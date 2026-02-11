పోస్టాఫీస్ సూపర్ స్కీమ్ - ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నెలనెలా ఆదాయం - రిస్క్ కూడా ఉండదు!
రిస్క్ లేకుండా స్థిరమైన ఆదాయం పొందాలనుకుంటున్నారా? - ఈ స్కీమ్పై ఓ లుక్కేయండి!
Published : February 11, 2026 at 12:53 PM IST
Post Office Monthly Income Scheme: నేటి రోజుల్లో ఏ అవసరం ఎప్పుడు వస్తుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. అందుకే చాలా మంది ఎంతో కొంత పొదుపు చేయాలని భావిస్తున్నారు. అయితే సేవింగ్స్ విషయంలో కూడా కొన్ని రూల్స్ పాటిస్తున్నారు. రిస్క్ లేకుండా ఆదాయం వచ్చే స్కీమ్స్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు. మరి మీరు కూడా ఇలానే ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే పోస్టాఫీసులో మీ కోసం అద్భుతమైన స్కీమ్ ఉంది. అదే మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్. ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెడితే నెలనెలా ఆదాయం పొందవచ్చు. మరి ఈ పథకానికి ఎవరు అర్హులు? ఎంత డిపాజిట్ చేయాలి? సహా తదితర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
సురక్షితంగా పెట్టుబడి పెట్టి డబ్బు సంపాదించుకోవాలనుకునేవారికి పోస్టాఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్(POMIS) మంచి ఎంపిక అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ స్కీమ్లో చేరిన వారు ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. నెలనెలా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇందులో అవకాశం ఉండదు. 5 సంవత్సరాలకు సరిపడా ఒక్కసారే పెట్టుబడి పెడితే, మెచ్యూరిటీ పూర్తయ్యే వరకు నెలవారీ ఆదాయం పొందొచ్చు.
స్కీమ్ వివరాలు:
- భారతీయలు ఎవరైనా ఈ స్కీమ్లో చేరవచ్చు.
- ఈ పథకంలో భాగంగా రెండు ఖాతాలు ఉంటాయి. ఒకటి సింగిల్, రెండోది జాయింట్. సింగిల్ అయితే వ్యక్తిగతంగా, జాయింటుగా (గరిష్ఠంగా ముగ్గురు వ్యక్తులు) తెరవొచ్చు.
- 10 ఏళ్లు నిండిన పిల్లల పేరుపై గార్డియన్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయవచ్చు.
- ఈ పథకంలో కనీసం పెట్టుబడి రూ. 1,000. సింగిల్ ఖాతాలో గరిష్ఠంగా రూ.9 లక్షలు, జాయింట్ అకౌంట్లో గరిష్ఠంగా రూ.15 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. అయితే 9 లక్షల లిమిట్ దాటకుండా ఎన్ని సింగిల్ ఖాతాలలో అయినా పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. అంటే ఒక అకౌంట్లో రూ.3లక్షలు, రెండో అకౌంట్ రూ.4 లక్షలు, మూడో అకౌంట్లో రూ.2 లక్షలు ఇలా ఎన్ని ఖాతాల్లో అయినా తొమ్మిది లక్షల పరిధి దాటకుండా పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు.
- ప్రస్తుతం ఈ పథకంపై 7.4 శాతం వడ్డీ ఇస్తున్నారు. ఈ వడ్డీ రేట్లు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి మారతాయి. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే మొత్తాన్ని బట్టి మీకు నెలనెలా వడ్డీ లభిస్తుంది.
- ఈ ఖాతా తెరిచిన ఐదేళ్లకు మెచ్యూరిటీ పూర్తవుతుంది. మెచ్యూరిటీ పూర్తైనాక కావాలనుకుంటే పెట్టుబడిని మరో ఐదు సంవత్సరాలు పొడిగించుకోవచ్చు.
ఎంత పెట్టుబడి పెడితే ఎంత వడ్డీ వస్తుంది: ఇక్కడ నెలనెలా వడ్డీ అనేది మీరు పెట్టే పెట్టుబడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు సింగిల్ ఖాతా తెరిచి రూ.లక్ష పెట్టుబడి పెడితే మీకు నెలకు రూ.600 పైన వడ్డీ లభిస్తుంది. అదే 3 లక్షలు అయితే నెలకు రూ.1,850, 5 లక్షలు అయితే నెలకు రూ.3వేలు, 9 లక్షలు అయితే నెలకు సుమారు రూ.5,500 వడ్డీ రూపంలో మీ చేతికి అందుతుంది. అదే మీరు జాయింట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి గరిష్ఠంగా రూ.15 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ప్రస్తుతం ఉన్న వడ్డీ ప్రకారం ప్రతి నెలా మీ అకౌంట్లో రూ.9,250 డిపాజిట్ అవుతుంది. అయితే ఈ వడ్డీ ప్రతి నెలా మీ అకౌంట్లో ఆటోమెటిక్గా జమ అవుతుంది.
ఖాతా క్లోజ్ చేయడానికి కొన్ని నిబంధనలు: అనుకోని కారణాల వల్ల ఖాతాదారులు మెచ్యూరిటీకి ముందే స్కీమ్ను క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. పెట్టుబడి పెట్టిన సంవత్సరం తరవాత మాత్రమే డబ్బును విత్డ్రా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ సంవత్సరం నుంచి మూడు సంవత్సరాల మధ్య విత్డ్రా చేస్తే డిపాజిట్ చేసిన నగదు నుంచి 2 శాతం తీసేసి మిగిలిన మొత్తం రీఫండ్ చేస్తారు. అదే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన 3 సంవత్సరాల తరవాత అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలంటే ఒక శాతం నగదును తీసివేసి మిగతాది ఇస్తారు.
