19 ఏళ్లు దాటినోళ్ల కోసం సూపర్ స్కీమ్ - రోజూ రూ.95 కడితే చాలు రూ.14 లక్షలు మీ సొంతం!
- గ్రామీణ ప్రజల కోసం పోస్టాఫీస్ అద్దిరిపోయే పథకం - తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ రాబడి!
Published : February 19, 2026 at 2:12 PM IST
Best Life Insurance Scheme : ప్రస్తుత రోజుల్లో సంపాదించే ప్రతి ఒక్కరూ తమ సంపాదనలో ఎంతో కొంత ఆదా చేయాలని ఆలోచిస్తుంటారు. అందుకోసం సురక్షితంగా ఉండే స్కీమ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటుంటారు. అంతేకాదు, తక్కువ రిస్క్తో ఎక్కువ రాబడి అందించాలని కోరుకుంటారు. మీరూ అలాంటి స్కీమ్ కోసమే ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే, పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న ఈ సూపర్ స్కీమ్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే. ఇందులో రోజూ కేవలం రూ.95 పొదుపు చేస్తే చాలు మెచ్యూరిటీ సమయంలో రూ.14 లక్షలను పొందవచ్చు. అంతేకాదు, ఈ పథకం మంచి రాబడితో పాటు బీమా సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తోంది. మరి, ఇంతకీ ఆ స్కీమ్ ఏంటి? ఎవరు అర్హులు? ఎలా చేరాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రిస్క్ లేకుండా మంచి ఆదాయ అందించే పథకాలు ఎన్నో ఉంటాయి. అందులోనూ పోస్టాఫీస్ అందించే స్కీమ్స్పై జనాల్లో ఎక్కువ నమ్మకం ఉంటుంది. కేంద్ర మద్ధతు ఉండడమే కాకుండా చిన్న మొత్తాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చనే భావనలో ఉంటారు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్కీమ్ కూడా అదే కోవకు చెందుతుంది. అదే, పోస్టాఫీస్ "గ్రామ్ సుమంగల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్". ఇందులో తక్కువ మొత్తంలోనే డబ్బు పొదుపు చేస్తూ మెచ్యూరిటీ సమయానికి లక్షాధికారి అయ్యే మంచి అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది పోస్టాఫీస్. చిన్న వయసులో ఈ స్కీమ్లో చేరారంటే వివాహామై పిల్లలు ఎదిగే సరైన టైమ్లో చేతికి డబ్బులు అంది మీ ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చుతాయి. మరి, ఈ స్కీమ్లో చేరాలంటే ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎవరు అర్హులంటే?
- పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న "గ్రామ్ సుమంగల్" అనే ఈ బీమా పథకంలో చేరడానికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే మహిళలు, పురుషులు అందరూ అర్హులు.
- ఇందులో చేరడానికి ఏజ్ లిమిట్ ఉంది. ఎవరైతే చేరాలనుకుంటున్నారో వారి వయసు 19 నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
ఎన్ని సంవత్సరాలు కట్టాలి?
- పోస్టాఫీస్ గ్రామ్ సుమంగల్ స్కీమ్లో 15 సంవత్సరాలు లేదా 20 ఏళ్లు వరకు డబ్బులను పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
- మీరు ఒకవేళ ఈ స్కీమ్లో 15 సంవత్సరాలు డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆరేళ్లు, 9 ఏళ్లు, 12 ఏళ్లకు ప్రతిసారీ 20 శాతం చొప్పున డబ్బులు వస్తాయి. మిగిలిన 40 శాతం డబ్బులు మెచ్యూరిటీ తర్వాత అందజేస్తారు.
- అదే, మీరు 20 ఏళ్లు పాటు ప్రీమియం చెల్లించినట్లయితే 8 ఏళ్లు, 12 సంవత్సరాలు, 16 ఏళ్లలో ప్రతిసారీ 20 శాతం చొప్పున డబ్బులు వస్తాయి. మిగిలిన 40 శాతం డబ్బు మెచ్యూరిటీ తర్వాత చెల్లిస్తారు. ఒకవేళ ఈ పథకంలో చేరిన వ్యక్తి మధ్యలో మరణిస్తే నామినీకి రూ.10 లక్షలను చెల్లిస్తారు.
ఎంత పొదుపు చేయాలి ?
- ఈ స్కీమ్లో చేరిన వారు రోజుకు కేవలం రూ.95 పొదుపు చేస్తే చాలు మెచ్యూరిటీ టైమ్లో రూ.14 లక్షలు అందుకోవచ్చు.
- ఉదాహరణకు 22 ఏళ్ల వయసు ఉన్న ఒక వ్యక్తి 20 ఏళ్ల టెన్యూర్తో రూ.7 లక్షల మొత్తానికి పాలసీ తీసుకున్నాడనుకుందాం.
- అప్పుడు అతను నెలకు రూ.2,850 పొదుపు చేస్తున్నాడు. అంటే, రోజూ రూ.95 ఈ స్కీమ్ పెట్టుబడి పెడుతున్నాడు.
- మెచ్యూరిటీ సమయానికి పాలసీదారుడు బోనస్ కింద రూ.7 లక్షలు, బీమా మొత్తంగా రూ.7 లక్షలు పొందుతాడు. అంటే, మొత్తంగా ఆ వ్యక్తి మెచ్యూరిటీ టైమ్లో రూ.14 లక్షల వరకు అందుకుంటాడన్నమాట.
ఎలా చేరాలంటే?
మీ సమీపంలో ఉన్న పోస్టాఫీసు దగ్గరకు వెళ్లి గ్రామ్ సుమంగల్ పథకం గురించి అడిగి తెలుసుకోండి. అనంతరం సంబంధిత అప్లికేషన్ ఫారమ్లో అవసరమైన వివరాలు నింపి, కావాల్సిన పత్రాలను జతచేసి అధికారులకు సమర్పిస్తే సరిపోతుంది.
