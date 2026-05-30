రూ.5వేలు ఉంటే చాలు.. పోస్టాఫీస్ ఫ్రాంచైజీ బిజినెస్! - ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు!
- తపాలాశాఖ ఫ్రాంచైజీ 2.0తో విస్తృత ఉపాధి అవకాశాలు - విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు, చిరుద్యోగులందరికీ లబ్ధి - ఇంటి దగ్గరి నుంచి వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు!
Published : May 30, 2026 at 4:42 PM IST
Post Office Franchise Scheme 2.0: భారతీయ తపాలా శాఖ దేశ పౌరుల కోసం పలు రకాల పథకాలను నిర్వహిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఎటువంటి రిస్కూ లేకుండా ఆయా స్కీమ్స్ ద్వారా గ్యారెంటీ రిటర్న్స్ పొందవచ్చు. అందుకే పోస్టాఫీసు పథకాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేవారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతుంది. అయితే, కేవలం పొదుపు పథకాలు మాత్రమే కాకుండా, సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే సరికొత్త అవకాశాలను సైతం కల్పిస్తోంది. అదే ప్రోస్టాఫీసు "ఫ్రాంచైజీ స్కీమ్ 2.0". చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో ఈ ఫ్రాంచైజీ ద్వారా ఇంటి వద్ద నుంచే ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. మరి, ఈ స్కీమ్ వివరాలు ఏంటి? ఎవరు అర్హులు? డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి? అనే మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
నేటి డిజిటల్ యుగంలో తన సేవల్ని మరింత వేగవంతం చేసే దిశగా తపాలాశాఖ అడుగులేస్తోంది. ఈ-కామర్స్ రంగంలో పెరుగుతున్న పోటీని తట్టుకుని ప్రజలకు మరింత దగ్గరయ్యేందుకు "ఫ్రాంచైజీ స్కీమ్ 2.0"ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. నిజానికి ఈ స్కీమ్ ఎప్పటినుంచో ఉన్నా.. సరికొత్తగా అప్డేట్ చేసి 2.0ని జనవరి 1, 2026 నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. కొరియర్, ఎక్స్ప్రెస్, పార్సిల్ విభాగంలో సేవల్ని బలోపేతం చేయడం కోసం ఈ పథకానికి రూపకల్పన చేసింది. అడ్వాన్స్ పోస్టల్ టెక్నాలజీ(APT)ని ఉపయోగించి ఆధునిక, పారదర్శక, పౌర కేంద్రిత సేవలను అందించడమే దీని ప్రధానం లక్ష్యం.
ఏఏ సేవలు అందించవచ్చు: స్పీడ్ పోస్ట్ డాక్యుమెంట్ బుకింగ్, స్పీడ్ పోస్ట్ పార్సిల్ బుకింగ్, ఇండియా పోస్ట్ పార్సిల్ సేవలు, ఇంటర్నేషనల్ ఈఎమ్ఎస్, ఐటీపీఎస్ సేవలు, క్లిక్ అండ్ బుక్, పిక్-అప్ సేవలు, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ, ఇంటివద్ద నుంచే పార్సిల్ సేకరణ ఇలా రకరకాల సేవలను ఈ స్కీమ్ ద్వారా ప్రజలకు అందించవచ్చు.
ఫ్రాంచైజీ రకాలు: గతంలో లాగా కేవలం ఒకే కౌంటర్ సర్వీస్ కాకుండా, కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఫ్రాంచైజీదారులు తమ సౌలభ్యాన్ని బట్టి 4 రకాల సేవలను ఎంచుకోవచ్చు :
బుకింగ్ మాత్రమే: స్పీడ్ పోస్ట్, పార్సిల్స్ వంటివి బుక్ చేయడం.
డెలివరీ మాత్రమే: మీ పరిధిలోని పార్సిళ్లను కస్టమర్ల ఇళ్లకు డెలివరీ చేయడం.
