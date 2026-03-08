వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక కష్టాలు తీర్చే "సూపర్ స్కీమ్" - తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ రాబడి!

ETV Bharat / business

Post Office Gram Suvidha Scheme
Post Office Gram Suvidha Scheme (Getty Images)
Published : March 8, 2026 at 4:04 PM IST

Post Office Gram Suvidha Scheme : నేటి రోజుల్లో ఎంత సంపాదిస్తున్నామనే దానికంటే ఎంత పొదుపు చేస్తున్నామనేది ముఖ్యం. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా రకరకాల సేవింగ్ స్కీమ్స్​లో పెట్టుబడులు పెడుతుంటారు. అందులోనూ రిస్క్ లేని ప్రభుత్వ హామీ ఉండే పోస్టాఫీస్ పథకాలలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటారు. అలాగే, వీటిలో తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ రాబడి పొందొచ్చని భావిస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా ఎక్కువ మందికి పోస్టాఫీస్ స్కీమ్స్ అనగానే పొదుపు పథకాలు మాత్రమే గుర్తొస్తాయి.

అవి మాత్రమే కాదు పలు రకాల "ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు" అందిస్తోంది భారత తపాల శాఖ. వీటిల్లోనూ పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పాలసీదారులు మంచి రాబడి పొందొచ్చంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. ముఖ్యంగా రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా జీవించాలనుకునేవారికి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పాలసీ చాలా బాగా సహాయపడుతుందంటున్నారు. తక్కువ ప్రీమియంతో సూపర్ బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ, ఈ స్కీమ్ ఏంటి? అర్హతలు, ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక కష్టాలు ఎక్కువవుతాయి. ఎందుకంటే, పని చేసే శ్రామిక శక్తి తగ్గిపోతుంది. అదే, మీ రిటైర్మెంట్ ​ప్రణాళిక వ్యూహంలో భాగంగా యుక్త వయసు ఉన్నప్పుడే పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న ఈ స్కీమ్​లో పెట్టుబడి పెడితే.. జీవితబీమాతో పాటు రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆర్థికంగా రక్షణనిస్తుంది. అదే, పోస్టాఫీస్ రూరల్ లైఫ్ "గ్రామ్ సువిధా ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్". దీన్నే "కన్వర్టిబుల్ హోల్ లైఫ్ అస్యూరెన్స్ స్కీమ్" అని కూడా అంటారు. ఇది ఒక మంచి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రజలకు బీమా రక్షణతో పాటు వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చడంలో చాలా బాగా సహాయపడుతుంది.

అర్హతలు :

  • ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు భారతీయులై ఉండాలి.
  • ఇందులో చేరడానికి 19 నుంచి 45 సంవత్సరాలలోపు ఉన్నవారు అర్హులు.
  • ఈ స్కీమ్​లో కనిష్ఠంగా రూ.10,000 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.10 లక్షల మొత్తానికి బీమా తీసుకోవచ్చు.
  • ఈ పాలసీలో చేరిన ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత దీన్ని "ఎండోమెంట్ ప్లాన్" కిందకు మార్చుకోవచ్చు.
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన మరో ముఖ్యమైన విషయమేమిటంటే, దీన్ని ఎండోమెంట్ అష్యూరెన్స్​ పాలసీగా మార్చుకోవడం 6 సంవత్సరాలు దాటితే కుదరదు. ఒకవేళ మార్చకపోతే పాలసీని పూర్తి జీవిత బీమాగానే పరిగణిస్తారు.

లోన్ ఫెసిలిటీ కూడా..

పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న ఈ ఇన్సూరెన్స్​ స్కీమ్​లో చేరిన వాళ్లు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత లోన్ ఫెసిలిటీ కూడా పొందవచ్చు. అత్యవసర ఆర్థిక పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు ఈ సౌకర్యం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అలాగే, మీరు వద్దనుకుంటే మూడేళ్ల తర్వాత పాలసీని సరెండర్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఇందులో ఉంది. ఈ స్కీమ్​లో అతిపెద్ద హైలైట్‌ వచ్చేసి పోస్టాఫీస్ అందించే బోనస్‌. తపాలా శాఖ ప్రకటించిన ప్రకారం ప్రతి రూ.1,000కి ఏడాదికి రూ.60ల బోనస్​ ఇస్తుంది.

పాలసీదారుడు మధ్యలో మరణిస్తే..

ఒకవేళ ఏదైనా కారణం వల్ల పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి పథకం వ్యవధిలో చనిపోతే నామినీకి పాలసీ కింద అప్పటి వరకు బోనస్‌లతో పాటు హామీ ఇచ్చిన మొత్తాన్ని అందిస్తారు. పాలసీదారుడు 60 సంవత్సరాల వరకు జీవించి ఉంటే, మెచ్యూరిటీ టైమ్​లో అతనికి హామీ ఇచ్చిన డబ్బులతో పాటు, బోనస్ మొత్తం చెల్లిస్తారు.

నెలకు ఎంత చెల్లించాలి :

ఈ పాలసీలో చేరిన వ్యక్తి రూ.10 వేల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు ఎంతైనా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి 25 ఏళ్లున్నప్పుడు రూ.10 లక్షలకు పాలసీ తీసుకున్నాడనుకుందాం. అప్పుడు అతను నెలకు రూ.1,724లు కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇలా 35 ఏళ్ల పాటు ఆ ప్రీమియంను నెల నెలా చెల్లిస్తూనే ఉంటారు. 60 ఏళ్ల తర్వాత ఆ వ్యక్తికి రూ.31 లక్షల వరకు చేతికి అందుతాయి. ఈ మొత్తం డబ్బులు వృద్ధాప్యంలో వారికి ఆర్థిక భరోసాను అందిస్తుంది.

ఎలా చేరాలంటే?

మీ దగ్గరలోని పోస్టాఫీసు వద్దకు వెళ్లి "గ్రామ్​ సువిధా రూరల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్" స్కీమ్ గురించి అడిగి తెలుసుకోండి. ఆ తర్వాత సంబంధిత అప్లికేషన్‌ ఫారమ్‌లో అవసరమైన వివరాలు నింపి, కావాల్సిన పత్రాలను జతచేసి అధికారులకు సమర్పిస్తే సరిపోతుంది.

