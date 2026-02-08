బడ్జెట్కు ప్రధాన బలంగా 'పాలసీ పింగ్పాంగ్'- స్థిరత్వమే లక్ష్యం: నిర్మలా సీతారామన్
Nirmala Sitharaman On Budget : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పదేపదే చెప్పే 'విధానాల్లో అస్థిరతను నివారించడం' (అవాయిడ్ పాలసీ పింగ్పాంగ్) అనే సూత్రం ఈసారి కేంద్ర బడ్జెట్కు ప్రధాన బలంగా మారిందని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్ను పూర్తిగా పాలసీ స్థిరత్వం, దీర్ఘకాల ప్రణాళికల దిశగా రూపొందించామని ఆమె స్పష్టం చేశారు. తక్షణ ప్రయోజనాల కోసం ప్రజాకర్షక నిర్ణయాల కంటే, దేశాన్ని వికసిత్ భారత్గా తీర్చిదిద్దే బలమైన ఆర్థిక పునాదులకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చామని చెప్పారు.
అమలు చేయడమే విధానం
మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సీతారామన్ మాట్లాడుతూ, ప్రజలు మూడోసారి మోదీని ఎన్నుకోవడం వెనుక ప్రధాన కారణం స్థిరత్వమని పేర్కొన్నారు. అదే స్థిరత్వం ప్రభుత్వ విధానాల్లో, బడ్జెట్ అమల్లో కూడా ప్రతిబింబిస్తోందని వివరించారు. ఒకసారి పాలసీ దిశ నిర్ణయిస్తే, దానిని మధ్యలో మార్చకుండా అమలు చేయడమే తమ విధానమని, అందుకే పాలసీ పింగ్పాంగ్కు తావులేదని చెప్పారు.
అవసరమైతే 2050 వరకు కూడా!
ఈ బడ్జెట్ను కేవలం ఒక సంవత్సరపు లెక్కల పుస్తకంగా చూడకూడదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది కొత్త ఐదేళ్ల ఆర్థిక చక్రానికి తొలి బడ్జెట్ మాత్రమే కాకుండా, 21వ శతాబ్దం రెండో క్వార్టర్కు ఆరంభం అని పేర్కొన్నారు. 2047లో స్వాతంత్ర్య శతాబ్ది నాటికి భారత్ను అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా నిలపడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ముందుకు సాగుతున్నామని తెలిపారు. అవసరమైతే 2050 వరకు కూడా దీర్ఘకాల ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని చెప్పారు.
పెట్టుబడులు పెరగడం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడిందంటూ!
బడ్జెట్లో మూలధన వ్యయాలకు పెద్దపీట వేయడం ప్రభుత్వ విజయగాథల్లో ఒకటని ఆమె అన్నారు. ముఖ్యంగా కోవిడ్ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు (CPSEs) ద్వారా భారీగా మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి పనులు జరిగాయని గుర్తుచేశారు. రహదారులు, రైల్వేలు, పోర్టులు, విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు వంటి రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెరగడం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడిందని చెప్పారు. రాష్ట్రాలకు 50 ఏళ్లపాటు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వడం మంచి ఫలితాలు ఇచ్చిందని సీతారామన్ తెలిపారు. అనేక రాష్ట్రాలు సిగ్నేచర్ ప్రాజెక్టులు చేపట్టి, నిధులను సమర్థంగా వినియోగించుకున్నాయని చెప్పారు. దీంతో కేంద్ర-రాష్ట్రాల సమన్వయంతో అభివృద్ధి వేగవంతమైందని పేర్కొన్నారు.
హై లెవెల్ కమిటీ ఏర్పాటు
అలాగే వికసిత్ భారత్ లక్ష్యానికి బ్యాంకింగ్ రంగం కీలకమని, దీనిపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిందని ఆమె వెల్లడించారు. దేశాభివృద్ధికి భారీ స్థాయిలో నిధులు అవసరమవుతాయని, అందుకు బలమైన బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ అవసరమని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో త్వరలోనే వికసిత్ భారత్ కోసం బ్యాంకింగ్ హై లెవల్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.
మార్పులు తీసుకురావడమే లక్ష్యం
ఈ కమిటీ బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని సమగ్రంగా సమీక్షించి, భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా బ్లూప్రింట్ రూపొందిస్తుందని తెలిపారు. కేవలం పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంకుల విలీనాలకే పరిమితం కాకుండా, మొత్తం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను పెద్దదిగా, సామర్థ్యవంతంగా మార్చే సూచనలు ఇస్తుందని స్పష్టం చేశారు. సాధారణ ప్రజలకు సులభంగా రుణాలు, క్రెడిట్ సదుపాయాలు అందేలా మార్పులు తీసుకురావడమే లక్ష్యమని చెప్పారు.
అదే సమయంలో ప్రభుత్వ రంగ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీల సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ (PFC), రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్ (REC) సంస్థల పునర్వ్యవస్థీకరణ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామని వెల్లడించారు. విద్యుత్ రంగానికి పెద్ద ఎత్తున ఫండింగ్ అందించేందుకు ఈ సంస్థలను మరింత బలోపేతం చేయనున్నట్లు చెప్పారు. చివరగా, తక్షణ లాభాల కంటే దీర్ఘకాల అభివృద్ధే కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రధాన లక్ష్యమని, పాలసీ స్థిరత్వం, మౌలిక వసతుల విస్తరణ, బలమైన బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థతో భారత్ను ‘వికసిత్ భారత్’గా తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ దిశగా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు.