రోజుకు రూ.50 పొదుపుతో చేతికి రూ.30లక్షలు! - లోన్​ కూడా ఉంటుంది - ఈ పోస్టాఫీస్​ స్కీమ్​ గురించి తెలుసా?

-గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజల కోసం తపాలా శాఖ సూపర్​ స్కీమ్​ - తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ ఆదాయం పొందొచ్చు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 10, 2026 at 4:20 PM IST

Post Office Gram Suraksha Scheme : భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ఖర్చులు, అవసరాల దృష్ట్యా చాలా మంది పొదుపు చేయాలని భావిస్తున్నారు. వచ్చే సంపాదనలో కొంత మొత్తాన్ని సేవింగ్స్​ కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ మేరకు పోస్టాఫీసులను ఎంచుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే వీటిల్లో లాభాలు తక్కువగా ఉన్న రిస్క్​ ఉండదు. పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంది సేఫ్​ అండ్​ సెక్యూర్​గా భావించి వీటిలో పొదుపు చేసేందుకు ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తున్నారు. అయితే ఇందులో కూడా ఎన్నో స్కీమ్స్​ ఉన్నాయి. రోజుకు 50 రూపాయల పెట్టుబడితో.. రూ.35 లక్షలు అందుకునే గ్రామ సురక్ష స్కీమ్​ కూడా ఉంది. ఆ స్కీమ్​ ఏంటి? ఎవరు అర్హులు సహా ఇతర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

గ్రామ సురక్ష యోజన పథకం అనేది.. రూరల్​ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్(RPLI) స్కీమ్స్​లో ఒకటి. దేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఆర్థికంగా స్థిరపడేందుకు 1995లో తపాలా శాఖ ఈ స్కీమ్​ను ప్రారంభించింది.

అర్హతలు ఏంటి:

  • ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు భారతీయులై ఉండాలి. 19 నుంచి 55 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి. 55 ఏళ్లు, 58 సంవత్సరాలు, 60 ఏళ్లు ఇలా ఈ మూడింట్లో ఒకదానిని మెచ్యూరిటీ పీరియడ్​గా ఎంచుకోవచ్చు.
  • ఈ స్కీమ్‌లో కనిష్ఠంగా రూ.10,000 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.10 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
  • నెలవారీగా, మూడు నెలలు, ఆరు నెలలకు ఓసారి ప్రీమియంలు చెల్లించవచ్చు.

ప్రయోజనాలు:

  • ఈ పథకం కింద 80 ఏళ్లు నిండిన వ్యక్తికి మెచ్యూరిటీ మొత్తాన్ని అందిస్తారు. ఒకవేళ పాలసీదారుడు మరణిస్తే.. ఈ మొత్తాన్ని నామినీకి అందిస్తారు.
  • స్కీమ్​లో జాయిన్​ అయిన మూడు సంవత్సరాల తరవాత పాలసీదారుడు ఈ పథకాన్ని నిలిపేయవచ్చు. అయితే స్కీమ్​లో చేరిన 5 సంవత్సరాల లోపు సరెండర్​ చేస్తే బోనస్​ రాదు.
  • పథకంలో చేరిన నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత లోన్​ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఈ పాలసీలో అతిపెద్ద హైలైట్‌ తపాలా శాఖ అందించే బోనస్‌. తపాలా శాఖ ప్రకటించిన ప్రకారం ప్రతి రూ. 1,000కి సంవత్సరానికి రూ.60ల బోనస్​ అందుతుంది.
  • ఈ పాలసీని 59 ఏళ్ల వయస్సు లోపు 'ఎండోమెంట్ అష్యూరెన్స్' (Gram Santosh) పథకంగా మార్చుకోవచ్చు. అంటే గ్రామ సురక్ష పథకంలో మీకు 80 సంవత్సరాలు పూర్తైన తర్వాతనే డబ్బులు చేతికి వస్తాయి. కానీ 'గ్రామ సంతోష్‌'లోకి మార్చుకుంటే, మీరు ఎంచుకున్న నిర్ణీత వయసు రాగానే పాలసీ పూర్తి అయ్యి, బోనస్‌తో సహా మొత్తం డబ్బులు మీ చేతికి అందుతాయి. అయితే ఇందులో బోనస్​ రేటు కాస్త తక్కువ ఉంటుంది.

నెలకు ఎంత డబ్బులు కట్టాలి: గ్రామ సురక్ష యోజన స్కీమ్‌లో చేరిన వ్యక్తి నెలకు ఎంత కట్టాలి అనేది మీ వయసు, మెచ్యూరిటీ పీరియడ్​, బీమా మొత్తం వంటి వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి 19 సంవత్సరాల వయస్సులో రూ.10 లక్షల బీమా పాలసీ తీసుకుని 55 ఏళ్ల మెచ్యూరిటీ ఎంచుకుంటే అతను నెలకు రూ.1,515 లను ప్రీమియంగా చెల్లించాలి. అంటే రోజుకు 50 రూపాయలు అనమాట. అతను 58 సంవత్సరాలు అయితే నెలకు రూ.1,463, 60 సంవత్సరాల వరకు స్కీమ్‌లో ఉంటే నెలకు రూ.1,411 లను చెల్లించాలి. ప్రీమియం సకాలంలో చెల్లించకపోతే 30 రోజుల్లోపు డిపాజిట్‌ చేయవచ్చు. మీరు ఎంత ప్రీమియం కట్టాలనుకుంటున్నారో ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోండి.

రాబడి ఎలా ఉంటుంది ?: మీరు స్కీమ్‌లో ఎన్ని సంవత్సరాలు పొదుపు చేశారు.. అనే దాని ఆధారంగా రాబడిని నిర్ణయిస్తారు. 55 ఏళ్ల వరకు స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెడితే మీకు రూ.31.60 లక్షలు తిరిగి వస్తాయి. అదే 58 ఏళ్లు అయితే 32.40 లక్షలు, 60 ఏళ్ల వయస్సు వరకు పెట్టుబడి పెడితే రూ.34 లక్షలు మెచ్యూరిటీ సమయంలో వస్తాయి.

