ఫోన్పే నుంచి అదిరిపోయే ఫీచర్-ఇకపై సీవీవీ కొట్టక్కర్లేదు- చిటికెలో పేమెంట్స్!
'ఫోన్పే పీజీ బోల్ట్' పేరుతో కొత్త సేవలు- వీసా, మాస్టర్ కార్డ్ యూజర్లకు పండగే- కార్డు వివరాలు సేవ్ చేస్తే చాలు- పేమెంట్ గేట్వేలో విప్లవాత్మక మార్పులు- ఒక్క క్లిక్తో చెల్లింపులు పూర్తి
Published : January 10, 2026 at 7:54 PM IST
PhonePe PG Bolt Feature : డిజిటల్ చెల్లింపుల దిగ్గజం ఫోన్పే తన వినియోగదారులకు మరో శుభవార్త చెప్పింది. ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ను మరింత వేగవంతం చేసేందుకు శనివారం 'ఫోన్పే పీజీ బోల్ట్' పేరుతో సరికొత్త ఫీచర్ను లాంచ్ చేసింది. ఇకపై వీసా, మాస్టర్ కార్డ్ వినియోగదారులు ప్రతిసారీ తమ కార్డు సీవీవీ నంబర్ను ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం ఒక్క క్లిక్తోనే అత్యంత సురక్షితంగా పేమెంట్స్ పూర్తి చేయవచ్చు. వినియోగదారుల సమయాన్ని ఆదా చేయడంతో పాటు, చెల్లింపుల వైఫల్యాలను తగ్గించడమే లక్ష్యంగా ఈ కొత్త టెక్నాలజీని అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.
అసలేంటి ఈ 'బోల్ట్' ఫీచర్?
ఫోన్పే పేమెంట్ గేట్వే తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త ఫీచర్ 'డివైజ్ టోకనైజేషన్'(సురక్షితమైన డిజిటల్ చెల్లింపులు) అనే అధునాతన టెక్నాలజీపై పనిచేస్తుంది. వీసా, మాస్టర్ కార్డ్ క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డులను వాడుతున్న కస్టమర్ల కోసం దీనిని రూపొందించారు. ఫోన్పే యాప్లో మీ కార్డు వివరాలను ఒక్కసారి సేవ్ చేసుకుంటే చాలు. ఆ తర్వాత ఫోన్పే పేమెంట్ గేట్వేను ఉపయోగించే ఏ మర్చంట్ యాప్లో అయినా సరే, మళ్లీ కార్డు వివరాలు నమోదు చేయాల్సిన పనిలేదు. ముఖ్యంగా పేమెంట్ చేసే ప్రతిసారీ సీవీవీ నంబర్ వెతుక్కుని టైప్ చేసే తిప్పలు తప్పుతాయి.
ఒకే ఒక్క క్లిక్, సూపర్ ఫాస్ట్ పేమెంట్
సాధారణంగా ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు అనేక దశలు ఉంటాయి. కానీ 'బోల్ట్' వల్ల ఇవన్నీ సులభం కానున్నాయి. కార్డు వివరాలను సురక్షితమైన టోకెన్లుగా మారుస్తారు. దీనివల్ల మీరు అదే డివైజ్ నుంచి పేమెంట్ చేసేటప్పుడు మళ్లీ సీవీవీ అడగదు. పేమెంట్ చేసేటప్పుడు వేరే పేజీకి రీ-డైరెక్ట్ అవ్వడం, అక్కడ బ్యాంక్ సర్వర్ డౌన్ అవ్వడం వంటి సమస్యలు ఇక ఉండవు. మర్చంట్ యాప్లోనే ఉండి లావాదేవీని క్షణాల్లో పూర్తి చేయవచ్చు. దీనివల్ల సమయం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, పేమెంట్స్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
కంపెనీ ఏమంటోందంటే?
ఈ కొత్త ఫీచర్ గురించి ఫోన్పే మర్చంట్ బిజినెస్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ యువరాజ్ సింగ్ షెకావత్ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. "కోట్లాది మంది భారతీయులకు డిజిటల్ చెల్లింపులను సులభతరం చేయాలనే మా ప్రయాణంలో ఇదో కీలక ముందడుగు. పాత పద్ధతిలో పేమెంట్స్ చేయడం కాస్త చికాకుగా, ఆలస్యంగా ఉండేది. ఇప్పుడు 'టోకనైజేషన్' ద్వారా వన్-క్లిక్ పేమెంట్ అనుభవాన్ని అందిస్తున్నాం. ఇది వినియోగదారులకు సౌకర్యంగా ఉండటమే కాదు, వ్యాపారులకు కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పేమెంట్స్ ఫెయిల్ కాకపోవడం వల్ల వ్యాపారం పెరుగుతుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వ్యాపారులకు లాభమేంటి?
కేవలం వినియోగదారులకే కాదు, ఆన్లైన్ వ్యాపారులకు కూడా ఈ ఫీచర్ వరం లాంటిది. చాలామంది కస్టమర్లు పేమెంట్ పేజీకి వచ్చాక, ప్రాసెస్ లేట్ అవుతోందని క్యాన్సిల్ చేసి వెళ్లిపోతుంటారు. ఈ కొత్త ఫీచర్ వల్ల పేమెంట్స్ వేగంగా జరిగిపోతాయి. ఫోన్పే నేటివ్ ఎస్డీకేను ఉపయోగించడం వల్ల లావాదేవీల సక్సెస్ రేట్ భారీగా పెరుగుతుంది. మాన్యువల్గా కార్డు నంబర్లు ఎంటర్ చేసే పనిలేదు కాబట్టి తప్పులు జరిగే అవకాశం ఉండదు. వ్యాపారులు తమ యాప్కు తగినట్లుగా ఈ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ను మార్చుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. మొత్తానికి ఫోన్పే తెచ్చిన ఈ 'బోల్ట్' ఫీచర్ రాబోయే రోజుల్లో ఆన్లైన్ షాపింగ్, బిల్లు చెల్లింపుల విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేయనుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
దేశంలో భారీగా తగ్గిన ATMలు- పెరిగిన బ్యాంకు బ్రాంచులు- ఎందుకో తెలుసా?
వొడాఫోన్ ఐడియాకు భారీ ఊరట- రూ.87,695 కోట్ల AGR బకాయిలపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం