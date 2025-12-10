ETV Bharat / business

బ్యాంకుల్లో పేరుకుపోయిన రూ.2వేల కోట్లను ఖాతాదారులకు అందించాం : ప్రధాని మోదీ

ప్రజలు సహకరించాలని పిలుపునిచ్చిన ప్రధానమంత్రి మోదీ

PM Modi on Unclaimed Deposits
PM Modi on Unclaimed Deposits (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 10, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
PM Modi on Unclaimed Deposits : బ్యాంకుల్లో పేరుకుపోయిన​ సుమారు రూ.2,000 కోట్ల అన్​క్లైయిమ్​డ్ నగదును తిరిగి పౌరులకు అందిచామని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వెల్లడించారు. 2025 అక్టోబర్​లో 'మీ డబ్బు మీ హక్కు' పేరిట కేంద్రం చేపట్టిన కార్యక్రమంలో భాగంగా నిజమైన ఖాతాదారులకు తిరిగి చెల్లించామని వివరించారు. ప్రతీ పౌరుడు తమకు దక్కాల్సిన వాటిని పొందాలనే లక్ష్యంతో దీనిని చేపట్టినట్లు సోషల్​ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు.

"దేశంలోని వివిధ ఆర్థిక సంస్థల్లో గణనీయమైన మొత్తంలో ప్రజాధనం క్లెయిమ్ కాకుండా మిగిలి ఉంది. భారతీయ బ్యాంకుల్లో సుమారు రూ. 78,000 కోట్ల క్లెయిమ్ చేయని డబ్బు మిగిలి ఉంది. ఇంకా బీమా కంపెనీల వద్ద దాదాపు రూ. 14,000 కోట్లు క్లెయిమ్ చేయని డబ్బు మిగిలిపోయింది. దీంతో పాటు మ్యూచ్​వల్​ ఫండ్లలో సుమారు రూ.3,000 కోట్లు, అదే విధంగా డివిడెండ్ల రూపంలో రూ.9,000 కోట్లు క్లైయిమ్​ కాకుండా మిగిలిపోయాయి. ఈ వాస్తవాలు చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరిచాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఈ ఆస్తులు లెక్కలేనన్ని కుటుంబాలు కష్టపడి సంపాదించిన పొదుపులు, పెట్టుబడులు.మరచిపోయిన ఆర్థిక ఆస్తిని కొత్త అవకాశంగా మార్చుకోవడానికి ఇది ఒక అవకాశం. 'మీ డబ్బు- మీ హక్కు' ఉద్యమంలో పాల్గొనండి."

---నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ప్రత్యేక పోర్టల్‌లు ఏర్పాటు
అన్​క్లైయిమ్​డ్​ డబ్బును తిరిగి పొందే ప్రక్రియను సరళంగా, పారదర్శకంగా చేయడానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక పోర్టల్‌లను ప్రారంభించిందని తెలిపారు. ఇది పౌరులు తమ నిధులను ట్రాక్ చేయడంలో, క్లెయిమ్ చేసేందుకు సహాయపడుందని వివరించారు.

  • రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) - అన్‌క్లెయిమ్డ్ బ్యాంక్ డిపాజిట్లు, బ్యాలెన్స్‌ల కోసం UDGAM పోర్టల్
  • ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (IRDAI) - అన్‌క్లెయిమ్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఆదాయాల కోసం బీమా భరోసా పోర్టల్
  • మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో అన్‌క్లెయిమ్డ్ మొత్తాల కోసం సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) - మిత్రా పోర్టల్
  • చెల్లించని డివిడెండ్లు, క్లెయిమ్డ్ షేర్ల కోసం కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ - IEPFA పోర్టల్

గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలలో 477 జిల్లాల్లో క్యాంపులు
అన్​క్లైయిమ్​డ్ నగదును అందరికీ దక్కే విధంగా మారుమూల ప్రాంతాలపై దృష్టి సారించి, దేశంలోని గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలలో 477 జిల్లాల్లో ఫెసిలిటేషన్ క్యాంపులను నిర్వహించామని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ఫలితంగా ప్రభుత్వంతో పాటు ఇతర నియంత్రణ సంస్థలు, బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల సాయంతో దాదాపు రూ. 2,000 కోట్లు ఇప్పటికే పౌరులకు అందిచామని వివరించారు. ఇంకా ఈ ఉద్యమాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేసేందుకు ప్రజలు సహాయం చేయాలని ప్రధానమంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. పౌరులు లేదా వారి కుటుంబ సభ్యులు క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్లు, బీమా ఆదాయం, డివిడెండ్‌లు లేదా పెట్టుబడులు కలిగి ఉన్నారో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలని సలహా ఇచ్చారు. ఇందుకోసం ఏర్పాటు చేసిన పోర్టల్‌లు, ఫెసిలిటేషన్ క్యాంపులను ఉపయోగించాలని ఆయన సూచించారు.

