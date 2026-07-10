ఆ నంబర్ల నుంచి వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ను బ్లాక్ చేయడం సాధ్యం కాదు: TRAI
'1600' నంబర్ సిరీస్ ఫోన్ కాల్స్ను ఏ యాప్ కూడా బ్లాక్ చేయలేదని ట్రాయ్ స్పష్టం- డీఎన్డీ యాప్తో 140 నంబర్ సిరీస్ నుంచి వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ బ్లాక్ చేయవచ్చని స్పష్టం
Published : July 10, 2026 at 8:14 PM IST
TRAI Guidelines for Spam Calls : ప్రభుత్వం, నియంత్రిత సంస్థలు పౌరులతో సమాచార మార్పిడి కోసం ఉద్దేశించిన '1600' నంబర్ సిరీస్ ఫోన్ కాల్స్ను ఏ యాప్ కూడా బ్లాక్ చేయలేదని టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ (TRAI) స్పష్టం చేసింది. అలాగే '140' నంబర్ సిరీస్ నుంచి వచ్చే ప్రచార కాల్స్ను ఏ యాప్ కూడా ఫిల్టర్, ట్యాగ్ చేయలేమని, వాటిని కేవలం నియంత్రణ సంస్థ నిర్వహించే DND రిజిస్ట్రీ ద్వారా మాత్రమే బ్లాక్ చేయగలమని వివరించింది. ఈ 140 నంబర్ సిరీస్తో మొదలయ్యే కాల్లు నమోదిత టెలిమార్కెటర్ల వినియోగం కోసం ఉద్దేశించాయని TRAI తెలిపింది. వినియోగదారులు '1600', '140' సిరీస్లతో ప్రారంభమయ్యే నంబర్ల నుంచి వచ్చే కాల్లను స్పామ్, మోసం (ఫ్రాడ్) లేదా ఇతర రకాల కాల్లుగా ట్యాగ్ చేయలేరని ట్రాయ్ స్పష్టం చేసింది.
TRAI releases clarifications regarding the functioning of the designated 1600 series and 140 series— All India Radio News (@airnewsalerts) July 10, 2026
📞 1600 series: Reserved for service & transactional calls by regulated BFSI entities and government agencies.
📢 140 series: Reserved for promotional calls. Customers can… pic.twitter.com/swL9ysUxkY
"టెలికాం కమర్షియల్ కమ్యూనికేషన్స్ కస్టమర్ ప్రిఫరెన్స్ రెగ్యులేషన్ (TCCCPR) ప్రకారం, 1600 సిరీస్ నంబర్ల నుంచి వచ్చే కాల్స్ను బ్లాక్, ట్యాగ్ లేదా ఫిల్టర్ చేయడానికి అనుమతి లేదు. RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA పరిధిలోని బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సేవలు, బీమా సంస్థలు తమ ప్రస్తుత వినియోగదారులకు చేసే సర్వీస్, లావాదేవీల కాల్స్ కోసం, అలాగే ప్రభుత్వ సంస్థలు పౌరులతో జరిపే సమాచార మార్పిడి కోసం 1600 సిరీస్ నంబర్లను ఉపయోగించడం తప్పనిసరి. ఇలాంటి కాల్స్పై పౌరులకు నమ్మకం కలిగించేందుకే ప్రత్యేక సిరీస్ను కేటాయించాం. వినియోగదారులు తమ ప్రాధాన్యాన్ని 'డు నాట్ డిస్టర్బ్' (DND) రిజిస్ట్రీలో నమోదు చేసుకోవడం ద్వారా ఏవైనా లేదా అన్ని రంగాల సంస్థల నుంచి 140 సిరీస్ నంబర్ల ద్వారా వచ్చే ప్రచార కాల్లను అనుమతించే లేదా బ్లాక్ చేసే హక్కును కలిగి ఉంటారు. వినియోగదారులు ట్రాయ్కు చెందిన DND యాప్తో సహా వివిధ మార్గాల ద్వారా తమ DND ప్రాధాన్యాన్ని నమోదు చేసుకోవచ్చు. DND రిజిస్ట్రీలో బ్లాక్ చేయడం మినహా '140' సిరీస్ నంబర్ల నుంచి వచ్చే కాల్లను ట్యాగ్ చేయడం లేదా ఫిల్టర్ చేయడం సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే, వాటికి సంబంధించిన కాల్స్ను స్వీకరించేందుకు అంగీకరించిన వినియోగదారులను ఏదైనా ట్యాగింగ్ తప్పుదోవ పట్టించే అవకాశం ఉంది."
---టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ TRAI
'రోజూ 5.1 కోట్లకు పైగా కాల్స్ స్వీకరించకుండానే మిగిలిపోతున్నాయి'
ఇదిలా ఉండగా, '140', '1600' సిరీస్ నంబర్ల ద్వారా వచ్చే స్పామ్ కాల్స్ భారీగా పెరిగాయని ట్రూ కాలర్ సీఈఓ రిషిత్ ఝున్ఝున్వాలా తెలిపారు. ఈ రెండు సిరీస్ల ద్వారా వచ్చే స్పామ్ కాల్స్ సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిందని, రోజూ 5.1 కోట్లకు పైగా కాల్స్ స్వీకరించకుండానే మిగిలిపోతున్నాయని పేర్కొన్నారు. "ముఖ్యంగా సేవలు లేదా లావాదేవీలకు సంబంధించిన కాల్స్ కోసం కేటాయించిన '1600' సిరీస్ విషయంలో 2025 అక్టోబర్ నుంచి రోజువారీ బ్లాకింగ్లు మూడు రెట్లు (208 శాతం) పెరగడాన్ని మేము గమనించాం. గత 8 నెలల్లో ఈ సిరీస్లకు వ్యతిరేకంగా మొత్తం 7.4 కోట్ల మాన్యువల్ బ్లాకింగ్ చర్యలు తీసుకున్నాం. ప్రస్తుతం ట్రూ కాల్ వినియోగదారులు రోజూ '140' సిరీస్ నుంచి 4 లక్షల కాల్స్ను, '1600' సిరీస్ నుంచి 1.25 లక్షల కాల్లను బ్లాక్ చేస్తున్నారు." అని సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో తెలిపారు.
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