పికప్ మాత్రమే : ఈ-కామర్స్ వ్యాపారుల దగ్గరకు వెళ్లి పార్సిళ్లను సేకరించడం.
అన్ని సేవలు కలిపి: బుకింగ్, పికప్, డెలివరీ అన్నీ కలిపి ఒకే అవుట్లెట్ ద్వారా నిర్వహించడం.
ఫ్రాంచైజీ కోసం కావాల్సిన సదుపాయాలు: ఎంచుకునే సేవలను బట్టి సదుపాయాలు మారతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. డెలివరీ సేవల కోసం వెహికల్ ఉంటే సరిపోతుందంటున్నారు. అదే బుకింగ్ సేవలకు చిన్న స్థలం, స్మార్ట్ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్, ఇంటర్నెట్, ప్రింటర్ వంటి మౌలిక సదుపాయాలు అవసరమని వివరిస్తున్నారు.
ఫ్రాంచైజీ కోసం అర్హతలు:
- 18 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు, చిరుద్యోగులు, మహిళలు, వర్తకులు.. ఎవరైనా ఈ స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.
- బుకింగ్ సేవలు నిర్వహించాలనుకునేవారు గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థ నుంచి ఇంటర్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అదే కేవలం డెలివరీ సేవలకు అయితే 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత సరిపోతుంది.
- ఈ స్కీమ్ కోసం దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థులకు స్మార్ట్ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్ వినియోగంపై కనీస అవగాహన ఉండాలి.
- డెలివరీ సేవలకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి. అలాగే సొంత వాహనం కలిగి ఉండాలి.
- పాన్ కార్డ్ తప్పనిసరి. పోస్టల్ ఉద్యోగుల కుటుంబ సభ్యులు ఈ పథకానికి అనర్హులు.
కమీషన్, లావాదేవీలు ఇలా: ఫ్రాంచైజీ కార్యకలాపాల ప్రకారం భద్రతా డిపాజిట్ నిర్ణయించారు. డెలివరీ, పికప్ సేవలకు రూ.5వేలు, బుకింగ్ సేవలకు రూ.10వేలు, అన్ని సేవలకు రూ.15వేలు తప్పనిసరిగా చెల్లించాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఈ మొత్తం తిరిగి చెల్లిస్తారు. ప్రతి బుకింగ్, పికప్, డెలివరీపై కమీషన్ లభిస్తుంది. వ్యాపారం పెరిగేకొద్దీ కమీషన్ శాతం పెరుగుతుంది.
ఇక క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ సేవలకు ఎక్ట్స్రా కమీషన్ ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ డిజిటల్ విధానంలోనే నిర్వహిస్తారు. కొత్తగా తీసుకొచ్చిన APT 2.0 మొబైల్ యాప్, సెల్ఫ్ సర్వీస్ పోర్టల్ ద్వారా బుకింగ్లు నిర్వహించవచ్చు. డిజిటల్ వ్యాలెట్ ద్వారా పోస్టేజ్ చెల్లింపులు చేయవచ్చు. ప్రతి బుకింగ్కు సంబంధించిన సమాచారం వెంటనే సిస్టమ్లో అప్డేట్ అవుతుంది.
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి: ఈ ఇండియా పోస్ట్ ఫ్రాంచైజీ నోటిఫికేషన్ ప్రతి సంవత్సరం జనవరి, ఏప్రిల్, జులై, అక్టోబరు నెలల్లో మొదటి వారం విడుదల చేస్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ అయిన వారికి శిక్షణ ఇస్తారు. అగ్రిమెంట్ పూర్తైన 30 రోజుల్లోపు కార్యకలాపాలు ప్రారంభించే అవకాశం కల్పిస్తారు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి నిబంధనలను ఫెడరేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ పోస్టల్ ఆర్గనైజేషన్స్(FNPO) అధికారిక నోటిఫికేషన్ లింక్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు.
