHLY INCOME SCHEME DETAILS
HOW TO APPLY FOR POMIS
పోస్టాఫీస్​ మంత్లీ ఇన్​కమ్​ స్కీమ్​
POST OFFICE MONTHLY INCOME SCHEME

